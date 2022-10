Profesoara care a adus la sat proiecte educaționale pentru copii și părinți. A impresionat o țară întreagă în pandemie

Ioana Diaconu, profesoară, a reușit să îl aducă în localitatea în care predă pe ministrul Educației, în urma unei campanii pe care a inițiat-o pe Facebook. Metodele ei de predare pun accentul pe lectură, iar prin dragostea de carte își conștientizează elevii că au șansa la un viitor mai bun.

Ioana Diaconu are o vechime în învățământ de 17 ani și este profesoară de Limba și literatura română la Școala Profesională de Industrie Alimentară din comuna Țibana, județul Iași. Pentru rezultatele extraordinare obținute cu elevii săi, dar și pentru proiectele sale pentru comunitate, a câștigat în acest an titlul de „Profesorul anului în mediul rural“ la categoria „Implicarea în comunitate“ acordat de organizația Teach for Romania.

A absolvit Colegiul Național „Roman-Vodă“ la Roman, județul Neamț, secția chimie-biologie, cu gândul să devină medic sau profesor de biologie. În clasa a XII-a a luat însă decizia să urmeze Facultatea de Litere de la Iași, secția română-engleză, obținând apoi și un master în Literatură Comparată și Antropologie Culturală.

„Am avut maturitatea să iau eu deciziile pentru mine, fără să fiu influențată de cei din jur. M-am gândit onest ce facultate aș putea să fac, la care să nu învăț în sensul de toceală, iar partea umanistă a fost întotdeauna slăbiciunea mea“, povestește dascălul pentru „Weekend Adevărul“ cum a pornit pe drumul profesoratului.

Se gândise inițial să rămână la Iași, dar după doi ani ca suplinitor la Lungani, un sat rupt de lume din județul Iași, în 2004 s-a titularizat la Țibana. I-a plăcut atât de mult, încât nu a mai plecat.

„Ce m-a atras la Țibana și m-a determinat să rămân sunt copiii. A fost o regăsire reciprocă. Ei aveau nevoie de mine pentru a-i ajuta în legătură cu anumite aspecte din viața lor, iar eu mi-am găsit împlinirea în ei“, descrie simplu motivele care au determinat-o să rămână în această mică comunitate.

Școala de părinți

Unul dintre cele mai importante proiecte pe care le-a inițiat este Școala după Liturghie, în parteneriat cu Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Țibana. Și-a dorit astfel ca, în plină pandemie, alături de biserică, să fie mai aproape de copiii și tinerii din comunitate.

Le-a oferit copiilor o alternativă la realitatea digitalizată, prin atragerea către jocuri și activități educative distractive. De asemenea, a dorit și cumpărarea de rechizite școlare pentru elevi, stimularea lecturii din scriitori clasici, pregătirea pentru testele naționale, la disciplinele de examen, dar și orientarea profesională a tinerilor.

„Ne dorim să călăuzim și părinții în dezvoltarea copiilor, să le dezvoltăm și niște calități umane, niște convingeri morale și niște valori sociale prin activitățile pe care le desfășurăm“, spune profesoara, care a spart mai multe bariere mentale și emoționale ce sunt mai adânc înrădăcinate la părinți decât la copii.

I-a învățat pe părinți, alături de colegii săi, cât de importantă este educația în viața copiilor și i-a făcut să înțeleagă că nu doar banii contează, ci și dezvoltarea mentală și emoțională a acestora. Le oferă practic o cu totul altă perspectivă asupra vieții, pe care nu au avut-o poate când erau adolescenți.

Un alt proiect interesant pe care l-a coordonat a fost „Copiii, satul și veșnicia“, care s-a calificat în etapa finală a concursului național „Creatori de educație“, ediția a II-a, 2020. Ioana a urmărit ca prin implementarea lui să crească calitatea vieții copiilor din mediul rural și să întărească relația dintre școală, familie și comunitate.

Proiectul a mai vizat și reducerea diferențelor de dezvoltare și calitate a sistemului de învățământ dintre mediul rural și mediul urban, integrarea socială a elevilor care provin din medii dezavantajate, cu risc de marginalizare socială și diminuarea riscului de abandon școlar prin participarea la activități extrașcolare.

Ministrul Educației, la Țibana

În urma uneia dintre campaniile sale, denumită sugestiv „Școala on-line pentru toți copiii“, la școala din Țibana a venit în 2020 însăși ministrul Educației de la acea vreme, Monica Anisie, care a adus o donație de 100 de tablete din partea statului.

Ministrul a fost sensibilizat de campania inițiată de Ioana pe Facebook și a decis la acea vreme să ajute comunitatea din Țibana. În cadrul aceleiași campanii, unitatea școlară a primit și o donație de 11 telefoane mobile noi.

Munca la catedră a profesoarei se îmbină cu pasiunea pentru cercetarea științifică a literaturii române. Astfel că Ioana Diaconu a lansat, în iulie 2020, eBook-ul „Literatura jocului vs. jocul literaturii. Exemplificări din poezia modernă şi postmodernă“.

Ioana a inițiat și un concurs de creație literară, intitulat „Scrisoare către Sfântul Nicolae“, adresat elevilor din clasele I-VIII (6-14 ani), pe care l-a gândit ca un proiect de colaborare între biserică, școală și biblioteca comunală Țibana. Scopul a fost încurajarea elevilor talentați, astfel încât să ajungă la inimile lor, să le cunoască poveștile de viață, să îi aducă în sânul bisericii și să le ofere mici daruri în pragul sărbătorilor.

Dragostea pentru literatură, fundamentală

La începutul carierei sale, Ioana punea mai mult accentul pe performanța elevilor, dar a înțeles odată cu trecerea timpului că este mult mai important să le cultive dragostea pentru limba română, pentru exprimarea corectă, pentru vorbitul frumos și pentru lectură.

Rezultatele la Evaluarea Națională s-au îmbunătățit vizibil pentru că elevii au început să învețe de drag, nu pentru că ar fi fost obligați să facă asta. „Le cultiv dragostea pentru lectură. Asta mi se pare fundamental, pentru că citind își dezvoltă orizontul. Tocmai de aceea m-am preocupat să aibă acces la carte și să le placă să lucreze cu ea“, spune profesoara.

Vrea ca elevii să simtă paginile cărților în mână, să aibă plăcerea lecturii și tocmai de aceea, în sala ei de clasă, se găsește din 2021 o bibliotecă cu 1.000 de cărți noi, primite ca donație de la Asociația ACVO din Iași. La bibliotecă au acces acum toți copiii din școală. „Știu mai bine decât mine unde sunt cărțile în bibliotecă și cum sunt așezate“, remarcă Ioana, la orele căreia fiecare copil are pe bancă o carte.

Elevii ei iubesc să citească. Profesoara le lasă libertatea să își aleagă cărțile de lectură și îi sfătuiește să nu renunțe la ele după ce au citit doar câteva pagini. Le sugerează mereu să își noteze ideile principale, dar și gânduri și impresii pe care le au după ce au citit o carte.

„Vreau ca elevii mei să rămână cu dragostea de România și de limba română. Important este să plece de la mine nu doar cu niște cunoștințe, ci să plece și cu niște valori. Întotdeauna încerc la orele mele să îmbin aceste două aspecte. Dacă reușesc să schimb ceva în ei ca oameni și să le ofer prin educație o șansă la un viitor mai bun, cred că mi-am îndeplinit menirea“, mărturisește profesoara.