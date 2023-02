Noile legi ale Educației. Cum vor arăta Bac-ul și Capacitatea peste patru ani

Ministrul Educației, Ligia Deca, a făcut publice noile proiecte consolidate ale legilor Educației. Astfel, liceele vor putea organiza admitere suplimentară, va fi introdus Bac-ul tehnologic și va exista o probă de competență de bază care se va da în timpul anului cu profesorul de la clasă.

Elevii care termină anul acesta clasa a IV-a vor fi prima generație care va susține pe lângă examene de Evaluare Națională și admitere suplimentară la liceu. Cel puțin așa prevăd proiectele noilor legi ale Educației ce au fost prezentate ieri de ministrul Educației, Ligia Deca. „Părinții nu trebuie să intre în panică, pentru că nu schimbăm regulile în timpul jocului”, a dat asigurări Ligia Deca.

Potrivit acesteia, examenul de Evaluare Națională își va păstra formatul actual în noile proiecte de legi, respectiv elevii vor susține probe scrise la Limba și literatura română și Matematică.

Concursul suplimentar, anunțat cu un an înainte

Potențialul concurs de admitere la liceu – suplimentar față de Evaluarea Națională – va putea fi organizat la acele unități de învățământ unde există concurență demonstrată anterior. Liceele care optează pentru concurs suplimentar vor putea ocupa în acest fel maximum 60% dintre locuri, restul de 40% urmând să fie ocupate prin repartizare computerizată. În plus, liceele care organizează concurs suplimentar la una sau două probe vor trebui să anunțe cu un an înainte acest lucru. „Dacă liceele doresc să scoată aceste locuri în concurs pentru acele profiluri pe care le doresc scoase la concurs, liceele pot alege două probe evidențiate pe profil. De exemplu, pentru chimie, biologie pot alege chimia şi biologia în aşa fel încât să poată selecta dedicat pentru potrivirea pentru profilul respectiv. Pentru 60% din locurile de pe profilurile vizate se poate da concurs, 40% din locuri rămânând în repartizare computerizată. Din aceste 40%, prioritate pe 10% dintre acestea vor avea elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau elevii de etnie romă. Subiectele sunt standardizate, unice, elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, în conformitate cu programele la nivel gimnazial şi, evident, cu un grad de dificultate adecvat competiţiei, adică mai degrabă pentru selecţie decât pentru forma de examen sumativă pe care o are Evaluarea Naţională în acest moment”, a explicat Deca.

Potrivit profesorului Ștefan Vlaston, expert în Educație, introducerea unei testări suplimentare la admiterea în liceu duce la o selecție mai bună a elevilor care optează pentru un anumit profil. Asta pentru că, explică expertul, sunt elevi care nu sunt simultan foarte bine pregătiți și la Română, și la Matematică: „Și atunci, dacă e un olimpic la Matematică, dar are dificultăți la Română, nu ajunge să învețe la un liceu foarte bun. Pe când, cu examenul acesta de admitere la liceu, poate să ajungă dând examen doar la Matematică”.

Cum va arăta examenul de maturitate

Ministrul a punctat și noutățile referitoare la Bacalaureat: „Examenul de Bacalaureat se pliază pe fiecare profil. Deci, vom avea Bac-ul tehnologic pe care liceele tehnologice îl propun şi îl aşteaptă de multă vreme. Rămânem cu două probe de competenţe lingvistice: Limbă străină 1, Limbă străină 2, tocmai pentru a creşte potenţialul de angajare şi adecvarea absolvenţilor pentru societatea viitorului. Sigur, cele două probe la nivelul de competenţă diferită în funcţie de câtă limbă străină s-a studiat în parcursul de liceu sau de gimnaziu. Ce avem în plus faţă de formula de acum este o probă aşa-zis complementară de competenţe de bază care pentru profilul uman va fi la matematică sau ştiinţe ale naturii, pentru profilul real o probă la alegere pentru disciplinele socio-umane: istorie, logică, filosofie, psihologie. Notarea, fiind vorba de competenţe de bază, nu avansate, se va face pe sistem admis-respins”, a explicat Deca.

Aceste probe nou introduse, pe lângă că sunt orale, sunt susținute cu profesori de la clasă, astfel că nu vor pune probleme deosebite, mai spune Ștefan Vlaston: „Majoritatea sunt cu admis/respins, n-au niciun fel de relevanță. Le va lua toată lumea. Ce aduce nou este că aceste probe nu vor fi date vara, ci în timpul anului școlar”.

Ligia Deca a afirmat că proiectele au beneficiat de „un amplu proces de consolidare, ca urmare a punctelor de vedere venite din societate, din partea actorilor relevanţi, a instituţiilor şi autorităţilor şi care au şi sprijinul politic al coaliţiei”. Ea a punctat că nu se va redeschide dezbaterea publică pe proiectele de legi ale Educaţiei. „Nu redeschidem dezbaterea publică, cred că nu am mai termina niciodată dacă am redeschide dezbaterea publică în accepţiunea Legii 52 pe 2003, însă este clar din punctul nostru de vedere că discuțiile pe legile Educaţiei nu s-au oprit niciodată. (...) Practic, ne dorim ca pe 8 martie aproximativ, depinde când se va stabili şedinţa de Guvern în acea săptămână, să pornească procesul de avizare interministerială în Guvern. În acest proces vom primi punctele de vedere ale ministerelor vizate, urmând ca după adoptarea în Guvern legile să meargă în Parlament, unde va urma etapa democratică de dezbatere parlamentară. Este timp pentru observaţii, discuţii pe aceste legi, în aşa fel ele să reprezinte o bază aşteptată de reformă în învăţământ”, a afirmat Deca.

Profesorii din primar, formați de universități

Liceele pedagogice şi universităţile vor forma profesorii pentru învăţământ primar, iar masteratul didactic va fi generalizat, urmând să se acorde o bursă lunară egală cu salariul mediu brut pentru cei înscrişi în program. „Încercăm să profesionalizăm cariera didactică. (...) Vom creşte calitatea formării iniţiale, corelat cu o formare continuă mai adecvată contextului. (...) Liceele pedagogice şi universităţile vor forma profesorii de învăţământ primar. Ceea ce până acum se forma doar la nivelul de învăţământ mediu acum vom forma la nivelul învăţământului superior. Profesia didactică este o profesie care necesită studii superioare. (...) Creştem sprijinul pentru cadrele didactice pentru Corpul de Mentorat şi Licenţiere Didactică. (...) Vom generaliza masteratul didactic, dar nu în forma pe care o ştim astăzi. (...) Pentru a-l face atractiv, vom acorda o bursă lunară egală cu salariul mediu brut, aducă cu salariul unui debutant, care se acordă celor înscrişi în program, indiferent dacă aceştia au parcurs deja un alt masterat sau vor parcurge în viitor”, a explicat ministrul Educaţiei.

Despre salarizarea cadrelor didactice, Deca a afirmat că îşi doreşte ca profesorii care merg în zonele dezavantajate să aibă un sprijin suplimentar.

Astfel, ea a spus că sunt luate în calcul o serie de beneficii care vizează prime de instalare şi posibilitatea de creştere a salariilor pentru cei care merg în aceste comunităţi.