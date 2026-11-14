Meseriile în era AI. De la „mai așteaptă zece oameni la poartă” la angajatorii care bat la ușa școlilor

Oferta educațională pentru viitorul an școlar se concepe în această perioadă în cancelariile liceelor tehnologice. Lupta între teoretic și tehnologic rămâne deschisă, însă argumentul că meseriașii nu vor fi înlocuiți complet, prea curând, de AI câștigă teren.

E mare nevoie de profesioniști pe piața muncii, atrag atenția reprezentanții liceelor tehnologice Foto: Facebook/Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”

Liceele tehnologice, nevoite să se adapteze unei piețe a muncii în continuă schimbare, își pregătesc oferta educațională pentru anul școlar 2027–2028. Nu mai pot școlariza elevi după tipare vechi, fără să țină cont de meseriile care se caută, de ceea ce le cer firmele și de ceea ce își doresc elevii și părinții. Așa că își schimbă oferta de specializări, adaptează pregătirea profesorilor și caută formule prin care tinerii să învețe lucruri de care să aibă cu adevărat nevoie atunci când ies de pe băncile școlii. Au în față două mari provocări: scăderea populației școlare și câștigarea luptei cu liceele teoretice care par să rămână în continuare prima alegere.

Nici angajatorii nu mai pot privi lucrurile ca în urmă cu 20-30 de ani, pentru că nu mai sunt „zece oameni la poartă care așteaptă să se angajeze”. Odată cu lipsa tot mai mare de oameni pregătiți pentru anumite meserii, firmele au fost nevoite să se apropie de școli, să le spună de ce fel de angajați au nevoie, să primească elevi la practică și să se implice în pregătirea lor.

Perioada în care liceele pun pe masa decidenților propunerile

Liceele tehnologice își pregătesc în această perioadă oferta educațională pentru anul școlar 2027–2028. Conducerile unităților de învățământ stabilesc ce calificări vor să propună și câte locuri ar avea nevoie pentru fiecare specializare, însă decizia finală nu este a lor.

Calendarul publicat de Ministerul Educației în octombrie 2026 prevede că liceele tehnologice trebuie să înainteze inspectoratelor școlare, până la 18 decembrie, solicitările de școlarizare pentru clasa a IX-a. Acestea vor cuprinde și situația solicitărilor venite din partea operatorilor economici, precum și propunerea de locuri pentru anul următor. În învățământul dual, firmele au un rol direct în acest proces, fiind cele care pot solicita școlarizarea elevilor pentru anumite calificări și pot încheia parteneriate cu unitățile de învățământ.

Propunerile vor fi centralizate de inspectorate până la jumătatea lunii ianuarie 2027 și analizate ulterior în cadrul comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social. Clasele solicitate de agenții economici beneficiază de prioritate, în special cele organizate în sistem dual.

Grădinari urbani deja în școlarizare la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”

Specializările vechi și apreciate își mențin în multe licee tehnologice locul câștigat în timp, însă își fac apariția și meserii noi. La liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești, județul Ilfov, calificarea tehnician horticultor/grădinar urban a apărut în oferta pentru anul școlar în curs. Interesul pentru calificările din domeniul economic s-a menținut la cote înalte, la fel și pentru domeniile veterinar, gastronomie sau mecanică, însă și specializarea nouă începe să câștige teren. Locurile s-au ocupat, însă, după cum a explicat directoarea Marinela Culea, a fost nevoie să li se explice părinților în ce constă, fiind calificare nouă.

Noutate a fost și înglobarea școlii profesionale, din anul 2026-2027, în ruta liceu, or și cu privire la acest aspect părinții au avut nevoie de explicații suplimentare. „Părinții nu înțelegeau dacă a dispărut sau nu a dispărut școala profesională. Și nu înțelegeau cei de la Economic, spre exemplu, care pe această ramură nu au avut niciodată școlarizare pe școala profesională, nu înțelegeau de ce li se spune nivel 3 în paranteză. Și a trebuit să le explicăm puțin mai mult. Dar am făcut destul de multe campanii astfel încât să se înțeleagă că elevii vor finaliza liceul cu nivel 4 fără probleme”, a precizat prof. Culea.

La fel, părinții care doreau să-și înscrie copiii la școala profesională au aflat că elevii își pot termina parcursul școlar și la finalul clasei a XI-a, obținând calificare nivel 3.

Cât despre calificarea nouă, are șanse mari să devină dintre cele preferate, pentru că liceul și-a depus candidatura pentru o colaborare într-un proiect european, iar stagiile de practică vor putea fi făcute inclusiv peste hotare, așa cum se întâmplă în cazul majorității specializărilor.

„Sperăm încet, încet, să putem introduce și alte calificări profesionale noi. (...) Noi nu propunem planuri de școlarizare pentru resursa umană, noi propunem planuri de școlarizare la solicitarea operatorilor economici. Că ne uităm și la resursa umană, e altă treabă. Dar noi ne-am gândit la resursa umană prin a-i trimite pe colegii mei către conversie profesională. Și un coleg pe care îl am în școală are cel puțin două calificări profesionale”, a adăugat directoarea.

Discuțiile cu agenții economici sunt prioritare. Din acest an școlar liceul a început o nouă colaborare, pentru domeniul mecanic, iar elevii care fac practica în service-ul auto vor învăța să repare și motoare electrice.

Angajatorii sunt din ce în ce mai interesați să se implice în formarea viitorilor meseriași, pentru că nu mai găsesc în piață la fel de ușor forță de muncă bine calificată. „Cu această firmă am început în 2026-2027 prima colaborare, în sistem clasic, și așteptăm să vedem dacă vor face solicitare pe dual”, a adăugat directoarea.

Angajatorii au fost informați că din acest an, începând cu prima clasă de liceu, nu mai sunt obligați să plătească bursa tehnologică pentru învățământul dual, așa că este de așteptat ca în aceste condiții să crească și mai mult interesul. Chiar și fără o astfel de obligație, angajatorii îi recompensează pe cei mai buni dintre elevi prin diverse forme de burse.

La liceul din Brănești și specializarea tehnician veterinar are priză la elevi.

„După prima etapă de admitere nu rămânem cu locuri vacante pe această calificare. Acum depinde și ce le oferi copiilor. Noi le oferim foarte multe. Au foarte multe proiecte, au foarte multe oportunități în școală și aleg școala nu numai pentru calificarea profesională, aleg școala și pentru ceea ce le oferim, în plus față de calificarea profesională”, mai adaugă prof. Marinela Culea.

Absolvenții de la domeniul veterinar se îndreaptă, mulți, către facultatea de profil, în timp ce alții își găsesc de lucru la cabinetele veterinare din zonă. Sunt și absolvenți care țintesc cu mult mai sus, iar directoarea dă exemplul unei eleve care va absolvi în vară și care și-a propus să-și înființeze propria fermă zootehnică.

„Este singura din clasă care a cerut să facă orele de conducere tractor. Ei pot face orele de conducere tractor sau conducere auto și a zis - nu, eu am nevoie de conducere tractor, conducere auto fac eu separat. Sunt copii care chiar își doresc și care chiar vor să facă lucrul acesta. A venit hotărâtă din clasa a IX-a”, a mai adăugat prof. Culea.

Din cei aproximativ 900 de elevi ai liceului, aproape 400 beneficiază de burse, excluzându-i pe elevii de clasa a IX-a, a mai precizat directoarea. Sunt elevi care pot încasa și trei burse simultan și care ajung la aproximativ 1.200 lei pe lună, suma fiind un ajutor mare, având în vedere că mulți elevi sunt din mediul rural, unii din medii defavorizate financiar.

Liceul le oferă doritorilor și cazare în cămin fără costuri, revenindu-le doar plata hranei, 35 de lei/zi.

„Căminul este aproape hotel de 3 stele. Și masa - 35 de lei pe zi, cost care înseamnă doar materia primă. Este mâncare efectiv ca la restaurant. (...) Pe cei care nu-și permit îi știm prin diriginți și le asigurăm noi din școală mâncarea, fără probleme”, a mai spus prof. Culea.

Căminul are o capacitate de 240 de locuri, iar dintre elevii liceului sunt cazați 82. Printre ei sunt și elevi din alte județe, care au ales liceul pentru că au auzit de la alți elevi ce oferă.

Și decontarea navetei, care se face acum fără sincope, este un ajutor mare, doar că și aici mai apar uneori situații-problemă. Directoarea spune că a fost nevoită să demonstreze ministerului că mai mulți elevi care vin dintr-o localitate rurală nu pot ajunge cu trenul la școală, chiar dacă oprește trenul în localitatea lor, și că au nevoie să li se deconteze transportul pe cale rutieră.

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„Primul tren pe care l-ar putea lua copilul astfel încât să ajungă la 8,00 la școală ar fi trenul de 4,40 dimineața. A trebuit să dau cu subsemnatul de ce am transport și solicit decontarea transportului pe altă cale, dacă există CFR. (...) A trebuit să demonstrez faptul că acel copil nu poate utiliza CFR-ul”, a menționat prof. Culea, explicând că pentru a ajunge din nou acasă elevul ar fi urcat în trenul către domiciliu la 16,30 – 17,00.

Astăzi, dintr-o singură localitate, din județul Călărași, aflată la 30 de kilometri distanță, vin la Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”, și pentru că se decontează transportul, 81 de elevi, în condițiile în care, cu doar câțiva ani în urmă, veneau cinci.

„Vin pentru proiecte, vin pentru ce le oferim aici, vin pentru siguranță, și pentru faptul că au transport, pentru faptul că au o meserie după liceu”, a mai punctat directoarea.

Liceul tehnologic concurează astăzi cu cel teoretic din oraș, care are și clase de gimnaziu. Dintre absolvenții de gimnaziu ai teoreticului, astăzi se îndreaptă către „Cezar Nicolau” mai mulți decât cei care optează să continue în școala pe care au absolvit-o, mai spune Marinela Culea.

„Anul trecut am avut, la clasa de veterinar, medii mai mari decât ultima medie de admitere de la teoretic”, a conchis directoarea.

„Hai să nu transformăm liceele tehnologice în Cenușărese”

La Liceul Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina se pregătește, pentru anul școlar viitor, o completare a ofertei educaționale cu specializări care au mai fost în trecut și la care se renunțase, dar și cu specializări noi.

„Tehnician proiectant CAD nu a mai fost și chiar e nevoie, iar zidar-pietrar-tencuitor, care are corespondent pe nivel 4 tehnician în construcții publice, îl propunem pentru că s-a cerut, agenții economici au nevoie pentru construcții”, a explicat directoarea Densa Maican.

Liceul formează de asemenea specialiști în domeniul electric - iar partenerii de practică sunt direct interesați pentru că au mare nevoie de forță de muncă -, dar și tehnicieni mecatroniști și tehnicieni în construcții. Liceul are și clase de seral și are și școală de maiștri, iar la școala postliceală califică operatori la mașini cu comandă numerică, tehnicieni diagnostic auto, electro-energeticieni, laboranți pentru construcții și tehnologi în domeniul mecanic.

Oferta pe care școala o va propune spre aprobare va fi pentru patru clase, în total opt calificări. Există și partenerii de practică, există și cerere pe piața muncii, în schimb devine tot mai greu să-i atragă pe copii.

„De la școlile generale se direcționează către liceele teoretice. Și ajung la licee teoretice și copii care nu au înclinații sau abilități pentru liceele teoretice și în momentul în care termină liceele teoretice e foarte clar că trebuie să urmeze ori o facultate, ori o postliceală, pentru că altfel unde mergi cu liceul teoretic pe piața muncii?”, adaugă prof. Maican.

Aici intervine munca asiduă de promovare și de convingere a părinților, în primul rând, că este în interesul copilului să țină cont de aptitudinile și de interesele lui.

„Hai să nu transformăm liceele tehnologice în Cenușărese, pentru că absolvenții liceelor tehnologice sunt cei care pot să dezvolte țara asta, din punct de vedere economic. Și dacă noi îi luăm așa, că ei sunt de mâna a doua... Eu spun foarte clar: nu există oameni de primă mână și de mâna a două. Iar acești „mâna a doua”, sunt cei care duc în spate economia unei țări. (...) Până nu se înțelege că e nevoie, că avem nevoie de meseriași, și că un meseriaș bun poate face cât trei ingineri care termină la nu știu ce facultate particulară, vom avea de dus muncă de lămurire. Un meseriaș bun câștigă foarte bine. Un meseriaș bun poate să-și deschidă și propria afacere. Și eu am foști absolvenți care au firmele lor, oameni care muncesc și care câștigă un ban cinstit. (...) Părinții aleg liceu teoretic, îi trimit la facultate și țin diploma în sertar și se plâng de faptul că are copilul diplomă și nu-și găsește loc pe piața muncii. Acces la învățământul universitar ai de oriunde, și de la liceul tehnologic, asta trebuie să se înțeleagă foarte bine”, insistă prof. Denisa Maican.

Pentru că vara 2026 nu a fost, din punct de vedere al atragerii elevilor, așa cum și-ar fi dorit reprezentanții școlii, pentru anul școlar viitor s-a regândit deja strategia. Se va încerca, mult mai devreme, să se ajungă la părinții viitorilor absolvenți, inclusiv prin intermediul actualilor elevi și ai părinților lor.

Directoarea Denisa Maican răspunde și opiniei potrivit căreia părinții nu-și îndreaptă copiii către tehnologic pentru că acolo ajung elevii cu note mici și „nu va avea concurență și nu va fi motivat să învețe”. „Un copil care învață, învață în orice mediu, cu sau fără concurență. Iar cu medii mici se intră și la liceele teoretice. Nu cred că acesta este motivul, ci faptul că liceele tehnologice au fost discreditate. Eu cred că o promovare corectă în rândul părinților, pentru că ei au rolul determinant, poate schimba lucrurile. (...) Este nevoie de profesioniști. Firmele de construcții merg la licitații, angajează lucrări și nu pot să le ducă la bun sfârșit în termenul stabilit pentru că nu au oameni calificați”, a mai punctat Denisa Maican.

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Va trebui să se intervină, mai spune reprezentanta liceului tehnologic din Slatina, și cu politici care să încurajeze firmele să-și poată plăti mai bine angajații, pentru că mulți dintre tinerii absolvenți de liceu tehnologic pleacă peste hotare, din cauza salariilor mici oferite în țară.

„Firmele ar ține tinerii în țară în momentul în care firmele n-ar fi cocoșate de taxe și impozite. (...) Impozitarea pe muncă este foarte mare. Ajunge la 42,75%. (...) Nu își permit, nu că nu vor”, a mai spus Maican.

Directoarea mai punctează că vor folosi, în strategia de comunicare, inclusiv argumentul că un bun meseriaș, cel puțin în anumite domenii, nu va putea fi înlocuit complet prea curând de tehnologia dezvoltată cu ajutorul AI.

„Cea mai solicitată este cea din domeniul esteticii”

La Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia se merge în continuare pe specializările cu tradiție, pentru care sunt an de an solicitări, dar de-a lungul timpului liceul a trebuit să și adauge.

Aici s-au păstrat calificări tot mai greu de găsit – tehnician chimist de laborator la profilul Resurse naturale și protecția mediului, iar la profilul Tehnic - tehnician în industria sticlei și ceramicii, tehnician în industria pielăriei și tehnician design vestimentar. Niciuna dintre acestea nu depășește în popularitate, însă, calificarea „coafor-stilist”, de la profilul Servicii, care este ultima adăugată în ofertă, chiar dacă nu foarte recent.

Liceul nu a avut o problemă să atragă suficienți elevi pentru toate clasele propuse, nici acum, când toți elevii au fost repartizați computerizat, și nici în anii trecuți, când pentru școala profesională înscrierea se realiza direct la școală. Nu înseamnă însă nici că a fost ușor.

„Facem promovare. Pe parcursul anului se desfășoară fel și fel de activități, parteneriate cu școli gimnaziale, târguri de ofertă, se face ziua porților deschise, derulăm activități comune prin care să cunoască elevii oferta”, a precizat directoarea liceului, Anca-Ruxandra Magda.

Cea mai solicitată calificare este cea de la profilul Servicii - Estetica și igiena corpului omenesc, iar următoarea este tehnician chimist de laborator. „De un tehnician chimist de laborator orice fabrică ce produce ceva are nevoie, plus instituțiile statului – DSP, DSV și așa mai departe. Toate funcționează cu laboratoare de analize proprii”, a explicat prof. Magda.

Colegiul Tehnic „Apulum” este de asemenea singurul care mai școlarizează elevi în domeniul ceramicii, specializarea bucurându-se în continuare de interes.

Până în urmă cu doi-trei ani s-au derulat și proiecte de tip Erasmus, iar mai recent elevii au fost implicați în alte tipuri de proiecte cu finanțare europeană, astfel de oportunități dovedindu-se că sporesc atractivitatea școlii.