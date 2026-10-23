 Măsuri urgente anunțate de Guvern după atacurile din școli: paza mai strictă și pedepse mai aspre, printre schimbările anunțate | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Măsuri urgente anunțate de Guvern după atacurile din școli: paza mai strictă și pedepse mai aspre, printre schimbările anunțate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat vineri, după ședința Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, că Guvernul va revizui planurile de pază ale unităților de învățământ și va înăspri sancțiunile pentru actele de violență comise în școli. În plus, va fi creat un mecanism de reacție rapidă care va reuni reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii.

Ședința Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în școli
Ședința Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în școli Foto: captură YouTube Guvernul României

„Cei aproape 3 milioane de elevi care învață zilnic în aproape 6.000 de unități școlare din România trebuie să aibă protecția necesară din partea autorităților. Am stabilit, astăzi, un set de măsuri urgente ca răspuns la gravitatea evenimentelor din această perioadă. Asigur părinții, elevii și cadrele didactice că toate instituțiile responsabile le sunt alături pentru a face față acestui fenomen care a luat amploare”, a afirmat prim-ministrul Luca Niculescu, citat într-un comunicat al Guvernului.

Măsuri urgente pentru întărirea siguranței în școli

Printre măsurile anunțate după ședință se numără întărirea pazei la intrările și în incinta unităților de învățământ, prin suplimentarea personalului de securitate și extinderea sistemelor de supraveghere și control.

Autoritățile vor crea, de asemenea, un mecanism de reacție rapidă care va reuni reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii.

Executivul mai are în vedere creșterea numărului de consilieri psihologici școlari și pregătirea cadrelor didactice pentru identificarea timpurie a riscurilor de violență și radicalizare în rândul elevilor.

Totodată, Guvernul anunță că va revizui planurile de pază ale unităților de învățământ, va înăspri sancțiunile pentru actele de violență comise în școli, atât împotriva elevilor, cât și a profesorilor, și pregătește modificări legislative privind introducerea sau deținerea de obiecte interzise în incinta școlilor.

Un alt obiectiv anunțat este lansarea unei campanii media naționale pentru prevenirea și descurajarea comportamentelor violente în mediul educațional.

Întâlnire cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților, pentru revizuirea Planului Național de Prevenire și Combatere a Violenței în Școli

La reuniunea convocată de premier au participat vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar, Sorin Ionescu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, precum și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Din dispoziția Prim-ministrului, Grupul de lucru va fi coordonat de ministrul Educației și Cercetării, „urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc întâlnirea cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților, pentru revizuirea urgentă a Planului Național de Prevenire și Combatere a Violenței în Școli”, a mai transmis Guvernul.

Reuniunea de vineri a avut loc după recentele atacuri din școli care au readus în atenție problema securității în mediul școlar.

Cel mai recent incident a avut loc joi, 22 octombrie, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un elev de clasa a IX-a a intrat în școală cu o macetă și a rănit doi colegi, pe fondul unui conflict anterior. 

Atacul a avut loc la doar trei zile de la un altul petrecut luni, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev în vârstă de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un băiat de 12 ani. 

Amintim că adolescentul de 15 ani din Pitești acuzat că și-a atacat colegii cu o macetă a fost plasat în arest la domiciliu, după incidentul șocant de joi, 22 octombrie, care face obiectul unor anchete.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu, primul mesaj după ce a aflat că rămâne după GRATII
gandul.ro
image
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
mediafax.ro
image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Cine e alesul lui Bogdan Voina. Exclusiv
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Decizie definitivă a judecătorilor de la Curtea de Apel. Ce se întâmplă cu Călin Georgescu
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
digisport.ro
image
Eduard Vlădescu, pilotul de la „Insula Iubirii”, a spus lucrurilor pe nume! Ce fel de domnișoare reușesc să-i atragă atenția
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Criminalul Carlei, condamnat pe viaţă. Calvarul prin care a trecut studenta româncă înainte să moară
observatornews.ro
image
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
cancan.ro
image
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
newsweek.ro
image
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
prosport.ro
image
Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ
playtech.ro
image
„Sava pleacă de la Craiova în iarnă”. Toate detaliile transferului. Exclusiv
fanatik.ro
image
O regiune din România ajunge pe harta turismului mondial, deși statul nu face mari eforturi să o promoveze. ”Pe noi numai din noroc și din întâmplare ne descoperă cineva”
ziare.com
image
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
digisport.ro
image
„Doamne, el e!” Sora lui Matthew Perry dezvăluie ce s-a întâmplat la înmormântarea actorului din „Prietenii tăi”,
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată apartamentul de lux al lui Emily Burghelea! Influencerița are o locuință imensă, mobilată cu lucruri scumpe. Se bucură și de o priveliște superbă GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cum pică minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Zile libere pentru angajați și elevi
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie
click.ro
image
Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport: „Știe băiatul tău că are mamă?”. Ce nu mai tolerează vedeta
click.ro
image
Dani Mocanu, mesaj transmis din închisoare după aproape nouă luni de detenție: „În curând”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce religie are Alina Laufer: „Am îmbrățișat această schimbare din toată inima”
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv