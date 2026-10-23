Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat vineri, după ședința Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, că Guvernul va revizui planurile de pază ale unităților de învățământ și va înăspri sancțiunile pentru actele de violență comise în școli. În plus, va fi creat un mecanism de reacție rapidă care va reuni reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii.

Ședința Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în școli Foto: captură YouTube Guvernul României

„Cei aproape 3 milioane de elevi care învață zilnic în aproape 6.000 de unități școlare din România trebuie să aibă protecția necesară din partea autorităților. Am stabilit, astăzi, un set de măsuri urgente ca răspuns la gravitatea evenimentelor din această perioadă. Asigur părinții, elevii și cadrele didactice că toate instituțiile responsabile le sunt alături pentru a face față acestui fenomen care a luat amploare”, a afirmat prim-ministrul Luca Niculescu, citat într-un comunicat al Guvernului.

Măsuri urgente pentru întărirea siguranței în școli

Printre măsurile anunțate după ședință se numără întărirea pazei la intrările și în incinta unităților de învățământ, prin suplimentarea personalului de securitate și extinderea sistemelor de supraveghere și control.

Autoritățile vor crea, de asemenea, un mecanism de reacție rapidă care va reuni reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii.

Executivul mai are în vedere creșterea numărului de consilieri psihologici școlari și pregătirea cadrelor didactice pentru identificarea timpurie a riscurilor de violență și radicalizare în rândul elevilor.

Totodată, Guvernul anunță că va revizui planurile de pază ale unităților de învățământ, va înăspri sancțiunile pentru actele de violență comise în școli, atât împotriva elevilor, cât și a profesorilor, și pregătește modificări legislative privind introducerea sau deținerea de obiecte interzise în incinta școlilor.

Un alt obiectiv anunțat este lansarea unei campanii media naționale pentru prevenirea și descurajarea comportamentelor violente în mediul educațional.

Întâlnire cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților, pentru revizuirea Planului Național de Prevenire și Combatere a Violenței în Școli

La reuniunea convocată de premier au participat vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar, Sorin Ionescu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, precum și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Din dispoziția Prim-ministrului, Grupul de lucru va fi coordonat de ministrul Educației și Cercetării, „urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc întâlnirea cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților, pentru revizuirea urgentă a Planului Național de Prevenire și Combatere a Violenței în Școli”, a mai transmis Guvernul.

Reuniunea de vineri a avut loc după recentele atacuri din școli care au readus în atenție problema securității în mediul școlar.

Cel mai recent incident a avut loc joi, 22 octombrie, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un elev de clasa a IX-a a intrat în școală cu o macetă și a rănit doi colegi, pe fondul unui conflict anterior.

Atacul a avut loc la doar trei zile de la un altul petrecut luni, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev în vârstă de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un băiat de 12 ani.

Amintim că adolescentul de 15 ani din Pitești acuzat că și-a atacat colegii cu o macetă a fost plasat în arest la domiciliu, după incidentul șocant de joi, 22 octombrie, care face obiectul unor anchete.