Devansarea examenelor. Cât i-ar ajuta această măsură pe elevi în lupta cu canicula. Ce spun profesorii, părinții și copiii lor

Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat că „nu mai ducem” ca infrastructură școlară și universitară „să organizăm examenele în lunile în care avem şanse reale de coduri portocalii sau roşii”, așa că am putea vorbi de o schimbare de calendar. Cum pun problema experții, părinții și elevii.

Discuția privind modificarea calendarului examenelor naționale a apărut la începutul acestei săptămâni. Ministrul Educației, Ligia Deca, a abordat subiectul în cadrul unei consultări cu mediul public responsabil de acţiunea climatică şi mediul universitar. Deca a subliniat că în acest an concursul pentru ocuparea posturilor vacante din învățământ s-a desfășurat într-o perioadă în care aproape toată țara s-a aflat sub avertizare Cod roșu de caniculă. Temperaturi mari au avut de îndurat și absolvenții de gimnaziu și absolvenții de liceu care au susținut probele scrise ale Evaluării Naționale, respectiv Bacalaureat. Soluția ar putea fi modificarea calendarului examenelor naționale.

„Deja vorbim despre modificare de calendare, de examene naţionale, modificare de structuri, de exemplu corelarea examenelor de licenţă cu etapele examenelor de titularizare şi de ocupare a posturilor, în aşa fel încât să nu mai fim în iulie cu ele, pentru că nu ducem”, a afirmat Ligia Deca. Un alt argument pentru promovarea unor astfel de schimbări a fost „productivitatea muncii”, ministrul Educației precizând că „avem ţări care deja şi-au adaptat programul de muncă de multă vreme, pentru că erau într-o zonă de latitudine care impunea acest lucru”.

„Depinde și în ce condiții”

Președintele Federației Naționale a Părinților - Edupart, Cătălin Nan, spune că o discuție strict pe această temă nu s-a purtat cu reprezentanții Ministerului Educației. Părinții au reușit în schimb, în anii trecuți, să obțină o zi liberă între probe în calendarul Evaluării Naționale, pentru a le ușura elevilor situația. Nu s-a întâmplat același lucru și pentru Bac, deși se impune. Cât despre modificarea calendarului, „nu ar fi o idee rea, dar depinde și în ce condiții”, spune Nan.

Deși putem vorbi și despre o astfel de modificare, mult mai practică ar fi o discuție despre cum putem aduce sălile de examen la standardele din 2024, crede Nan. „Ar trebui ca sălile în care se dă examen să fie la standardele din 2024, la standarde europene. Adică aer condiționat în sălile de așteptare și în clase încât să avem o temperatură optimă eu cred că este normalitate, nu trebuie să intre la dotări extra. Până la urmă nu știm vremea cum va fi în viitor și trebuie să ne pregătim ca elevii și profesorii să își desfășoare activitatea într-o atmosferă decentă. Cred că ar fi de preferat să ne pregătim sălile și școlile la standarde europene. Pentru că până la urmă nu putem controla vremea, dar putem controla mediul în care își desfășoară activitatea copiii și profesorii”, a declarat Nan, pentru „Adevărul”.

„Părinții sunt o resursă foarte mare pentru sistem”

Acesta mai spune că astfel de măsuri precum modificarea calendarului ar trebui adoptate pe de o parte după consultări, iar pe de alta, pe baza unor studii de impact. „Aceste lucruri trebuie foarte bine verificate și făcute studii de impact încât să nu ne trezim că facem lucruri doar de dragul de a le face sau doar dintr-un impuls de moment. Aici noi stăm destul de slab la studiile de impact ale măsurilor guvernamentale, foarte slab”, subliniază Nan. Mai mult, ministerul ar putea apela la o resursă extraordinară pe care nu o exploatează suficient, deși o are la îndemână, crede Nan.

„Ce am tot încercat să transmit este să colaboreze cu mediul privat, pentru că în mediul privat sunt specialiști foarte buni. Eu înțeleg că tendința este să se facă intern tot, dar nu ai cum să ai toți specialiștii în interiorul unui minister”, este de părrere Nan. Acolo unde, la nivelul unei școli, de exemplu, colaborarea școală–părinți a fost una eficientă rezultatele bune s-au văzut imediat. Astfel de exemple ar trebui multiplicate, crede Nan. „Părinții sunt o resursă foarte mare pentru sistem. Părinții sunt avocați, sunt cercetători, sunt fizicieni, sunt polițiști, sunt specialiști din domenii diverse, și atunci directorul are o resursă care este la el în școală, care de cele mai multe ori vine pro bono, în asociațiile de părinți și în comitete, dar trebuie doar accesată. Dar este încă o tendință de a ne ține, cumva, departe. Cumva suntem doar membri oservatori, doar putem să ne uităm de la distanță, nu suntem parteneri „pe bune”, suntem acceptați”, adaugă Nan.

Cu experții proprii sau cu ajutor, cert este că școlile ar trebui să înceapă procesul de modernizare, Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) fiind o resursă de exploatat în această perioadă, mai spune președintele structurii de reprezentare a părinților.

„Căldură poate să fie oricând. N-ai cum să te bazezi doar pe asta”

Devansarea examenelor naționale, arată profesorul Ștefan Vlaston, președinte al Asociației Educație și Cercetare EDU CER, ar trebui să aibă la bază și alte argumente în afara celui expus. Măsura, pe de altă parte, are mai multe implicații.

„Cât poate să devanseze examenele? Probabil până la 1 iunie, ceea ce face ca anul școlar terminal la clasa a VIII-a sau clasa a XII-a să fie și mai scurt cu vreo două-trei săptămâni. Nu știu dacă e bine sau e rău. În principiu e rău, pentru că exact ultima perioadă din an este dedicată recalpitulărilor și exercițiilor tip examen. După aceea, nu cred că totdeauna e foarte cald în luna iunie, pentru că de regulă în iunie și la începutul lunii iulie se dau examenele. E posibil să existe veri foarte călduroase, veri mai puțin călduroase. Vedem că anul acesta și în mai a fost o căldură foarte mare, așa că să ne luăm după cum va fi vremea... Nimeni nu știe exact cum va fi vremea”, spune prof. Vlaston. Și concediile profesorilor ar fi afectate de o astfel de măsură, ceea ce complică discuția și mai tare.

„Să vedem argumentele pro și contra. Am auzit și eu de povestea asta, dar nu știu ce argumente invocă, în afară de căldură. Căldură poate să fie oricând. N-ai cum să prevezi și n-ai cum să te bazezi doar pe asta ca să modifici structura anului școlar”, adaugă profesorul.

Pe de altă parte, Ștefan Vlaston insistă, la fel ca și reprezentantul asociației părinților, pe necesitatea de a se crea condiții în școli pentru a putea trece cu bine perioadele caniculare.

„O corelare a examenului de Bac cu ceea ce se întâmplă în mediul universitar ar fi mai importantă”

Am întrebat un absolvent de liceu care a susținut chiar în această vară, când toată țara era sub avertizare Cod roșu de caniculă, examenul de Bacalaureat cum vede măsura modificării calendarului susținerii examenelor. Radu Bolborea, fost președinte al Consiliului Elevilor Olt, spune că susținerea examenului cu o săptămână mai devreme ar fi ajutat, însă nu prin prisma temperaturilor înregistrate, ci dintr-un motiv care absolvenților le-a produs foarte mari neplăceri.

„Fie că vorbim de 23 iunie, fie că vorbim de 1 iulie, nu este o diferență foarte mare (n. red. – în privința temperaturilor). Asta nu ar fi o problemă. Ar trebui, în schimb, o corelare mai degrabă a examenului de Bacalaureat cu ceea ce înseamnă mediul universitar, pentru că au fost anumite situații, din ce am auzit, cu contestațiile la Bac. Din cauza termenelor impuse în preuniversitar s-a aglomerat calendarul și s-au înscris foarte mulți absolvenți online în ultimele zile de înscriere la facultate, ceea ce nu e neapărat cel mai bun lucru. Am avut o colegă care s-a înscris în ultima zi, având în vedere termenele, și mai am o altă cunoștință care a renunțat la contestația la BAC din același motiv. Mie mi se pare mult mai important să revenim cu o săptămână în urmă din motivul acesta. Universitățile și-au respectat calendarul obișnuit, schimbarea a venit din preuniversitar”, a explicat Radu Bolborea.

Cât despre condițiile din sălile de clasă, Bolborea spune că a încercat să impună această temă de discuție și în perioada în care și-a reprezentat colegii în Consiliul Elevilor. Investițiile în îmbunătățirea condițiilor din sălile de clasă și-ar arăta beneficiile nu doar pe perioada verii, mai spune Bolborea, pentru că un sistem de climatizare eficient ar duce, în mod sigur, inclusiv la economii în sezonul rece.