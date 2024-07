De la grădiniță la liceu: există și instituții private care oferă sprijin atât copiilor, cât și părinților

De-a lungul anilor, Liceul Internațional IOANID și-a câștigat reputația prin excelențe academice și prin angajamentul de a sprijini părinții în provocările parentingului modern.

Potrivit liceului internațional, acesta nu este doar o instituție de învățământ, ci un partener în procesul de formare și dezvoltare a copiilor și un loc în care procesul de învățare continuă și pentru cei mai mari.

Astfel, înțelegând provocările actuale ale parentingului modern, școala devine un partener de nădejde pentru părinți, oferindu-le instrumentele necesare pentru a naviga cu succes în lumea contemporană.

Cum se pot implica școlile în procesul de parenting

Printr-o serie de workshopuri și conferințe, dedicate atât părinților din cadrul comunității, cât și celor dornici de a se alătura, echipa de consilieri IOANID abordează teme esențiale ale educației contemporane, de la gestionarea siguranței în mediul online, la discuțiile delicate despre sexualitate și evaluările psihologice necesare.

Acestea au venit ca răspuns pentru nevoile și întrebările părinților, care și-au dorit să înțeleagă mai bine relația cu propriii copii, cât și pentru elevii care au nevoie să știe ce înseamnă limitele online.

În cadrul acestor workshopuri se realizează activități și se întrețin discuții referitoare la cyber-bullying, securitate online, sexualiatate, voință și riscuri din mediul online.

Anual, în cadrul workshopului „Cyber-Bullying and online security conference” see ating teme precum conștientizarea fenomenului de cyberbullying, care crește de la an la an, iar printre obiectivele activității se regăsesc: facilitatea unui context de colaborare și colaborare în cadrul familiei, diferențierea sănătoasă între nevoia de ecrane și învățare sau creșterea gradului de responsabilitate asumată a fiecărei familii și apoi a fiecărui copil.

Evenimentul este organizat anual, coordonat de echipa de consilieri școlari, departamentul de IT și specialiști din domeniu. La ultima ediție a proiectului a fost prezent cu sfaturi valoroase și Bogdan Pismicenco – Country manager la Kaspersky. Conferința a reunit peste 30 de participanți, fiind dedicată atât părinților din comuniattea IOANID, cât și celor din exterior, preocupați de subiect.

De asemenea, unul dintre workshop-urile online organizat de liceu este cel cu tema „Cum să vorbim copiilor despre sexualitate”. Evenimentul este organizat sub forma unei dezbateri online cu scopul informării copiilor despre noțiunile sexualității și oferirea unui cadru informativ părinților, despre cum să lanseze discuții de acest tip, discuția fiind susținută de consilierii școlari, unde au participat și 22 de părinți.

Un alt workshop online este cel referitor la riscurile din mediul online la care se pot expune copii. Acest eveniment a fost destinat atât copiilor, cât și părinților, pentru a înțelege ce înseamnă cu adevărat mediul online, care este conduita online, dar și riscurile aferente expunerii digitale. Evenimentul a fost susținut de consilierul școlii, psiholog specialist psihoterapie și psihologie clinică, având-o ca invitat pe Mădălina Mitricoasa, psiholog clinician, formare în psihoterapie, cognitiv comportamentală și hipnoză.

De asemenea, un alt eveniment care poate ajuta părinții aflați în impas este cel cu tema „Cum se dezvoltă voința la copii”. Acest eveniment a fost un workshop care a pus în prim plan perioadele copilăriei și crizele specifice, cât și virtuțile și caitățile care se dezvoltă în aceste etape. Care sunt factorii sociali determinanți – mama, părinții, relația cu familia – și pot fi ei înțeleși și receptați.

Astfel, prin inițiativele sale constante de educare și informare a părinților, IOANID demonstrează că învățarea nu se oprește niciodată. Elevii și părinții lor formează o comunitate unită, în care fiecare membru este susținut să atingă cele mai înalte standarde. Educația devine o călătorie comună, plină de descoperiri și realizări, de la primele zile de grădiniță până la absolvirea liceului.