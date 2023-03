Cum vor fi școliți noii profesori

Prezentă miercuri în studioul Adevărul live, ministrul Educației, Ligia Deca, a făcut câteva precizări referitoare la schimbările pe care noile proiecte de legi ale Educației le aduc referitor la masteratele didactice și pregătirea profesorilor.

”Masteratele didactice există și acum, dar într-o altă formă”, a precizat ministrul. Nevoia unui masterat care să fie alcătuit din 80% practică a reieșit din toate studiile pe care le făcut Ministerul Educației, a precizat Deca.

”Mai precis, toată lumea a spus că în plus față de ce se învață la modulul psihopedagogic este nevoie de o experiență și de o expunere a viitorilor profesori la clasă. Și atunci, am gândit acest masterat didactic care este de un an dacă ai făcut modulul și de un an și jumătate, dacă nu l-ai făcut. 80% din creditele de studiu și din timpul alocat este dedicat activităților la clasă. restul de 20% este parte teoretică, pe care o aplici la clasă”, a subliniat ministrul.

Această proporție de 80% a fost stabilită pentru a nu mai arunca debutanții în clase care sunt de multe ori din medii diverse și foarte problematice din punct de vedere al comportamentelor pe care ei le întâlnesc în clase, a adăugat Ligia Deca.

Un alt motiv este acela de a expune profesorii la cât mai multe experiențe diverse. ”Mai mult decât arât, debutanții vor fi susținuți și cu salariul mediu pe economie și vor beneficia și de mentorat. Nu sunt singuri la clasă”, a conchis Deca.