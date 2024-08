Cum arată și cum se completează fișa de evaluare a profesorilor. Părinții cer să „nu fie doar o hârtie dosită prin sertare”

Fișa de evaluare a profesorilor, care vor fi notați din acest an de către elevi în funcție de performanța de la clasă, a stârnit dezbateri atât în rândul dascălilor, cât și al părinților. Să fie acest formular doar o formă fără fond, doar o altă hârtie dosită prin sertare, de care nimeni nu-și va mai aduce aminte? Sau ne aflăm în fața unei măsuri care va funcționa brici și va contribui decisiv la o mai bună comunicare a elevilor cu profesorii, la o adaptare a procesului de predare și evaluare?

Părerile sunt împărțite, consideră Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților: „Importanta acestui formular va depinde de importanta pe care i-o dă profesorul. Dacă vorbim despre dascăli cu adevărat interesați de feedback-ul elevilor, atunci cu siguranță această fișă este mai mult decât binevenită. Dacă, dimpotrivă, dascălul nu o va lua în serios, nu o va lua în considerare, atunci această măsură degeaba a mai fost dată”.

Cătălin Nan este de părere că există foarte mulți dascăli care chiar își doresc să afle ce gândesc copiii, ce simt, ei, cum îi percep pe profesori, ce ar îmbunătăți în procesul de predare și evaluare a acestora. „Poate fi un formular foarte bun și o unealtă pentru profesor care să-l ajute să primească un feedback real de la „beneficiari”.

Este de discutat însă dacă acest formular trebuie să rămână doar „în clasă” sau ar trebui să ajungă pe masa conducerii unității de învățământ sau chiar să se facă public: „Trebuie avut mare grijă la cum se va pune problema. Pentru că elevii nu au cum să evalueze un profesor la modul de notare de la 1 la 5. Însă o apreciere a materiei, a modului de predare, a modului în care sunt explicate noțiunile, o apreciere a omului din spatele catedrei este necesară”.

Nerespectarea acestei prevederi nu are nici o consecință

Pe de altă parte, consideră Cătălin Nan, sunt și profesori care au rămas blocați în paradigmele trecutului și le va fi imposibil să gândească „outside the box”: „Nu se vor adapta, cu siguranță. Unii nu vor dori, alții nu vor putea. Sunt mulți dascăli depășiți de vremuri, încastrați în prejudecăți și idei care nu-și mai au locul în prezent”.

Ce doresc părinții? „Am dori ca profesorii să fie mai apropiați de copii, să-i cunoască mai bine, iar acest lucru se va întâmpla doar după un feedback foarte bine pus la punct, printr-o comunicare eficientă. Acum, ce-or să facă ei cu aceste formulare, dacă vor ține cont sau nu de ele..nu se știe. Că nu pot fi obligați. Adică, dacă n-or s-o facă, ce o să li se întâmple? Nimic”. Pentru că cine nu respectă această măsură nu va suporta nici o consecință", spune Nan.

Într-adevăr, nu există o sancțiune pentru profesorii care, deși ar trebui să ofere elevilor dreptul la feedback, nu o vor face. Sau o vor face doar pentru că au respectat un regulament, însă, în realitate, nici nu se vor uita pe formular. „Discutăm, spunem povești, ne prefacem că ne consultăm, alții se prefac că ne ascultă. Atâta timp cât reglementările nu au nicio consecință, nimeni nu va schimba nimic. Orice schimbare în orice sistem se face doar din cauza consecințelor. Oamenii sunt obișnuiți într-un fel, sistemul este învechit și greoi, nu poate fi mișcat decât dacă oamenilor le este teamă de anumite consecințe, atunci când nu respectă anumite reguli, măsuri, legi etc.”, a mai declarat președintele Federației Părinților.

Cum arată și cum se completează formularul de evaluare

Iată mai jos cum arată formularul de feedback pe care îl vor completa elevii la finalul fiecărui semestru sau anual.

Formularul de evaluare a profesorului este, de fapt, un chestionat cu 16 întrebări. În fișa de feedback elevii trebuie să noteze clasa în care sunt, numele profesorului și disciplina pe care o predă. Feedback-ul este anonim, deci elevul nu trebuie să-și scrie numele. Elevii pot evalua activitatea profesorilor oferind note de la 1 la 5 în dreptul anumitor afirmații.

După completarea casetelor aferente notei acordate, elevul are la dispoziție un spațiu unde să scrie liber ce și-ar dori în plus față de ce primește de la profesor și ce mesaj îi transmite acestuia. Elevii au de completat și prezența lor la ore.

În Statutul Elevului este precizat faptul că procedura prin care elevii pot oferi feedback profesorilor lor va fi stabilită de fiecare consiliu de administrație (forul de conducere al școlii) în parte. Totodată, feedback-ul dat de elevi profesorilor lor trebuie discutat la clasă.