Criteriile după care își aleg tinerii facultatea: Un job bun, salariu mare și viață personală

Absolvenții de liceu care au luat examenul de Bacalaureat în vară se pregătesc de admiterea la facultate. Însă alegerea unei forme de învățământ superior se bazează pe anumite criterii bine stabilite înainte. Concret, tinerii din ziua de astăzi vor să bifeze o șansă reală la angajare, un job bine plătit dar și posibilitatea de a avea în timpul studenției o viață socială activă.

Potrivit unui studiu publicat pe iZidata și realizat de Bucharest Internațional School of Management, tinerii care se pregătesc de admiterea la facultate aleg specializarea în așa fel încât, odată ce au ieșit de pe băncile școlii, să-și poată găsi cât mai repede și cât mai ușor un job. Peste 60% dintre respondenți au declarat că a avea un loc de muncă după facultate este obligatoriu. Mai mult, 58% visează la un loc de muncă plătit bine. Este, probabil, și motivul pentru care în acest an absolvenții de liceu se îndreaptă către facultăți cu specializări în administrarea afacerilor și business, marketing, marketing digital, economie, finanțe, contabilitate, cibernetică, informtică. Puțini sunt cei care mai aleg facultatea de Litere sau sociologia.

Legea capitalului ne disciplinează pe toți cel mai bine

Și este firesc să se întâmple așa, consideră Academicianul Mircea Dumitru, fost rector al Universității din București. Acesta a declarat pentru „Adevărul” că există facultăți, mai ales cele apropiate de filiera vocațională, care le oferă studenților șansa de a-și găsi rapid un loc de muncă bine plătit. Poți, prin urmare, să împuști doi iepuri dintr-un foc. „Au un profil apropiat de cel vocațional și le oferă studenților niște competențe de lucru pe care le pot aplica foarte bine la un loc de muncă. De exemplu, cei care învață din domeniul IT, informatică, drept..Este firesc, prin urmare, ca absolvenții să aibă pretenția unui salariu nu decent, ci chiar bun”.

Pe de altă parte, o facultate din cadrul unei universități generaliste nu-ți oferă neapărat o meserie. În schimb, poate să-ți ofere anumite competențe, o formare generală, de care ai nevoie pe viitor. „Noi nu știm, de pildă, ce joburi vom avea peste 15-20 de ani. O facultate generalistă te pregătește însă pentru multe dintre cele care ar putea apărea. Îți oferă cunoștințe de bază, care te vor ajuta să fii flexibil pe piața muncii”. Concluzia? Indiferent de facultatea urmată, un absolvent pe care l-a preocupat școala are tot dreptul la un salariu bun și foarte bun. „Este bine că cer salarii mari. Vorbim despre o generație responsabilă, care știe ce vrea, ce-și dorește, tineri foarte bine pregătiți, mulți dintre ei. Iar angajatorii ar trebui să țină cont de acest lucru”, a mai completat prof. Mircea Dumitru.

Un loc de muncă bine plătiti este foarte important la început de carieră. Este motivant, tânărul simte că este apreciat, are dorința de a evolua. „Iar o facultate bună îi oferă vizibilitate pe piața muncii și putere de negociere. Este adevărat, când negociezi nu vei obține nici maximul pe care-l dorești dar nici sume modice. Iar angajatorul, dacă are neapărat nevoie de cineva, a învățat să-și atragă forța de muncă și s-o păstreze. Evident, dacă te afli în căutarea unor oameni competenți și bine pregătiți, trebuie să oferi și tu ceva la schimb.Legea capitalului ne disciplinează pe toți cel mai bine”.

În alegerea facultății se ține cont însă și de alte aspecte. Pe durata studenției tinerii consideră că cel mai important lucru este legat de viața cotidiană, de conexiunile cu oamenii. Socializarea, prietenii și petrecerea timpului împreună cu aceștia este esențială pentru 57% dintre respondenți. „Generația aceasta este net avantajată față de generațiile trecute. Socializarea, interacțiunea dintre oameni, căile prin care se face acum comunicarea îi ajută pe tineri să-și găsească mai repede un loc de muncă, să se facă cunoscuți pe piața muncii, să se afirme. Au capacitatea de a înțelege interacțiunea și dinamica socială. Și asta este foarte important pentru multe dintre meseriile de astăzi. Tinerii s-au adaptat foarte ușor la un alt stil de comunicare, un alt stil cultural. Și să nu uităm un aspect foarte important: am ieșit din pandemie, iar tinerii resimt o nevoie vitală de comunicare. Simt nevoia să compenseze acum”.

Urmează, apoi, aspecte care țin de modul de desfășurare al orelor și ce învață, concret, tinerii la facultate. Aplicabilitatea noțiunilor practice este foarte importantă pentru peste 40% dintre ei. Iar 38% își doresc să acumuleze cunoștințe relevante și actuale care să-i ajute în carieră. „Pentru joburile de astăzi îi ajută informații practice, tehice, concrete. Pentru jobul de mâine, din viitor, i-ar ajuta o pregătire generală, care să le asigure o anumită flexibilizare. Meseriile de astăzi nu vor mai fi, în mare parte, meseriile de mâine, iar acești tineri trebuie pregătiți de pe acum pentru ce le rezervă viitorul”, consideră prof. Mircea Dumitru.

Studenții își doresc profesori care să știe nu numai teorie, ci și meserie

Viitorii studenți au pretenții și de la profesori. Își doresc ca aceștia să activeze în domeniile predate. „Este absolut firesc să-și dorească așa ceva. Și există mulți profesori care activează, care să știe despre ce vorbesc. Și universitățile încearcă să se alinieze aceste dorințe. Există acum o adevărată competiție pentru atragerea studenților. Și da, studenții își aleg facultății după criterii de angajabilitate. Iar o angajare rapidă în câmpul muncii se datorează inclusiv profesorilor pe care studentul i-a avut și care activează în domeniul respectiv, în meseria respectivă”.

Posibilitatea dobândirii unei experiențe practice prin participarea la internshipuri în timpul facultății este un criteriu de bază pentru trei sferturi dintre liceeni când aleg o facultate. Acesta este urmat de materii și curriculum de interes (55%) și comunitatea studenților (40%). „Tinerii din ziua de azi știu ce-și doresc, sunt foarte bine orientați și au un nivel de inteligență socială foarte ridicată”. Nu trebuie deloc subestimată această generație”, a concluzionat academicianul Mircea Dumitru.

Ce domenii caută tinerii când își aleg facultatea

În topul domeniilor pe care elevii participanți la studiu doresc să le urmeze la facultate se numără:

Administrarea afacerilor/ Business (47%);

Marketing/ Marketing digital (39%);

Economie/ Finanțe/ Contabilitate (25%);

Cibernetică, statistică, informatică (23%);

sociologia (13%);

Litere (7%);

În ceea ce privește așteptările pe care tinerii le au de la viitoarea lor carieră, pe primul loc se remarcă un job bine plătit, echilibru între viața profesională și cea personală (51%), să-și poată aduce contribuția în această carieră (49%), stabilitatea domeniului (49%), împlinirea personală pe care să o aducă domeniul respectiv (49%). De asemenea, tinerii se așteaptă ca viitoarea lor carieră să fie dintr-un domeniu popular (10%).