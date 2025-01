Procurorii generali din 18 state americane intentează un proces împotriva lui Trump, după ce a suspendat acordarea cetățeniei prin naștere

Procurorii generali din 18 state americane s-au declarat împotriva unui ordin executiv emis de Trump, prin care a suspendat acordarea cetățeniei prin naștere, indiferent de statutul părinților, scrie News.ro.

Ordinul, semnat în marți, 21 ianuarie, în prima zi de mandat, reprezintă punerea în practică a unei promisiuni făcute în timpul campaniei prezidențiale. Sistemul, în vigoare de zeci de ani și consfințit prin cel de-al 14-lea amendament la Constituție, oferea cetățenie americană tuturor persoanelor născute în SUA, indiferent de de statutul de imigrant al părinţilor săi.

Al 14-lea amendament a luat naştere în urma Războiului Civil şi a fost ratificat în 1868. Acesta spune: „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite şi supuse jurisdicţiei acestora sunt cetăţeni ai Statelor Unite şi ai statului în care locuiesc”.

Așadar, prin noul ordin semnat de Trump, sunt excluse persoanele ale căror mame nu se aflau legal în SUA şi ai căror taţi nu erau cetăţeni americani sau rezidenţi permanenţi legali; persoanele ale căror mame se aflau legal în ţară, dar temporar, şi ai căror taţi nu erau cetăţeni sau rezidenţi permanenţi legali.

Aceasta intră în vigoare la 30 de zile începân de marţi, adică până la 19 februarie.

Cu toate acestea, nici amendamentul 14 nu a oferit de la început cetățenie prin naștere tuturor persoanelor, fiind și cazul nativilor americani, care au primit abia după 1924.

Cele 18 state au intentat procese pentru a bloca ordinul

Optsprezece state, plus Districtul Columbia şi San Francisco au intentat procese în instanţa federală pentru a bloca ordinul lui Trump.

Matt Platkin, procuror general democrat din New Jersey, a declarat că președintele nu poate să elimine Amendamentul 14 pur și simplu, „din pix”.

De asemenea, William Tong, procurorul general al statului Connecticut, care a primit cetățenie americană prin naștere și primul procuror general chinezo-american din SUA, a declarat că pentru el, procesul are și o latură personală.

„Nu există nicio dezbatere juridică legitimă pe această temă. Dar faptul că Trump se înşală amarnic nu îl va împiedica să provoace daune grave chiar acum familiilor americane precum a mea”, a comentat procurorul.

În acest proces, este adus în discuție cazul unei femei identificate drept „Carmen”, care este însărcinată, însă nu este cetățean american, deși locuiește de peste 15 ani în țară. Aceasta are o cerere de viză în așteptare care ar putea duce la obținerea unui statut permanent.

Ea nu are niciun alt statut de imigrant, iar tatăl copilului pe care îl aşteaptă nu are nici el statut de imigrant.

„Privarea copiilor de „comoara nepreţuită” a cetăţeniei este un prejudiciu grav”, se arată în plângere. „Li se refuză statutul de membru cu drepturi depline în societatea americană, la care au dreptul”, se spune în document.

Pe lângă New Jersey şi cele două oraşe, California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Carolina de Nord, Rhode Island, Vermont şi Wisconsin s-au alăturat procesului pentru a opri ordinul.