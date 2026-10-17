Trump ironizează popularitatea celui mai răspândit nume în rândul musulmanilor. „Nu m-am înşelat niciodată”

Preşedintele american Donald Trump a glumit pe seama popularităţii numelui Mohammed în lumea musulmană, în timp ce ironiza funcţia de preşedinte al Iranului, într-un discurs electoral susţinut vineri.

Donald Trump, președintele SUA Foto: Profimedia

„Dacă nu sunteţi siguri care este numele cuiva din Orientul Mijlociu, spuneţi-i pur şi simplu «Mohammed»", le-a declarat Trump participanţilor la un miting din Dalton, Georgia. „Aveţi cam 65% şanse să nimeriţi. „Salut, Mohammed!" Fac asta de ani de zile. Nu m-am înşelat niciodată", a argumentat el.

Mohammed este unul dintre cele mai răspândite prenume masculine în rândul musulmanilor, care îşi numesc adesea fiii după profetul Mahomed, fondatorul islamului, scrie News.

Trump a făcut această remarcă în timp ce vorbea despre Iran, în cadrul unui miting organizat într-un hangar de pe Aeroportul Municipal Dalton, din statul Georgia, unde a participat la campania electorală a candidaţilor republicani înaintea alegerilor legislative de la 3 noiembrie.

„Iranul este singura ţară în care nimeni nu vrea să fie preşedinte", a declarat Trump, după care s-a prefăcut că întreabă mai multe persoane pe nume Mohammed dacă ar dori să ocupe această funcţie.

Masoud Pezeshkian este preşedintele Iranului din 2024.

Gluma a stârnit o reacţie rezervată din partea participanţilor la mitingul din Georgia.

Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului şi cele care reprezintă comunităţile musulmane l-au criticat în repetate rânduri pe Trump pentru o retorică despre care afirmă că îi demonizează şi îi ridiculizează pe musulmani, imigranţi şi membrii minorităţilor etnice.

Trump şi-a intensificat acest tip de retorică în timpul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului, vizându-i în special pe americanii de origine somaleză şi pe musulmanii americani, inclusiv pe Abdul El-Sayed, candidatul democrat musulman pentru Senatul SUA, şi pe Ilhan Omar, membră democrată a Camerei Reprezentanţilor din Minnesota, care a venit în Statele Unite ca refugiată din Somalia.

Trump şi-a reiterat promisiunea că Iranul nu va obţine niciodată arma nucleară, la şapte luni după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un război împotriva Teheranului, având printre obiective şi slăbirea programului nuclear iranian.

Un raport anual publicat la începutul acestui an de Consiliul pentru Relaţii Americano-Islamice (CAIR) a atribuit creşterea islamofobiei în Statele Unite, în parte, retoricii lui Trump şi măsurilor represive adoptate în timpul celui de-al doilea mandat al său împotriva imigraţiei şi a manifestaţiilor pro-palestiniene.