Donatorii lui Trump, în vizorul democraților. Casa Albă pregătește o ripostă dură la anchetele Congresului

Administrația Donald Trump pregătește o amplă strategie pentru a bloca investigațiile pe care democrații intenționează să le lanseze după preluarea controlului asupra Congresului. Casa Albă ia în calcul inclusiv amenințarea cu acțiuni penale împotriva congresmanilor care încearcă să investigheze activitatea președintelui și a colaboratorilor săi.

Președintele SUA, Donald Trump Foto: AFP

Administrația Trump a început discret să pregătească o ofensivă politică și juridică menită să limiteze capacitatea democraților de a controla și investiga activitatea guvernului în următorii doi ani.

În primul mandat, Donald Trump a răspuns anchetelor parlamentare prin contestarea solicitărilor și amânarea furnizării documentelor, în speranța că investigațiile vor pierde din avânt înainte ca democrații să rămână fără timp.

De această dată, președintele american pare să adopte o strategie mai agresivă. Administrația sa amenință că anumite demersuri de supraveghere parlamentară ar putea constitui infracțiuni.

Abordarea ar urma să facă parte dintr-o campanie amplă a Casei Albe pentru a împiedica democrații să investigheze deciziile administrației și activitatea unor oficiali de rang înalt.

Strategia va fi coordonată, în parte, de Stephen Miller, noul șef de cabinet al lui Trump, cunoscut pentru stilul său combativ și experiența acumulată în relația cu Congresul, scrie The New York Times.

Casa Albă va beneficia și de sprijinul Departamentului Justiției și al consilierilor juridici ai președintelui, care pregătesc de mai multe luni argumentele pentru această confruntare.

Miza este accesul congresmanilor la informații despre procesul decizional al administrației și posibilitatea de a verifica activitatea unor persoane influente, atât din interiorul guvernului, cât și din afara acestuia.

Potrivit unor consilieri prezidențiali și declarațiilor publice ale lui Trump, președintele este preocupat în mod special de riscul ca unii dintre cei mai importanți susținători financiari ai săi, care contribuie la proiectele sale imobiliare preferate, să devină ținte ale investigațiilor.

Casa Albă se pregătește pentru un val de anchete și transmite că va răspunde ferm.

„Dacă nu ești pregătit pentru aceste confruntări, vei avea probleme serioase, atât juridice, cât și politice”, a declarat Hogan Gidley, fost adjunct al purtătorului de cuvânt al Casei Albe în primul mandat al lui Trump.

Acesta l-a descris pe Stephen Miller drept persoana potrivită pentru coordonarea răspunsului administrației.

Democrații anunță primele investigații

Confruntările dintre Congres și Casa Albă privind anchetele parlamentare nu sunt neobișnuite în politica americană. Amenințările actuale ar putea însă declanșa o dispută de amploare, cu implicații asupra echilibrului de putere dintre executiv și legislativ.

Experții în drept constituțional consideră că argumentul administrației potrivit căruia unele investigații parlamentare ar putea reprezenta „infracțiuni flagrante” ridică probleme juridice importante. Rămâne însă neclar cum vor interpreta instanțele eventualele conflicte.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a declarat că președintele este dispus să colaboreze cu oricine dorește să contribuie la îmbunătățirea situației americanilor.

Ea a avertizat însă că, dacă democrații vor opta pentru ceea ce administrația consideră investigații nefondate și politici radicale, aceștia vor acționa împotriva intereselor publicului american.

Liderii democrați nu au dat semne că ar fi intimidați sau că intenționează să își reducă planurile de investigare.

Aceștia au trimis deja scrisori către numeroase persoane și instituții care ar putea deveni ținte ale anchetelor. Printre subiectele vizate se numără reducerile finanțării cercetării științifice și donatorii proiectului de sală de bal de la Casa Albă.

Joi, senatoarea Elizabeth Warren, congresmanul Robert Garcia și senatorul Richard Blumenthal au anunțat o investigație privind activitatea lui Meredith O'Rourke, unul dintre principalii responsabili de strângerea de fonduri pentru Donald Trump.

Demersul vine după apariția unor informații potrivit cărora aceasta ar fi coordonat contribuții de peste 800 de milioane de dolari pentru proiectele de construcție preferate de președintele american.

„Operațiunea de strângere de fonduri pe care, potrivit informațiilor apărute, președintele Trump o coordonează cu ajutorul dumneavoastră ridică suspiciuni serioase de corupție și de posibile înțelegeri politice în schimbul unor beneficii”, au scris parlamentarii într-o scrisoare adresată lui O'Rourke.

Un purtător de cuvânt al acesteia a respins acuzațiile și a susținut că Donald Trump nu poate fi cumpărat.

Departamentul Justiției pregătește apărarea administrației

Planul Casei Albe de a-și proteja donatorii și de a contracara inițiativele democraților a început să fie elaborat cu luni înainte de alegeri.

În timpul verii, Biroul de Consiliere Juridică al Departamentului Justiției a publicat discret o opinie potrivit căreia privilegiul executiv ar putea acoperi inclusiv comunicările unor persoane din afara guvernului, dacă acestea privesc activitatea lui Trump și a principalilor săi consilieri.

Netanyahu ar face presiuni asupra lui Trump pentru noi atacuri în Iran. Șeful Mossad a ajuns în SUA

Rachel Jag, fostă colaboratoare a republicanului Jim Jordan, noul lider al partidului în Camera Reprezentanților, va coordona răspunsul Departamentului Justiției la citațiile, solicitările de documente și acuzațiile formulate de democrați.

Ea conduce o echipă numeroasă, iar instituția caută în continuare avocați cu experiență pentru a ocupa posturile care se anunță extrem de solicitante, notează NYT.

Departamentul Justiției a fost afectat de plecarea mai multor angajați. Jag a preluat temporar această responsabilitate după demisia lui Patrick Davis, fostul responsabil pentru relația cu Congresul, care a părăsit funcția cu puțin timp înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Motivele demisiei nu au fost clarificate.

La Casa Albă, Trump l-a numit pe Stephen Miller în funcția de șef de cabinet după victoria democraților.

„Stephen Miller este generalul de război al președintelui Trump. Are foarte multă experiență, inclusiv în relația cu Congresul”, a declarat Mike Davis, fost consilier juridic al Comisiei pentru Justiție din Senat.

Și biroul consilierului juridic al Casei Albe și-a consolidat echipa, angajând doi avocați care să se ocupe de problemele legate de supravegherea parlamentară.

Trump cere Departamentului Justiției să intervină

Sâmbătă, președintele a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care a acuzat liderii democrați că trimit scrisori de amenințare unor persoane nevinovate.

Trump a cerut Departamentului Justiției să investigheze imediat ceea ce a numit o acțiune ilegală.

Reacția a declanșat o serie de intervenții din partea unor oficiali de rang înalt din sistemul juridic federal.

Aaron Reitz, procurorul federal pentru Districtul de Sud al statului Texas, i-a trimis miercuri o scrisoare senatorului Richard Blumenthal, avertizându-l că ar putea exista „consecințe juridice semnificative” dacă va continua investigația privind donatorii proiectului de sală de bal de la Casa Albă.

Procurorul general Todd Blanche a confirmat joi că oficiali de rang înalt din Departamentul Justiției au colaborat cu Reitz.

În cadrul unei conferințe de presă, Blanche a precizat că nu există anchete penale în desfășurare privind declarațiile viitorilor membri ai Congresului.

El a spus însă că departamentul este preocupat de unele dintre afirmațiile făcute după alegeri.

„Există un moment în care o critică se poate transforma într-o amenințare”, a declarat Blanche.

Acesta a adăugat că anumite amenințări pot fi permise de lege, dar că există și un prag dincolo de care ele devin infracțiuni.

Will Scharf, consilierul juridic al Casei Albe, l-a avertizat la rândul său pe Robert Garcia, viitorul președinte al Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, că inițierea unor investigații ar putea constitui o faptă penală.

Întrebat dacă scrisoarea sa înseamnă că administrația este pregătită să îi urmărească penal pe parlamentari, Scharf a răspuns că documentul vorbește de la sine.

„Am spus tot ce am intenționat să spun”, a declarat el într-un interviu acordat joi.

Scharf a refuzat să explice cum se împacă demersurile administrației cu prevederea constituțională care protejează parlamentarii de citarea sau urmărirea penală de către executiv pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului legislativ.

O confruntare juridică fără precedent?

Congresul american are, în primul rând, rolul de a adopta legi, nu de a desfășura urmăriri penale.

Puterea sa de investigare este destinată obținerii informațiilor necesare activității legislative.

Dacă oficialii administrației refuză să se conformeze citațiilor parlamentare, disputa ar putea ajunge în instanțele federale. Astfel de procese pot dura însă luni sau chiar ani.

Scharf și alți reprezentanți ai administrației strâng declarații și exemple prin care încearcă să demonstreze că unele investigații ale democraților nu urmăresc un scop legislativ legitim.

Rusia și SUA ar putea negocia o nouă ordine mondială cu sprijinul Chinei. Zelenski se teme de o nouă Ialta

Donald F. McGahn II, fost consilier juridic al Casei Albe în primul mandat al lui Trump, a declarat că administrația se pregătește de mult timp pentru această confruntare.

Potrivit acestuia, oficialii au discutat cu numeroase persoane care au experiență în astfel de dispute.

McGahn consideră că scrisorile trimise de Scharf sunt o modalitate de a documenta declarațiile parlamentarilor democrați și de a demonstra, dacă va fi necesar, că investigațiile lor nu au un scop legislativ.

Stanley M. Brand, fostul principal consilier juridic al Camerei Reprezentanților, consideră că amenințările Casei Albe împotriva parlamentarilor au o valoare juridică limitată.

El avertizează însă că și Congresul ar putea întâmpina dificultăți în aplicarea propriilor citații dacă administrația refuză să coopereze.

Motivul este că eventualele sesizări penale pentru nerespectarea autorității Congresului ar ajunge tot la Departamentul Justiției, instituție aflată sub autoritatea președintelui.

„Democrații controlează Congresul, dar administrația controlează în continuare Departamentul Justiției. Prin urmare, nu mă aștept ca sesizările penale pentru sfidarea Congresului să ducă prea departe”, a explicat Brand.

Cele două camere ale Congresului ar putea recurge și la o altă măsură, folosită extrem de rar în istoria instituției: așa-numita procedură de sfidare inerentă a Congresului.

Aceasta le-ar permite congresmanilor să dispună arestarea unui oficial care refuză să respecte ordinele legislativului.

O asemenea decizie ar reprezenta o nouă escaladare a conflictului dintre Casa Albă și Congres, o confruntare care se anunță deja una dintre cele mai dure din actualul mandat al lui Donald Trump, conchide NYT.