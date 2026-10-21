 „Taci! Ești bolnav?” Trump, reacție agresivă după întrebarea unui jurnalist despre fraudele din SUA | adevarul.ro
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Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, invitat la „Interviurile Adevărul”

„Taci! Ești bolnav?” Trump, reacție agresivă după întrebarea unui jurnalist despre fraudele din SUA

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Președintele american Donald Trump a avut un schimb tensionat de replici cu un jurnalist de la publicația The Independent, în timpul unei sesiuni de întrebări cu presa desfășurate marți, în Biroul Oval. Liderul de la Casa Albă i-a cerut reporterului să tacă și l-a întrebat dacă este bolnav, după ce acesta a început să îl întrebe despre modificările planificate la East Potomac Park, inclusiv amenajarea unui nou teren de golf.

Jurnalistul Andrew Feinberg a început întrebarea făcând referire la terenurile de golf deținute de președintele american, însă Trump l-a întrerupt, spunându-i să aștepte. După o nouă intervenție a reporterului, liderul american a ridicat tonul și a repetat de două ori cuvântul „Taci”.

„Ce e în neregulă cu tine? Ești o persoană bolnavă?”, l-a întrebat Trump pe jurnalist.

„Nu din câte știu, domnule președinte”, a răspuns Feinberg.

Ulterior, reporterul a scris într-un articol publicat marți că trecuse recent prin controlul medical anual și că acesta decursese bine. Jurnalistul a precizat că își făcea meseria și că urma să revină la Casa Albă a doua zi, notează The Hill.

JD Vance a intervenit în disputa cu jurnalistul

Schimbul de replici a fost comentat și de vicepreședintele american JD Vance, care a distribuit pe platforma X o înregistrare a momentului. Vance l-a ironizat pe jurnalist, descriindu-l drept un „jurnalist” imbecil și susținând că Trump l-a pus la punct pentru comportamentul său în Biroul Oval.

În replică, Andrew Feinberg i-a transmis vicepreședintelui că, dacă dorește să îl insulte, ar trebui să aibă curajul să îi eticheteze contul în postare.

Relația tensionată a lui Trump cu presa

Donald Trump a avut în mod repetat confruntări verbale cu jurnaliștii, atât în primul mandat, cât și în actuala sa administrație. Președintele american a criticat frecvent reprezentanții presei și a recurs uneori la remarci personale în timpul schimburilor de întrebări.

În noiembrie anul trecut, Trump a spus unei jurnaliste expresia „Quiet, piggy” („Taci, purcico”), după ce aceasta i-a pus o întrebare legată de documente asociate cu Jeffrey Epstein.

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