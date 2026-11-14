Reacția furioasă a Rusiei, după ce liderii UE au respins negocierea arhitecturii de securitate: „Europa ar fi mai sigură fără NATO”

Europa ar fi mai sigură fără NATO, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, comparând organizaţia cu o „măsea stricată".

Maria Zaharova Foto: Ambasada Rusiei la București

„Dacă NATO nu ar exista - adică, dacă alianţa nu ar fi jucat şi nu ar continua să joace rolul pe care l-a avut - securitatea în Europa ar fi, probabil, mult mai solidă", a afirmat Zaharova ca răspuns la criticile aduse apelurilor Moscovei privind o reorganizare a arhitecturii de securitate europene, scrie Agerpres.

„NATO este tocmai acea organizaţie care - am putea spune, ca o măsea stricată - a slăbit sistemul imunitar al Europei, al părţii sale occidentale, al Europei Centrale şi, de fapt, al întregii lumi, solicitând şi consumând o cantitate colosală de resurse pentru măsuri de reacţie", a spus ea.

Zaharova a reacţionat la o declaraţie a cancelarului german Friedrich Merz, potrivit agenţiei ruse de presă TASS.

Merz a afirmat că nu este necesar să se discute cu Rusia chestiuni legate de o arhitectură de securitate europeană. „Nu trebuie să discutăm despre asta - ea există deja", a spus Merz.

Liderii europeni au respins recent propunerea Moscovei, în cadrul unui summit desfăşurat la Dublin.

Disputa privind viitoarea arhitectură de securitate europeană a devenit unul dintre principalele puncte de tensiune în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. După discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi în 10–11 noiembrie 2026, Moscova a insistat că un eventual acord de pace trebuie să includă și renegocierea întregului sistem de securitate european. Liderii europeni au respins transformarea acestui subiect într-o condiție a negocierilor de pace, avertizând că securitatea continentului nu poate fi decisă peste capul statelor europene.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut că arhitectura de securitate europeană există deja, iar problema fundamentală este încălcarea regulilor internaționale de către Rusia. Mesajul său a fost că nu poate exista o negociere despre Ucraina fără Ucraina și nici o negociere despre securitatea Europei fără participarea europenilor.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut că discuțiile mai ample despre securitatea europeană ar trebui să aibă loc după obținerea unui armistițiu în Ucraina.