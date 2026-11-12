 Sondaj în universitățile americane: aproape un sfert dintre studenți spun că SUA au meritat atacurile din 11 septembrie | adevarul.ro
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Sondaj în universitățile americane: aproape un sfert dintre studenți spun că SUA au meritat atacurile din 11 septembrie

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Aproape un sfert dintre studenții americani chestionați într-un sondaj realizat de Buckley Institute consideră că Statele Unite au meritat atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în urma cărora au murit aproape 3.000 de oameni. Cercetarea arată și o creștere a simpatiei pentru socialism în rândul tinerilor, în timp ce opiniile despre libertatea de exprimare și politica externă americană rămân profund împărțite.

Atacul terorist de la 11 septembrie 2001
Atacul terorist de la 11 septembrie 2001 Foto: Getty Images via AFP

Potrivit unui sondaj realizat în septembrie 2026 și prezentat de New York Post, 22% dintre studenții americani intervievați au fost de acord cu afirmația potrivit căreia Statele Unite au meritat atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. În schimb, 72% au respins această idee, iar 6% nu și-au exprimat o opinie clară, potrivit New York Post.

Rezultatele au fost publicate la 25 de ani după atentatele organizate de Al-Qaeda, când teroriștii au deturnat patru avioane de pasageri și au atacat turnurile World Trade Center din New York și Pentagonul. Un al patrulea avion s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să-i oprească pe atacatori.

Studenții care au participat la cercetare aparțin unei generații născute după atentate și care cunoaște evenimentele în principal din relatări istorice, documentare și materiale educaționale.

Socialismul, preferat capitalismului de tot mai mulți studenți

Sondajul indică și o diferență considerabilă între susținerea pentru socialism și cea pentru capitalism.

Întrebați în ce sistem economic ar prefera să trăiască, 42% dintre studenți au ales socialismul, în timp ce 28% au optat pentru capitalism. Diferența de 14 puncte procentuale este cea mai mare înregistrată în ultimii cinci ani în care cercetătorii au adresat această întrebare.

O altă întrebare a vizat comparația dintre sistemul economic american și cel al unor state socialiste, precum Cuba și fosta Uniune Sovietică.

Aproximativ 47% dintre respondenți au considerat că aceste țări, în ciuda problemelor lor, oferă un model economic mai bun decât Statele Unite. Circa o treime au preferat modelul capitalist american.

Rezultatele indică o orientare favorabilă socialismului în rândul unei părți a studenților intervievați, dar nu arată în ce măsură aceștia susțin politicile economice concrete aplicate în statele menționate.

Palestina, considerată un aliat mai bun decât Israelul

Cercetarea a inclus și întrebări privind politica externă a Statelor Unite, inclusiv relațiile cu Israelul și Palestina.

Potrivit rezultatelor, 38% dintre studenți consideră Palestina un aliat mai bun pentru SUA, în timp ce 25% au ales Israelul.

Comparativ cu sondajul precedent, rezultatele indică o schimbare de nouă puncte procentuale în defavoarea Israelului.

Răspunsurile arată diferențe importante între opiniile studenților și orientările tradiționale ale politicii externe americane, în care Israelul este unul dintre principalii parteneri strategici ai Washingtonului.

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Patru din zece studenți susțin sancționarea penală a discursului ofensator

Un alt rezultat al cercetării privește limitele libertății de exprimare.

Aproximativ 40% dintre studenții intervievați consideră că exprimările ofensatoare ar trebui să poată fi sancționate penal, în timp ce 52% se opun unei asemenea măsuri.

Lauren Noble, fondatoarea și directoarea executivă a Buckley Institute, a atras atenția asupra susținerii pentru restricționarea libertății de exprimare în mediul universitar, precum și asupra popularității în creștere a socialismului.

În Statele Unite, libertatea de exprimare beneficiază de o protecție constituțională extinsă prin Primul Amendament, inclusiv în cazul unor opinii considerate ofensatoare. Există însă categorii limitate de exprimare care nu beneficiază de aceeași protecție juridică.

Jumătate dintre studenți consideră că rasismul rămâne o problemă structurală

Sondajul a analizat și percepțiile studenților asupra relațiilor rasiale din Statele Unite.

Potrivit cercetării, 50% dintre respondenți consideră că societatea americană continuă să fie profund marcată de supremația albă și că numeroase minorități nu beneficiază în mod egal de oportunitățile oferite de țară.

În schimb, 39% apreciază că Statele Unite fac progrese în direcția egalității rasiale.

O altă întrebare a vizat participarea sportivilor transgender la competițiile feminine. Aproximativ 53% dintre studenți au considerat că aceasta ar crea un dezavantaj pentru sportive, invocând diferențele biologice, în timp ce aproximativ o treime au susținut participarea în categoria corespunzătoare identității de gen.

Cum a fost realizată cercetarea

Sondajul a fost realizat de Inquire LLC pentru Buckley Institute, în perioada 5–14 septembrie 2026, pe un eșantion de 803 studenți americani. Marja de eroare raportată este de 3,5 puncte procentuale.

Buckley Institute este o organizație asociată cu promovarea dezbaterii intelectuale și a diversității opiniilor în mediul universitar, purtând numele lui William F. Buckley Jr., una dintre figurile cunoscute ale conservatorismului american.

Cercetarea a folosit un eșantion online de voluntari, aspect care trebuie luat în considerare în interpretarea rezultatelor. Procentele descriu răspunsurile participanților la sondaj și nu pot fi extinse fără rezerve asupra tuturor studenților din Statele Unite.

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