Scandalul Epstein ia o nouă amploare. Ce dezvăluie raportul republicanilor despre oamenii influenți din jurul miliardarului pedofil și despre eșecurile autorităților

Republicanii din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA au publicat un raport de 137 de pagini în care sunt documentate deficiențele autorităților federale în gestionarea cazului Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, care a abuzat de numeroase tinere de-a lungul mai multor decenii.

Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, s-a sinucis în închisoare Foto: Arhiva

Documentul, prezentat marți de comisia condusă de republicanul James Comer, din statul Kentucky, este rezultatul unei anchete desfășurate timp de 15 luni. Investigația a inclus 19 interviuri și audieri sub jurământ, examinarea unor documente financiare, precum și analiza unor materiale obținute de la Departamentul de Justiție și din patrimoniul lui Epstein.

Într-o declarație, James Comer a afirmat că „guvernul federal a eșuat, timp de decenii, în a le face dreptate supraviețuitoarelor crimelor îngrozitoare comise de Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell”.

Acesta a adăugat că Epstein a putut acționa „fără să fie tras la răspundere”, beneficiind de protecția și sprijinul unor persoane influente, în timp ce sistemul judiciar a eșuat în repetate rânduri în protejarea victimelor.

„Guvernele de la toate nivelurile și instituțiile puternice trebuie să își respecte obligațiile legale: să identifice aceste infracțiuni, să îi oprească pe făptași și să asigure dreptate supraviețuitoarelor”, a mai declarat Comer.

Robert Garcia, principalul reprezentant al democraților din comisie, a criticat însă modul în care a fost desfășurată ancheta. El a spus că raportul a fost publicat în urma unei investigații incomplete, fără organizarea unor audieri publice dedicate cazului Epstein.

Garcia a precizat că democrații vor continua demersurile și vor solicita audieri publice în cadrul cărora supraviețuitoarele să își poată prezenta mărturiile, iar persoanele influente care au avut legături cu Epstein, inclusiv Donald Trump, să răspundă întrebărilor.

Ce au descoperit anchetatorii

Principalele concluzii ale raportului se referă la modul în care autoritățile federale au gestionat acuzațiile împotriva lui Epstein și la eșecul repetat al instituțiilor de a proteja victimele.

Potrivit anchetatorilor, miliardarul pedofil a reușit să evite consecințe juridice grave, în pofida acuzațiilor tot mai numeroase privind abuzurile sexuale.

Comisia a precizat că nu a identificat documente care să îl lege pe președintele Donald Trump de infracțiunile comise de Epstein. Republicanii au criticat ceea ce au descris drept o preocupare excesivă a democraților de a-l implica pe Trump în acest caz.

Gestionarea dosarelor Epstein de către administrația Trump a generat însă nemulțumiri inclusiv în rândul unor susținători ai președintelui, în special în zona conservatoare și în comunitatea MAGA.

Podcasterul Joe Rogan a descris subiectul drept o „linie roșie” și a acuzat administrația că încearcă să manipuleze opinia publică.

Democrații au considerat că dosarul Epstein ar putea influența opțiunile electorale ale alegătorilor din clasa muncitoare. În Kansas, partidul a lansat reclame în care senatorul republican Roger Marshall era acuzat că îi protejează pe agresorii sexuali prin voturile sale din Congres și că face parte din ceea ce materialele electorale au numit „cercul Epstein”.

În Florida, democrații au investit sume importante într-o reclamă de 30 de secunde difuzată în timpul celui de-al treilea meci al World Series. În material, o supraviețuitoare a abuzurilor lui Epstein o acuza pe senatoarea republicană Ashley Moody că a votat pentru protejarea bărbatului care a abuzat-o.

În alegerile de la jumătatea mandatului din 2026, bărbații au votat în proporție de 50% pentru democrați și 47% pentru republicani.

Cele 19 persoane audiate de comisie

Pe parcursul investigației, congresmanii republicani și democrați au audiat 19 persoane despre legăturile lor cu Jeffrey Epstein și despre informațiile pe care le dețineau în legătură cu activitățile acestuia.

Printre cei audiați s-au numărat oameni de afaceri, foști oficiali guvernamentali, colaboratori ai lui Epstein și persoane din cercul apropiat al acestuia.

Leon Black

Omul de afaceri Leon Black i-a plătit lui Jeffrey Epstein între 158 și 170 de milioane de dolari, în perioada 2012-2017, pentru servicii de consultanță fiscală, planificare succesorală și alte activități conexe.

În septembrie, un grup bipartizan de parlamentari a votat în unanimitate pentru declararea lui Black în situația de dispreț față de Congres, după ce acesta nu s-a prezentat la o a doua audiere în fața comisiei.

Bill și Hillary Clinton

Fostul președinte american Bill Clinton a fost audiat cu ușile închise, în apropierea locuinței sale din Chappaqua, statul New York. Soția sa, Hillary Clinton, fostă primă-doamnă și fost secretar de stat, a fost de asemenea audiată.

Audierea unui fost președinte american în cadrul unei astfel de investigații a reprezentat un precedent.

Howard Lutnick

Actualul secretar american al Comerțului, Howard Lutnick, a participat la un interviu consemnat oficial în cadrul anchetei.

Comisia a confirmat că Lutnick s-a întâlnit cu Epstein în holul locuinței acestuia în 2011 și că a luat prânzul împreună cu familia sa pe insula Little St. James, în 2012.

Pam Bondi

Pam Bondi, prima persoană care a ocupat funcția de procuror general în cel de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, a fost de asemenea audiată.

În februarie 2025, Bondi afirmase că avea pe birou întreaga „listă a clienților Epstein”. Ulterior, aceasta a trimis o scrisoare directorului FBI, Kash Patel, solicitând ca toate documentele rămase în dosar să fie transmise Departamentului de Justiție.

Bondi a explicat că a luat această măsură deoarece avea temeri că instituția nu primise toate documentele relevante.

Bill Barr

Bill Barr, care a ocupat funcția de procuror general în timpul primului mandat al lui Donald Trump, în perioada 2019-2020, a fost și el audiat.

Potrivit raportului, Barr a discutat despre cazul Epstein doar la nivel general și nu a fost implicat direct în gestionarea acestuia.

El le-a spus anchetatorilor că nu are îndoieli că Epstein s-a sinucis.

Bill Gates

Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, a participat la un interviu oficial în fața comisiei.

Implicarea sa în relația cu Epstein a generat controverse după publicarea unor fotografii și e-mailuri din dosar, care au oferit noi detalii despre legătura dintre cei doi.

În timpul unei audieri parlamentare din iunie, Gates a recunoscut că și-a înșelat fosta soție, Melinda, și a susținut că Epstein a încercat să folosească aceste relații extraconjugale pentru a-l șantaja.

Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell, colaboratoarea de lungă durată a lui Epstein, a fost audiată prin videoconferință dintr-un penitenciar federal din Bryan, Texas, unde execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

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Maxwell a invocat al Cincilea Amendament al Constituției SUA, care îi permite să refuze să răspundă la întrebări ce ar putea duce la autoincriminare.

Totuși, aceasta a încercat să negocieze o eventuală clemență în schimbul promisiunii că va răspunde „complet și sincer” întrebărilor parlamentarilor.

Douglas J. Band

Douglas J. Band, fost consilier de rang înalt al președintelui Bill Clinton, a fost întrebat despre legăturile fostului președinte cu Epstein.

Band a declarat că nu își amintește ca Bill Clinton să fi vizitat vreodată insula Little St. James din Insulele Virgine Americane, deși în 2020 afirmase contrariul într-un interviu acordat revistei Vanity Fair.

Având în vedere implicarea sa în Clinton Global Initiative, anchetatorii l-au întrebat și despre comunicările pe care le-a avut cu Ghislaine Maxwell.

Band a negat orice comportament neadecvat în care să fi fost implicate Maxwell și fete minore. El a mai susținut că a încercat să îl țină pe Clinton la distanță de Epstein după apariția primelor acuzații privind comportamentul sexual ilegal al finanțistului, la începutul anilor 2000.

Richard Kahn

Richard Kahn, fost colaborator al lui Epstein, s-a numărat printre persoanele implicate în administrarea trustului acestuia după moartea sa.

Audiat sub jurământ, Kahn a declarat că nu știa despre activitățile de trafic sexual sau despre abuzurile comise de Epstein asupra femeilor și fetelor.

În timpul audierii, el a menționat mai multe persoane cunoscute care îi plătiseră lui Epstein pentru servicii financiare, fiscale sau de planificare succesorală.

Richard Indyke

Richard Indyke a fost cealaltă persoană implicată în administrarea afacerilor lui Epstein după moartea acestuia.

El a declarat că nu a asistat niciodată la abuzuri comise de Epstein asupra unor tinere sau fete minore și că nu avea motive să considere suspect sprijinul constant pe care finanțistul îl oferea unui număr mare de femei tinere.

Les Wexner

Les Wexner, fondatorul Victoria's Secret, a susținut că a fost, la rândul său, o victimă a lui Jeffrey Epstein.

Într-o declarație scrisă, omul de afaceri în vârstă de 88 de ani a negat categoric că ar fi știut despre activitățile de trafic sexual ale finanțistului.

Wexner l-a descris pe Epstein drept un individ „diabolic” și un manipulator extrem de abil.

Alexander Acosta

Alexander Acosta, fost procuror federal pentru Districtul de Sud al Floridei, le-a spus parlamentarilor că a fost implicat în dosar abia după începerea negocierilor privind acordul de neurmărire penală încheiat cu Epstein.

Acosta nu a putut să identifice toate persoanele care au lucrat la caz.

Comisia a remarcat că această situație pare să indice că ancheta ar fi fost lăsată în mâinile unor persoane loiale lui Epstein.

Tova Noel

Tova Noel, una dintre angajatele penitenciarului care supravegheau celula în care era deținut Epstein, nu primise instruirea necesară pentru activitatea în unitatea specială în care acesta era încarcerat.

Potrivit raportului, un superior i-ar fi cerut totuși să semneze documentele care atestau efectuarea instruirii.

În noaptea în care Epstein a murit, Noel a efectuat incorect unul dintre controalele de la ora 22:00 și nu a efectuat niciun control în timpul celui de-al doilea schimb de lucru.

Sarah Kellen

Sarah Kellen, fostă asistentă a lui Epstein, le-a spus parlamentarilor că acesta încerca să își mențină controlul asupra ei, chiar și atunci când o încuraja să își dezvolte propriile afaceri.

Kellen a declarat că Epstein și Indyke au înființat pentru ea o companie de design, SLK Designs, pe care ulterior au folosit-o ca un alt mijloc de a exercita control asupra sa.

Ea a mai susținut că Epstein îi promisese că îi va trece un apartament pe nume după cinci ani de muncă, însă promisiunea nu a fost respectată.

Theodore „Ted” Waitt

Theodore Waitt a depus mărturie despre relația de șase ani pe care a avut-o cu Ghislaine Maxwell și despre întâlnirile ocazionale cu Epstein.

El l-a descris pe finanțist drept o persoană care îi provoca disconfort.

Waitt a mai declarat că, dacă ar fi știut despre implicarea lui Maxwell în infracțiunile comise de Epstein, nu i-ar fi prezentat-o niciodată copiilor săi.

Lesley Groff

Lesley Groff, care a lucrat atât pentru Epstein, cât și pentru Maxwell, era responsabilă de programarea ședințelor zilnice de masaj ale finanțistului.

Groff a declarat că nu bănuise că Epstein ar fi fost capabil să comită infracțiuni sexuale.

Comisia a considerat însă că mărturia sa nu este credibilă.

Kathryn H. Ruemmler

Kathryn H. Ruemmler, fost consilier juridic al Casei Albe în timpul administrației Barack Obama, a fost criticată pentru că a păstrat legături apropiate cu Epstein după condamnarea acestuia și a acceptat cadouri de lux.

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Relațiile respective au continuat după încheierea activității sale în administrația americană.

James Edward „Jes” Staley

James Edward „Jes” Staley, fost reprezentant de legătură al JPMorgan Chase, comunica frecvent cu Epstein în numele băncii.

În timpul audierii, Staley a declarat că nu își amintește un e-mail schimbat cu Epstein în care cei doi păreau să discute despre relații sexuale cu una dintre asistentele finanțistului, îmbrăcată într-un costum inspirat de un personaj Disney.

Recomandări adresate Departamentului de Justiție

În raportul publicat marți, James Comer și ceilalți republicani din comisie au solicitat Departamentului de Justiție să continue investigațiile privind persoanele care au avut legături cu Jeffrey Epstein.

Printre recomandări se numără reaudierea unor martori importanți și acordarea accesului victimelor la versiuni necenzurate ale propriilor dosare și documente.

Republicanii au cerut, de asemenea, verificări suplimentare privind activitatea fostei asistente a lui Epstein, Lesley Groff, a fostului primar al orașului Miami Beach, Philip Levine, și a hairstilistului celebru Frédéric Fekkai.

Philip Levine și Frédéric Fekkai au fost acuzați de comportament sexual neadecvat de Sarah Kellen, fostă asistentă a lui Epstein și supraviețuitoare a abuzurilor, în cadrul interviului acordat Comisiei pentru Supraveghere.

Raportul reprezintă una dintre cele mai ample evaluări parlamentare ale modului în care instituțiile americane au gestionat cazul Epstein. Cu toate acestea, democrații susțin că investigația nu este încheiată și solicită audieri publice suplimentare, precum și clarificări din partea persoanelor influente care au avut legături cu finanțistul.