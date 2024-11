Mii de oameni ies în stradă pentru a protesta împotriva amenințărilor la adresa drepturilor reproductive și a promisiunilor de deportări în masă.

Protestele împotriva lui Donald Trump au izbucnit sâmbătă în SUA, oamenii de pe ambele coaste ieșind în stradă frustrați de realegerea sa.

Mii de persoane din orașe importante, inclusiv New York și Seattle, au manifestat împotriva fostului președinte și acum președinte ales, pe fondul amenințărilor sale la adresa drepturilor reproductive și al promisiunilor de a efectua deportări în masă la începutul viitoarei sale președinții, scrie theguardian.com.

Sâmbătă, la New York, demonstranți ai grupurilor de advocacy axate pe drepturile lucrătorilor și justiția imigranților s-au înghesuit în fața Trump International Hotel and Tower de pe 5th Avenue, purtând pancarte pe care scria: „Noi ne protejăm” și ”Dle președinte, cât timp trebuie să aștepte femeile pentru libertate?” Alții purtau pancarte pe care scria: „Nu vom da înapoi”, în timp ce scandau: „Suntem aici și nu plecăm!”

Proteste similare au avut loc în Washington DC, unde participanții la Women's March au demonstrat în fața Heritage Foundation, thinktank-ul de dreapta din spatele Proiectului 2025. Fotografiile postate sâmbătă pe rețelele de socializare au arătat demonstranți purtând pancarte pe care se putea citi: „Femeile bine educate nu fac istorie” și «Nu ești niciodată singură». Demonstranții au scandat, de asemenea: „Credem că vom învinge!” și au purtat alte pancarte pe care scria: „Unde este libertatea mea când nu am de ales?”

Mulțimi de demonstranți s-au adunat sâmbătă și în fața Space Needle din Seattle. „Marș și miting pentru a protesta împotriva lui Trump și a mașinăriei de război a celor două partide”, scria pe afișele pentru proteste, adăugând: „Construiți mișcarea populară și luptați împotriva războiului, represiunii și genocidului!” Vorbind mulțimii de demonstranți, dintre care unii erau îmbrăcați în pelerine de ploaie, în timp ce alții purtau keffiyehs în semn de solidaritate cu palestinienii, în contextul războiului mortal al Israelului asupra Gazei, un demonstrant a spus „Orice președinte care a ajuns la putere a dezamăgit și muncitorii”.

Vineri, protestatarii s-au adunat în fața primăriei din Portland, Oregon, în cadrul unei demonstrații similare împotriva lui Trump. Pancartele purtate de demonstranți au inclus mesaje care spuneau: „Luptă împotriva fascismului” și «Transformă frica în luptă».

„Suntem aici pentru că ne luptăm de ani de zile pentru sănătate, locuințe și educație. Și fie că a fost Trump, fie că a fost Joe Biden înainte de asta, nu am obținut acest lucru și vrem să facem presiuni pentru ca acest lucru să se realizeze”, a declarat Cody Urban, un președinte al filialei americane a Ligii Internaționale de Luptă a Popoarelor, a raportat KGW.

Tot vineri, zeci de demonstranți din Pittsburgh, Pennsylvania, s-au adunat în parcul Point Start pentru a protesta față de victoria lui Trump în alegeri. Oamenii au purtat pancarte pe care scria: „We are not going back” și «My body, my choice».

„Ne este teamă de ceea ce urmează, dar nu vom da înapoi”, a declarat Steve Capri, un organizator al Socialist Alternative, pentru WPXI TV. „Trump este un atac împotriva noastră a tuturor, așa că trebuie să ne unim, să ne organizăm, să ne alăturăm mișcărilor, să studiem și să învățăm împreună”.