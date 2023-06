Trump: Autoritățile din Miami se pregătesc pentru între 5.000 și 50.000 de manifestanți la prima înfățișare a fostului președinte la tribunal în cazul documentelor clasificate.

Miami face pregătiri pentru un număr între 5.000 și 50.000 protestatari înaintea primei înfățișări a fostului președinte Donald Trump în fața instanței în cazul documentelor clasificate.

Primarul orașului Miami, Francis Suarez, a spus că orașul a făcut pregătirile pentru înfățișarea fostului președinte Donald Trump în fața instanței federale. Acesta a mai afirmat că "sperăm ca ziua de mâine să fie pașnică", acesta a mai adăugat că "încurajez oamenii să protesteze pașnic, atunci când se exprimă, și avem forțe adecvate pentru a asigura asta."

Suarez a mai afirmat că vor trata situația într-o manieră similară modului în care au gestionat și protestele legate de George Floyd deoarece consider "am gestionat situația bine. Nu am făcut lucruri care să genereze conflicte inutile." "Am dat oamenilor suficient loc să se exprime", a adăugat primarul orașului american.

Șeful poliției din Miami Manuel Morales a susținut că vor avea o abordare graduală. Acesta a mai adăugat că "vom folosi abordarea unei comenzi unificate a operațiunii, asta însemnând că toți indivizii care pot lua decizii semnificative cu privire la desfășurarea de forțe, resurse, și schimbarea strategiei sau a tacticilor, și care răspund de siguranța orașului se vor afla în aceeași încăpere".

Atât primarul Suarez, cât și șeful poliției au ținut să precizeze că sunt susținători ai dreptului la liberă exprimare așa cum este prevăzut în Primul Amendament, dar și faptul că ei cred în lege, ordine și proteste pașnice.

În această operațiune vor participa efective ale orașului, comitatului, statului și ale agențiilor federale care vor lucra împreună. A fost confirmată și o sporire a numărului de pompieri și cadre ale Serviciului Medical de Urgență.

Morales șeful poliției a precizat că sunt "suficiente resurse pentru controlul unor mulțimi între 5.000 și 50.000" persoane și că "nu se așteaptă la probleme". Conform acestuia comunicațiile din mediul online sunt analizate pentru posibile amenințări, însă momentan nu există riscuri credibile sau îngrijorătoare.