Procurorii vor să amâne începerea procesului pentru fals al lui Trump cu o lună.

Acuzarea a furnizat aproximativ 31 de mii de pagini cu diverse înregistrări care se referă la cazul fostului președinte al SUA, scrie The New York Times

Parchetul din New York a depus o cerere la instanță prin care a propus amânarea cu 30 de zile a începerii examinării fondului dosarului de fals în documente financiare ale Organizației Trump, deținută de fostul președinte american Donald Trump, la plata banilor către fosta actriță porno Stormy Daniels, a relatat The New York Times, care a primit petiția.

Documentul indică faptul că, în plus, procuratura a furnizat miercuri aproximativ 31 de mii de pagini din diverse înregistrări care se referă la acest caz. Parchetul „nu se opune amânării cu până la 30 de zile” a datei de începere a ședinței pentru ca avocații lui Trump să se familiarizeze cu noile materiale.

Reprezentanții republicani vor să amâne începerea procesului pe fond (programat pentru 25 martie) până la anunțarea deciziei Curții Supreme cu privire la problema dacă ex-președintele are imunitate de urmărire penală.

Motivul investigației legate de actrița porno Stormy Daniels (pe numele real Stephanie Clifford) a fost publicarea unui articol în The Wall Street Journal în ianuarie 2018 în care se arăta că, înainte cu o lună de victoria lui Trump la alegerile din 2016, avocatul său Michael Cohen i-a plătit actriței 130 de mii de dolari pentru ca aceasta să nu răspândească informații despre o relație intimă cu republicanul, relație din 2006 până în 2007.

În 2018, Cohen a fost judecat pentru mai multe acuzații, dintre care unul a implicat încălcarea regulilor de finanțare a campaniei Trump, în special plăți către Daniels. Atunci procuratura nu a depus plângeri împotriva lui Trump, invocând imunitatea șefului statului. Cu toate acestea, în noiembrie 2022, biroul procurorului districtual din Manhattan a început o nouă anchetă. Potrivit anchetatorilor, Trump a rambursat cheltuielile avocatului său prin intermediul Organizației Trump drept plată a taxelor legale, invocând un avans legal inexistent.