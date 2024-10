Predicția regizorului Michael Moore cu privire la alegerile americane. De ce Kamala Harris poate câștiga cu un scor zdrobitor

Pentru cine știe să extragă informațiile din sondaje sau are acces la cele interne, apariția pe scena electorală a Kamalei Harris în locul lui Joe Biden are potențialul de a decide alegerile, scrie regizorul Michael Moore.

„În acest moment, dacă știți cum să interpretați sondajele sau dacă aveți acces la diversele sondaje private și interne efectuate de elite, Wall Street și membri ai Congresului, și împărtășite doar acestora, atunci știți deja că aceste alegeri s-au încheiat cu săptămâni în urmă. Trump a refuzat pur și simplu să creadă că „Sleepy Joe” nu mai era adversarul său și că, în schimb, exista „o femeie” care pretinde că este „neagră” și care urma să îl lovească în ziua alegerilor. Curând a devenit nebun, a răbufnit ore întregi despre Hannibal Lecter, despre haitienii care îți mănâncă animalele de companie, un torent oral neîntreruptă, dezlănțuind misoginie, rasism și afirmând, în esență, că dacă pierde „va fi vina evreilor”.

Marea majoritate a țării, oamenii normali, au văzut destul și doresc ca mașina clovnilor să dispară în vortexul MAGA. Impulsul rapid și exploziv pentru Kamala Harris nu seamănă cu nimic din ceea ce s-a văzut în ultimele decenii. De aceea, trebuie acum să spun cu voce tare ceea ce îmi spun în particular oameni pe care îi respect - și nu doar în șoaptă, ci în tonuri emoționate de exuberanță: Că se naște o nouă eră, una în care caucazianul este doar una dintre opțiuni, dar nu mai este patronul lumii”, scrie el.

„Un agregat al celor mai importante sondaje de vineri arată că Harris îl va învinge pe Trump în Colegiul Electoral cu 270 de voturi la 268. Dar cred că avem nevoie de mai mult. Trebuie să ne asigurăm că Trump pierde la mare distanță, cu cifre atât de uriașe, cum nu s-a mai văzut de când întreaga țară s-a uitat la Geraldo cum deschide seiful lui Al Capone. Pentru că asta este singura modalitate în care poate fi garantată eliminarea sa permanentă din atenția publicului. Ar trebui să nu ne mulțumim cu mai puțin de atât.

În situația actuală, iată care sunt concluziile esențiale la care am ajuns, pur și simplu fiind în preajma concetățenilor mei americani care fac cumpărături la Costco, se distrează făcând TikTokuri și mănâncă o dată pe săptămână la Chili's:

Harris va câștiga șase state la vest de Munții Stâncoși: Colorado, New Mexico, California, Oregon, Washington și Hawaii.

Harris va câștiga, de asemenea, șase din cele opt state ale Marilor Lacuri : Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois, Pennsylvania și New York.

Harris va câștiga Districtul Columbia și cele 10 state din New England și Atlantic de la granița cu Canada până în Virginia, între care Virginia, Maryland, DC, Delaware, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Vermont și Maine.

În cele două state în care electorii se împart, Maine și Nebraska, Trump va câștiga un elector din Maine, iar Harris va câștiga un elector din Nebraska. Așadar, în momentul de față, globul de cristal arată: Harris: 270-Trump: 268”, scrie regizorul american.

De când a pierdut dezbaterea cu Harris, avântul lui Trump s-a oprit, în timp ce Harris și-a continuat ascensiunea fulminantă, popularitatea ei crescând zi de zi.

Cum s-ar putea împărți voturile în statele indecise

Însă se știe că Trump găsește mereu căi de a sfida așteptările și nu poate fi subestimat, notează Moore. Totuși, îi va extrem de dificil să câștige. Chiar dacă ar ieși în frunte în unele state cheie decisive, el poate fi oprit, spune el, enumerând trei posibile scenarii.

1. Dacă Trump câștigă Michigan, Harris poate depăși această situație câștigând Georgia sau Carolina de Nord.

Sau, dacă pierde Michigan, are o șansă câștigând Arizona și Nevada. O problemă ar fi că în 2020 Biden și Harris au câștigat Michigan cu 66% din voturile arabilor și musulmanilor. 130 000 de arabi/musulmani din Michigan au votat pentru Biden și Harris - mai mult decât dublu față de Trump. Dar sondajele efectuate aici, în Michigan, începând cu luna octombrie a anului trecut, au arătat că marea majoritate a alegătorilor arabi ai lui Biden au decis să nu voteze cu el în noiembrie, din cauza finanțării și înarmării Israelului.

Două noi sondaje în Michigan arată că șansele lui Harris s-ar putea să se fi îmbunătățit față de cele ale lui Biden în comunitatea arabo-americană. Dar nu total. Ea se află la 18 puncte procentuale în urma voturilor pe care le-au primit împreună în 2020.

2. Dacă Trump câștigă Pennsylvania, atunci Harris trebuie cu necesitate să câștige fie Georgia, fie Carolina de Nord - plus fie Nevada , fie Arizona.

3. Dacă Trump câștigă Michigan și Pennsylvania, Harris îl poate învinge câștigând Georgia, Carolina de Nord și fie Nevada, fie Arizona.

Regizorul american scrie că intuiește că va loc o revoltă la urne a femeilor, situație în care Trump ar putea suferi o înfrângere istorică. În acest scenariu, situația voturilor ar fi în felul următor: Harris ar obține 55%, iar Trump 42%.