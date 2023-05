Parlamentarul republican George Santos a fost arestat pentru fraudă și spălare de bani

Republicanul ales în Congresul SUA, George Santos, a fost arestat, miercuri, sub acuzația federală de fraudă, spălare de bani și furt de fonduri publice. Lovitura după ce acesta a rezistat apelurilor de a demisiona, pe motiv că a mințit cu privire la CV-ul său.

Rechizitoriul, deschis miercuri, îl acuză pe Santos, în vârstă de 34 de ani, că a fraudat potențiali susținători politici, prin spălare de fonduri, pentru a-și plăti cheltuielile personale. De asemenea, el a primit în mod ilegal indemnizații de șomaj, în timp ce era angajat, notează Reuters.

El este acuzat și că a făcut declarații false la Camera Reprezentanților cu privire la veniturile sale și bunurile pe care le deține.

Republicanii de top, care controlează camera cu o marjă îngustă de 222-213, au spus că vor aștepta ca procesul să se desfășoare, conform legii, înainte de a lua măsuri suplimentare împotriva lui Santos. Congresmanul urmează să ajungă în fața tribunalul federal din Central Islip, New York.

„Luate împreună, acuzațiile din rechizitoriu arată că Santos că s-a bazat pe necinste și înșelăciune repetată pentru a ajunge în sălile Congresului și a se îmbogăți”, a declarat Breon Peace, procurorul SUA pentru Districtul de Est al New Yorkului, într-un comunicat.

Biroul Congresului lui Santos a trimis cererile de comentarii avocatului său. Acesta nu a dorit să dea un răspuns imediat solicitărilor.

Nouă republicani ai Camerei i-au cerut până acum lui Santos să demisioneze, inclusiv șase din orașul său natal, New York. Steve Scalise, a spus că se va ajunge la proces.

„Acuzațiile tocmai au apărut. În America, există o prezumție de nevinovăție, dar sunt acuzații serioase. Va trebui să treacă prin procesul legal”, a afirmat Scalise, în cadrul unei conferințe de presă.

George Santos și-a „fabricat” trecutul și meritele

La scurt timp după alegerea lui Santos, în 2022, pentru a reprezenta o zonă bogată din Long Island din New York, mai multe instituții media, printre care și New York Times au dezvăluit că el a fabricat aproape fiecare aspect al istoriei sale personale și profesionale.

Printre alte afirmații, Santos a spus că are diplome de la Universitatea din New York și Colegiul Baruch, în ciuda faptului că nicio instituție nu îl are înregistrat în baza de date. El a susținut că a lucrat la Goldman Sachs și Citigroup, ceea ce era, de asemenea, fals.

A mai spus, de asemenea, fără să fie adevărat, că era evreu și că bunicii lui au scăpat de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Santos, care se identifică drept gay, nu a dezvăluit nici că a fost căsătorit cu o femeie timp de câțiva ani, până în 2019.

De atunci, el a recunoscut că a fabricat inclusiv mari părți din CV-ul său.

În martie, Comisia de etică a Camerei a lansat o investigație pe mai multe direcții, pentru a analiza trecutul lui Santos: de la presupusele activități ilegale din campania sa din 2022, până la încălcări ale legilor federale privind conflictul de interese.

În cadrul campaniei politice, procurorii au spus că Santos ar fi profitat de donații, care au ajuns în conturile sale bancare personale. A folosit mii de dolari pentru a plăti cheltuielile personale, de la îmbrăcăminte de lux până la diferite plăți cu cardul de credit.

De asemenea, el este acuzat că a făcut în mod repetat declarații false cu privire la veniturile sale

În 2020, de exemplu, el nu a raportat în mod corespunzător veniturile din investiții: suma de 25.403 de dolari și a susținut, în mod fals ,că a câștigat un salariu, comision și bonusuri de 55.000 de dolari.

De asemenea, ar fi declarat greșit veniturile sale în 2022, susținând că avea un salariu de 750.000 de dolari de la o entitate pe care o controla și că ținea conturi curente cu solduri de 100.001- 250.000 de dolari. În realitate, spune rechizitoriul, niciuna dintre aceste afirmații nu era adevărată.

În plus față de aceste presupuse scheme, procurorii au spus că Santos a căutat să încaseze indemnizația de șomaj, în perioada de vârf a pandemiei de COVID-19.