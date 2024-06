Orașul care a scos persoanele fără adăpost din sărăcie: jumătate dintre acestea au acum o locuință

Denver a oferit persoanelor fără adăpost 1.000 de dolari pe lună. Un an mai târziu, aproape jumătate dintre cei care aiu primit banii aveau o locuință.

Jarun Laws locuia în mașina sa, în parcarea unui restaurant de lângă centrul orașului Denver. A lucrat acolo ca bucătar până în 2020 și mai avea doar 400 de dolari pe lună după ce plătea facturile și pensia alimentară. Acești bani abia îi ajungeau pentru a plăti ratele la mașină și pensia alimentară - și nici măcar nu se apropiau de suma de care ar fi avut nevoie pentru chirie, potrivit businessinsider.com.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani își cheltuia ocazional o parte din salariu pe sejururi de weekend la un hotel ieftin, unde putea petrece timp cu copiii săi. Se străduia să își permită mâncare, haine și medicamente - și se confrunta cu lipsa adăpostului de aproape un deceniu.

Situația s-a schimbat atunci când Laws s-a înscris în proiectul Denver Basic Income Project. Programul pilot i-a permis lui Laws să obțină un apartament temporar cu mobilă, să petreacă mai mult timp cu copiii săi și să-și găsească un loc de muncă mai bine plătit.

"Mă întrebasem: dacă voi fi un tată bun pentru copiii mei pentru că sufeream", a declarat anterior Laws pentru Business Insider. "Când am fost acceptat, mi-a schimbat viața".

Proiectul pilot privind venitul de bază din Denver - care a început primele plăți în toamna anului 2022 - s-a axat pe peste 800 de locuitori din Colorado care se confruntă cu lipsa de adăpost, inclusiv persoane care locuiesc în mașini, adăposturi temporare, în aer liber sau în alte situații de trai nefixate. Participanții precum Laws au primit plăți directe în numerar, fără obligații, și au putut cheltui banii pe orice aveau nevoie.

La 18 iunie, Denver a publicat raportul de un an al proiectului, care arată că 45% dintre participanți și-au asigurat propria casă sau propriul apartament după ce au primit venitul de bază timp de 10 luni. De asemenea, s-au înregistrat mai puține vizite la camera de urgență, nopți petrecute într-un spital sau într-un adăpost temporar și șederi în închisoare. Raportul estimează că această reducere a utilizării serviciilor publice a permis orașului să economisească 589.214 dolari.

Programul din Denver a durat inițial un an și a fost prelungit în ianuarie pentru încă șase luni. Participanții au fost împărțiți în grupuri aleatorii: unul a primit 1 000 de dolari pe lună timp de un an; altul a primit 6 500 de dolari în avans, urmați de 500 de dolari pe lună; iar un al treilea a primit 50 de dolari pe lună ca grup de control.

Orașul Denver, Colorado Trust și o fundație anonimă au finanțat proiectul și au oferit deja peste 9,4 milioane de dolari participanților.

Programele de venit de bază precum cel din Denver au devenit o strategie populară de reducere a sărăciei în orașele din SUA. În comparație cu serviciile sociale tradiționale precum SNAP sau Medicaid, venitul de bază permite participanților să cheltuiască banii acolo unde au cea mai mare nevoie de ei.

"Ceea ce este fundamental diferit în abordarea noastră este modul în care pornim de la un loc de încredere", a declarat Mark Donovan, fondatorul și directorul executiv al proiectului, în cadrul unei conferințe de presă de marți.

Proiectul de venit de bază din Denver a ajutat participanții să-și asigure locuințe și locuri de muncă

Raportul Denver a constatat că venitul de bază a ajutat în primul rând participanții să plătească pentru cheltuieli imediate - cum ar fi transportul, igiena, hainele și alimentele.

Achitarea facturilor recurente, cum ar fi chiria, asistența medicală sau plata datoriilor, a fost, de asemenea, o prioritate de top pentru majoritatea familiilor. Participanții la fiecare grup de plată au raportat o stabilitate financiară sporită și o dependență redusă de programele de asistență financiară de urgență.

Venitul de bază pune familiile cu venituri mici "pe picior de egalitate", a declarat Nick Pacheco, coordonatorul implicării participanților, în cadrul unei conferințe de presă. El a afirmat că plățile în numerar îi ajută, de asemenea, pe participanți să obțină formarea și resursele de care au nevoie pentru a-și stabili o carieră.

Persoanele care au primit suma forfetară sau plățile de 1.000 de dolari pe lună au avut mai multe șanse să găsească un loc de muncă stabil, cu normă întreagă, decât înainte de a primi venitul de bază.

"Este libertate", a spus Pacheco. "Este eliberarea de sărăcie și de imposibilitatea de a-ți atinge obiectivele".

Gospodăriile participante s-au bucurat, de asemenea, de o mai bună sănătate mintală și au putut petrece mai mult timp cu familia și prietenii. Părinții și-au putut sprijini mai bine copiii și nepoții.

Aceste rezultate sunt ecoul celor din raportul la șase luni, care a constatat că mai puțini participanți dormeau pe stradă, se confruntau cu insecuritate alimentară și se simțeau nesiguri.

Cu toate acestea, rezultatele financiare ale participanților au variat în funcție de grupul lor de plată. Participanții care au primit suma forfetară de 6 500 de dolari în plus față de 500 de dolari pe lună au putut să facă economii mai bune și să facă schimbări majore în viață, cum ar fi semnarea unui nou contract de leasing sau cumpărarea unei mașini.

Multe familii le-au spus cercetătorilor că sunt neliniștite cu privire la plata facturilor după încetarea plăților pentru venitul de bază. Unii se tem că și-ar putea pierde din nou locuința.

Laws, de exemplu, a fost nevoit să locuiască din nou în mașină după încetarea plăților.

Capacitatea de a plăti facturile a atenuat stresul financiar al participanților

Participanții din Denver au declarat pentru BI că venitul de bază a fost plasa de siguranță financiară de care aveau nevoie.

Moriah Rodriguez, în vârstă de 38 de ani, lucra ca dezvoltator de tineret pentru școlile publice din Denver când a fost lovită de o mașină și a suferit o leziune cerebrală traumatizantă. A locuit în locuințe publice împreună cu copiii ei, toți cu dizabilități intelectuale, deși aceștia au fost strămutați la scurt timp după aceea.

Primea plăți lunare de la asigurările sociale, doar cât să aibă grijă de copiii ei. În timp ce stătea la un prieten, a aflat despre programul pilot.

Rodriguez a folosit plățile pentru a-și repara camionul, pentru a-și transporta copiii la școală și la serviciu, pentru a-și cumpăra haine noi și pentru a obține un voucher pentru locuințe sociale pe viață. De asemenea, a folosit o parte din bani pentru a plăti 400 de dolari pentru chirie, 500 de dolari pentru benzină, 100 de dolari pentru igienă și 100 de dolari pentru factura cardului de credit. Pe lângă faptul că s-a întors la școală pentru a-și obține GED-ul, ea și-a adus scorul de credit la 700 de puncte.

"Programul mi-a oferit mai mult timp pentru a mă concentra asupra educației și sănătății lor mintale", a spus Rodriguez, referindu-se la copiii ei, și a adăugat că extinderea programului a fost o altă salvare. "Am avut spațiul necesar pentru a-i testa, pentru a-i diagnostica și pentru a-i pune în legătură cu sprijinul de care au nevoie."

În mod similar, Dia Broncucia, 53 de ani, și Justin Searls, 45 de ani, și-au putut permite, de asemenea, lucruri esențiale precum un apartament, o mașină nouă și resurse de sănătate mintală prin intermediul venitului de bază. Aceștia au locuit anterior într-un adăpost temporar, dar au putut obține o garsonieră pentru 1 300 de dolari pe lună, împreună cu îmbrăcăminte, produse de igienă și mobilier.

Broncucia și Searls au declarat în octombrie anul trecut că, deși aveau unele incertitudini cu privire la viitorul lor, se simțeau mult mai puternici și mai puțin stresați datorită venitului de bază.

"Faptul că am început fără nimic și apoi am putut primi o sumă forfetară de bani și apoi să ne primim plățile o dată pe lună este motivul pentru care am reușit să ne îndreptăm și să rămânem pe drumul cel bun", a declarat Broncucia pentru BI.

Proiectele-pilot privind venitul de bază pot oferi soluții la sărăcie

Pe măsură ce proiectul pilot privind venitul de bază continuă să aibă succes în orașe precum Denver, liderii locali și experții în securitate economică caută să transpună proiectele pilot în politici. State precum California și New Mexico propun deja programe de venit de bază în legislativul de stat.

"Lecțiile din aceste proiecte pilot infuzează întregul ecosistem de sprijin", a declarat anterior pentru BI Teri Olle, director pentru Economic Security California, o filială a organizației non-profit Economic Security Project. "Oamenii văd cu adevărat puterea acestor proiecte pilot și puterea de a da bani oamenilor și de a avea încredere în ei."

Liderii din Denver speră, de asemenea, să extindă venitul de bază al orașului pentru un al treilea an. Proiectul strânge în prezent milioanele de dolari necesare pentru a continua eforturile în Colorado.

Donovan a declarat că este foarte atent la rezultatele programelor de venit de bază din întreaga țară. Este "un moment foarte interesant pentru mișcare", a spus el.

"Dacă reușim să aducem oamenii în locuințe și să îi scoatem din situația de fără adăpost la un cost mai mic și să generăm rezultate mai bune pe termen lung, de ce nu am încerca să extindem și să construim pe această bază?" a spus Donovan.