Nominalizarea lui Pete Hegseth în fruntea Pentagonului atârnă de un fir de ață, după relatări privind acuzații de agresiune sexuală și abuz de alcool

Președintele american ales Donald Trump ia considerare să-l nominalizeze pe fostul său prieten și ulterior rival la cursa prezidențială Ron DeSantis în locul moderatorului Fox News Pete Hegseth în funcția de secretar al apărării, a cărui selecție atârnă de un fir de ață, relatează The Independent.

Surse au declarat pentru Wall Street Journal că președintele ales își reconsideră acum prima alegere, pe fondul informațiilor privind acuzații de agresiune sexuală și abuz de alcool în viața profesională.

Aliații lui Trump au motive să creadă că veteranul militar ar putea să nu supraviețuiască procesului de confirmare din Senat, au spus sursele.

Pe măsură ce președintele ales analizează alte opțiuni, sursele au spus că guvernatorul Florida DeSantis a devenit unul dintre cele mai importante nume vehiculate.

Altfel, DeSantis ar fi fost inclus pe o listă scurtă prezentată lui Trump de echipa sa de tranziție și, de atunci, el l-a prezentat pe fostul său rival principal GOP ca înlocuitor al lui Hegseth în conversațiile cu oaspeții de la Mar-a-Lago.

Trump și DeSantis, un fost avocat al Marinei, au participat împreună marți la un memorial.

Alegerea fostului rival primar al lui Trump ar marca o schimbare drastică în relațiile dintre ei doil, după ce Trump l-a atacat și l-a poreclit „Ron DeSanctimonious”, în perioada când erau amândoi candidați pentru nominalizarea la președinția republicană.

DeSantis a fost supranumit „Trump 2.0” prin prisma politicilor sale conservatoare și a agendei „anti-woke”, dar campania sa prezidențială nu a reușit să eclipsese popularitatea lui Trump.

Luare în considerare a unui înlocuitor pentru Hegseth vine în contextul în care șase republicani din Senat și-au exprimat preocupările cu privire la aprobarea nominalizării sale, a declarat o sursă pentru presa. Postul necesită aprobarea majorității camerei superioare, pe care republicanii o controlează cu o marjă redusă de 53 de locuri la 47 de democrați.

Miercuri este considerată o zi „absolut critică” pentru Hegseth, a declarat pentru CNN un consilier principal al lui Trump, după noi afirmații în presă despre consumul de alcool al lui Hegseth, care va face însă un apel de ultimă oră la Fox News pentru a-și salva nominalizarea.

Pete Hegseth, în vârstă de 44 de ani, urmează să ofere un interviu la postul de televiziune, în timp ce mama sa, Penelope Hegseth, va apărea la Fox & Friends – o mișcare ce are scopul să minimizeze daunele după un e-mail scurs în presă pe care l-a trimis fiului ei în 2018 și în care îi reproșa comportamentul față de femei.

În e-mailul trimis pe fondul divorțului dificil a acestuia de soția sa, divulgat de The New York Times, ea îi scria fiului ei că sunt „multe” femei pe care le „a abuzat într-un fel”, susținând că el „batjocorește, minte, înșală, se culcă cu oricine și folosește femeile pentru propria lui putere și ego.”

Acuzațiile cu care se confruntă nominalizarea lui Donald Trump pentru Pentagon

Tot miercuri, Hegseth va avea o audiere cu House Republican Study, un alt semn că nominalizarea sa ar putea avea probleme, a raportat The Hill.

În ciuda faptului că parlamentarii Camerei nu au niciun cuvânt de spus în procesul de confirmare a membrilor cabinetului, ședința poate fi folosită pentru a crește presiunea asupra celor din Senat pentru a vota într-un fel sau altul.

Surse au declarat pentru WSJ că următoarele 48 de ore sunt cruciale pentru a determina viitorul lui Hegseth în administrația Trump.

Deși nici Trump, nici vreun senator republican nu spus public nimic de rău despre Hegseth, nominalizarea sa este eclipsată de o serie de scandaluri.

Acuzații cu privire modul cum se comportă cu femeile au apărut luna trecută, când a ieșit la lumină că o femeie l-a acuzat pe Hegseth de agresiune sexuală după un eveniment republican din Monterey, California, în octombrie 2017.

Raportul de poliție detaliat cu mărturia femeii, de 22 de pagini, a fost publicat după o solicitare în baza dreptului la informații publice. Nu au fost aduse acuzații împotriva lui Hegseth și el susține că relația sexuală a fost consensuală.

Hegseth a recunoscut, de asemenea, că a avut cinci aventuri în timpul primei sale căsătorii, a informat marți Vanity Fair .

În noiembrie 2008, Hegseth i-a spus soției sale de atunci, Meredith Schwarz, că a avut aventuri, apoi a recunoscut că au fost cinci, conform raportului. Cuplul a divorțat în același an.

Foștii angajați ai lui Hegseth Fox News au vorbit și despre presupusele sale probleme cu alcoolul.

Doi angajați ai Fox au declarat pentru NBC News că, în peste 10 ocazii, mirosea a alcool înainte de a intra în direct în calitate de co-gazdă a Fox & Friends Weekend.

Ei au susținut că el se plângea de mahmureală și se comporta ca și cum „regulile nu i se aplicau”, conform relatărilor a 10 actuali și foști angajați ai Fox News.

Hegseth s-a confruntat, de asemenea, cu acuzații de comportament de beție repetat la evenimente oficiale în timpul mandatului său ca președinte al Concerned Veterans for America între 2013 și 2016, potrivit unui raport al The New Yorker.

Nouă controversă asupra lui Hegseth vine în ziua în care echipa de tranziție a lui Trump a încheiat un memorandum de înțelegere cu Departamentul de Justiție prin care candidații la posturi în Cabinet să fie supuși verificărilor antecedentelor de către FBI pentru a primi autorizații de securitate, relatează CNN. Acest lucru nu înseamnă neapărat că președintele ales va solicita o astfel de verificare pentru toate selecțiile sale. Însă mai mulți senatori republicani au spus că speră ca astfel de măsuri să fie luate, mai ales în cazul lui Hegseth.

„Cred că avem nevoie de o verificare a antecedentelor FBI pentru a evalua acuzațiile”, a declarat marți senatorul din Maine Susan Collins pentru CNN, adăugând că Hegseth ar trebui, de asemenea, să completeze chestionarul obișnuit despre trecutul său și să participe la o audiere publică.