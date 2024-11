Ce spune veteranul care l-a ucis pe bin Laden despre Pete Hegseth, nominalizat de Trump în fruntea Pentagonului

Alegerea moderatorului Fox News Pete Hegseth în fruntea Departamentul Apărării va zgudui, fără îndoială, trupele Pentagonului, dar într-un sens bun, spun foști militari americani, inclusiv fostul ofițer din trupele speciale care l-a ucis pe Osama bin Laden, relatează Daily Mail.

Veteranul în vârstă de 44 de ani a luptat în Irak și Afganistan și a câștigat două medalii Steaua de bronz, apoi a candidat fără succes la Senat în statul Minnesota în 2012, înainte de a deveni jurnalist Fox News.

Numirea lui Hegseth în fruntea Pentagonului i-a surprins pentru mulți, dat fiind că nu are experiență guvernamentală anterioară, iar acum va conduce cea mai mare agenție federală a SUA, cu un buget de 800 de miliarde de dolari.

Robert O'Neill, fost membru al forțelor speciale Navy SEAL și cel care l-a ucis pe teroristul Osama bin Laden în 2011, a declarat pentru DailyMail.com că Hegseth este o „alegere fantastică” tocmai pentru că vine din afara sistemului.

„Este un ofițer de nivel mediu care a fost în Afganistan și Irak în misiuni de luptă, a lucrat la Garda Națională din Washington și a jucat baschet la Princeton”, a spus el.

„El cunoaște soldații și cum funcționează o echipă și știe realmente cum să se motiveze. El nu face parte din fosta rețea și nu a făcut niciodată parte din sistem.

O perspectivă nouă la Pentagon

Alți membri ai serviciului îi împărtășesc opinia, fiind de părere că Hegseth va aduce o nouă perspectivă agenției.

Actualul comandant al Marinei SUA, Robert A. Green Jr., a spus că este „încântat de abordarea proaspătă” pe care Hegseth o va aduce în această funcție.

„Forța comună merită un factor de decizie care să acorde prioritate principiilor constituționale în fața profiturilor contractorilor”, a apreciat el pentru DailyMail.com.

„Există, de asemenea, o mulțime de amirali și generali conservatori recent pensionați, care sunt dornici să ofere sprijin și consiliere. Viitorul pare luminos pentru armata americană sub conducerea lui Pete Hegseth”, a subliniat acesta.

Un pilot în serviciu activ a spus că este încântat de angajamentul lui Hegseth de a „restrânge mașinăria birocratică la ceva mult mai ușor de gestionat”.

Pilotul spune că „birocratia copleșitoare și greoaie” îi îngreunează munca în fiecare zi.

„Forțele Aeriene și DoD în general s-au simțit mai mult ca un departament pentru autovehicule decât o organizație de luptă și asta îi face pe mulți oameni din comunitatea de zbor să fie deziluzionați și dornici să plece”, a spus el pentru DailyMail.com.

El a avertizat că este moderat optimist doar prisma lipsei de experință în guvern a lui Hegseth.

„Mă întreb dacă are priceperea politică pentru a naviga prin labirintul mașinăriei Pentagonului și a o putea îmblânzi eficient”, a continuat el.

Veteranul Forțelor Aeriene Jordan Karr a declarat pentru DailyMail.com că a fost „șocată într-un sens bun” în ceea ce privește nominalizarea lui Hegseth.

Un alt ofițer al Forțelor Aeriene, colonelul John McAfee, a spus că speră că Hegseth va „crea o modalitate” de a aduce înapoi membrii serviciului religios care au fost concediați pentru că au refuzat vaccinul anti - COVID-19.

Legea promulgată în august 2021 a dus la concedierea forțată a peste 8.000 de membri ai serviciului care au refuzat vaccinarea din motive religioase sau medicale.

Pentagonul, în stare de șoc

Pe de altă parte, pentru angajații din carieră de la Pentagon, anunțul lui Hegseth a fost un real șoc.

Un oficial al apărării a declarat pentru DailyMail.com că a fost „ca la morgă” în rândurile Pentagonului după anunțul lui Trump.

Ei au spus că personalul de carieră au fost negri de furie după ce au auzit că Hegseth, care nu are experiență în guvern sau management, va prelua conducerea celor mai mari forțe de luptă comune din lume.

În plus, mulți de la Pentagon sunt îngrijorați îndeosebi din cauza planul raportat al lui Trump de a crea un „consiliu războinic” format din foști militari pensionari pentru a elimina „generalii woke” considerați nepotriviți pentru conducere.

O sursă din cadrul departamentului spune că încă de la anunț, starea de spirit a fost „întunecată” în rândul angajaților.

„Nimeni nu a glumit”, a declarat aceasta pentru DailyMail.com. Există, de asemenea, îngrijorări că SUA ar putea să-și piardă puterea soft și încrederea aliaților.

Un alt oficial spune însă că schimbarea este „binevenită” și că angajații își doresc un secretar al apărării care „va interacționa mai mult cu personalul” după mai distantul actualul secretar Lloyd Austin.

„Nimeni nu îi cunoaște hobby-urile lui sau ce îi place să facă”, spune oficialul despre Austin. „Colectivul său l-a ținut mereu ascuns și nu pare să fie interesat măcar să pretindă că este interesat de personal.”

Hegseth ar putea schimba asta în departament și să fie mai accesibil pentru angajați - un avantaj în ochii multora.

Un oficial de la Pentagon a declarat pentru DailyMail.com că există o atmosferă „dezamăgire” că președintele șefilor de stat major întrunit, generalul Charles Q. Brown Jr., care l-a înlocuit pe generalul Mark Milley, va fi probabil ținta principală a epurării de către noul consiliu războinic.

Angajații spun că acesta este un „băiat bun care ține capul jos și nu face furori”, au explicat ei.

Principala problemă pe care Trump o are cu Brown este munca sa de a extinde efortul pentru Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI) în cadrul agenției.

Dar oficialul a spus că a fost „oarecum forțat” să intre în DEI după moartea afro-americanului George Floyd .

„La început, a existat o oarecare speranță că Trump ar putea să-l păstreze pe Brown, ceea ce ar fi considerat un fapt pozitiv, dar asta nu mai pare probabil acum”.

Există oficiali de carieră care salută consiliul războinic al lui Trump, deoarece unii loialiști ai lui Milley sunt încă prin preajmă.

Dar există un „set amestecat de emoții” în departament, pentru că acum cei care vor fi concediați „se chinuie” să găsească noi opțiuni de muncă.

„Cu Pete la cârmă, dușmanii Americii sunt în alertă – Armata noastră va fi din nou grozavă, iar America nu va da niciodată înapoi”, a spus Trump în declarația prin care a anunțat nominalizarea lui Hegseth.

„Nimeni nu luptă mai mult pentru trupe, iar Pete va fi un campion curajos și patriotic al politicii noastre „Pace prin forță”.

„Pete Hegseth a fost un gazdă excepțională la FOX & Friends și FOX Nation și un autor de bestselleruri pentru FOX News Books timp de aproape un deceniu”, a transmis un purtător de cuvânt al Fox News Media într-o declarație pentru DailyMail.com.

„Considerațiile și analiza lui, în special despre armată, au rezonat profund cu telespectatorii noștri și au făcut din program succesul major pe care îl are astăzi. Suntem extrem de mândri de munca sa la FOX News Media și îi dorim mult succes la Washington.'

Hegseth, în vârstă de 44 de ani, este co-gazdă a emisiunii „Fox & Friends Weekend” și a colaborat cu rețeaua din 2014, unde a dezvoltat o prietenie cu Trump, care a avut apariții regulate în emisiune.

El este, de asemenea, autorul cărții „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free.”

Cartea, conform publicității sale, combină „propriile experiențe de război, povești despre revoltă și o privire incisivă asupra modului în care lanțul de comandă a devenit atât de distorsionat” și se prezintă drept „cheia pentru salvarea războinicilor noștri - și pentru câștigarea războaielor viitoare”.

În timp ce Pentagonul este considerat un post cheie râvnit în orice administrație, secretarul apărării a fost un post tumultuos în timpul primului mandat al lui Trump.

Cinci oameni au ocupat această funcție în timpul mandatului doar pentru a demisiona, a fi concediați sau pentru a servi pentru scurt timp ca interimari. Doar doi dintre aceștia au fost efectiv confirmați de Senat.

Hegseth a fost căpitan de infanterie în Garda Națională a Armatei și a servit în Afganistan, Irak și Guantanamo Bay, Cuba.

El a fost șeful Concerned Veterans for America, un grup susținut de miliardarii conservatori Charles și David Koch.

Dacă va fi confirmat de Senat, el ar moșteni funcția de top în timpul unei serii de crize globale - de la războiul Rusiei în Ucraina și atacurile în curs din Orientul Mijlociu de către împuterniciți iranieni până la negocierile pentru o încetare a focului între Israel și Hamas, respectiv Hezbollah și preocupările crescânde cu privire la alianța dintre Rusia și Coreea de Nord.

La o apariție recentă la Fox News, el a spus că are impresia că Casa Albă a lui Joe Biden - condusă de secretarul Apărării Lloyd Austin - este condusă de „millenniali pro-palestinieni”.

„Ceea ce este pe cale să facă Israelul este să pogoare iadul asupra Hamas. Israelul este pe cale să facă un război adevărat. Israelul va stivui cadavre pentru că Netanyahu nu se joacă”, a spus el.

Hegseth are „o experiență excelentă ca ofițer subaltern, dar nu are experiența avansată în materie de securitate națională de care au nevoie secretarii apărării”, a comentat Mark Cancian, consilier principal la Centrul de Studii Strategice și Internaționale.

„Cred că Trump s-a săturat să se lupte cu secretarii săi de apărare și a ales unul care să-i fie loial”, a spus el.