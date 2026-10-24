 Noile reguli Meta provoacă revoltă în industria media. Editorii cer protejarea conținutului jurnalistic | adevarul.ro
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Noile reguli Meta provoacă revoltă în industria media. Editorii cer protejarea conținutului jurnalistic

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Mai multe organizații internaționale de presă cer Meta să renunțe la colectarea automată a conținutului de pe site-urile publicațiilor, inclusiv a materialelor care nu sunt distribuite pe Facebook sau Instagram, și să garanteze respectarea drepturilor de autor.

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Meta Foto: Shutterstock

Alianța Europeană a Agențiilor de Presă (EANA) solicită companiei Meta să elimine clauza privind accesarea automată a site-urilor web din noii termeni comerciali și să o înlocuiască prin prevederi care respectă drepturile de autor.

Organizația a atras atenția că amânarea aplicării noilor condiții până la 20 noiembrie trebuie să ofere timp pentru un dialog cu industria media și pentru identificarea unor soluții care să nu oblige publicațiile să aleagă între protejarea conținutului propriu și menținerea accesului la public prin platformele companiei.

„Nu este doar o problemă a agențiilor de presă”, a declarat secretarul general al EANA, Alexandru Giboi, avertizând asupra efectelor pe care modificările le-ar putea avea asupra întregului sector jurnalistic, potrivit Agerpres.

„Meta ar avea la dispoziție, practic pe tavă, conținutul fiecărei organizații media de știri care utilizează platformele sale. Asta înseamnă că jurnaliștii din întreaga lume ar lucra, practic, pentru Meta”, a afirmat acesta.

Giboi a atras atenția și asupra situației publicațiilor mai mici, care se confruntă deja cu dificultăți economice. El a subliniat că producerea materialelor jurnalistice presupune costuri, iar acestea reprezintă atât o sursă de finanțare pentru redacții, cât și o resursă esențială pentru accesul comunităților la informații de încredere.

„Este absurd ca Meta să considere că instituțiile media de știri pot pur și simplu să ofere gratuit acest conținut”, a spus secretarul general al EANA.

Acesta a avertizat că retragerea organizațiilor de presă credibile de pe platformele unde se desfășoară o mare parte a dezbaterii publice ar putea lăsa mai mult spațiu actorilor care distribuie informații neverificate și manipulatorii.

Licențe și garanții pentru protejarea drepturilor de autor

EANA susține că accesul la conținutul jurnalistic ar trebui reglementat prin acorduri separate, opționale și remunerate, bazate pe licențe. Organizația cere, de asemenea, ca viitorii termeni comerciali ai Meta să includă un angajament obligatoriu privind respectarea protocolului robots.txt și a altor mecanisme prin care editorii își pot exprima automat refuzul de a permite accesarea conținutului.

Alianța solicită și intervenția Comisiei Europene, precum și a autorităților naționale competente în domeniul concurenței și al mass-mediei, în conformitate cu normele europene privind drepturile de autor, concurența și piețele digitale.

Potrivit organizației, relația dintre platformele digitale și instituțiile media trebuie să se bazeze pe reguli clare și acorduri de licențiere, nu pe obligația implicită a publicațiilor de a pune gratuit conținutul jurnalistic la dispoziția companiilor tehnologice.

WAN-IFRA avertizează asupra utilizării conținutului în produse comerciale

Asociația Mondială a Editorilor de Știri (WAN-IFRA) a cerut, la rândul său, companiei Meta să suspende clauza privind colectarea automată înainte de 30 octombrie și să negocieze cu industria media un cadru echitabil pentru utilizarea materialelor jurnalistice.

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Potrivit organizației, prevederile ar permite folosirea unor instrumente automate și a unor credențiale de testare pentru accesarea site-urilor asociate companiilor care utilizează serviciile Meta, precum și colectarea actualizărilor publicate pe acestea.

Mecanismul ar putea viza nu doar materialele distribuite pe Facebook și Instagram, ci și conținutul disponibil pe site-urile proprii ale organizațiilor de presă.

WAN-IFRA consideră că eliminarea referirii explicite la antrenarea inteligenței artificiale din versiunea revizuită a termenilor nu rezolvă problema. Conținutul jurnalistic ar putea fi utilizat în continuare pentru dezvoltarea produselor comerciale ale Meta, inclusiv a serviciilor de inteligență artificială generativă.

Asociația solicită ca materialele publicațiilor să nu fie folosite fără licență, ca mecanismele de control al accesului să fie protejate și ca editorii să poată refuza clauza fără să piardă accesul la instrumentele comerciale ale companiei.

„Jurnalismul nu este o materie primă care trebuie colectată ca o condiție pentru a fi prezent pe o platformă”, a declarat președinta WAN-IFRA, Ladina Heimgartner.

Editorii germani cer intervenția Comisiei Europene

În Germania, Asociația Federală a Editorilor Digitali și a Editorilor de Ziare (BDZV) și Asociația Media a Presei Libere (MVFP) au solicitat Comisiei Europene să analizeze modificările propuse de Meta și să ia în considerare blocarea temporară a acestora.

Cele două organizații avertizează că accesarea automată ar putea permite colectarea, stocarea și analizarea articolelor, arhivelor, fotografiilor și materialelor video fără un acord suplimentar și fără remunerarea titularilor drepturilor de autor.

Asociațiile germane au invocat și posibile probleme în raport cu Regulamentul european privind piețele digitale (DMA), solicitând intervenția autorităților înainte ca modificările să producă efecte dificil de remediat.

Demersurile EANA, WAN-IFRA și ale editorilor germani vizează stabilirea unor condiții clare pentru accesarea și utilizarea conținutului jurnalistic de către platformele digitale, astfel încât publicațiile să își poată proteja drepturile și să fie remunerate pentru materialele folosite.

Experții în drept avertizează asupra riscurilor pentru publicații

Trei experți în drept media și proprietate intelectuală consultați de publicația americană Nieman Lab au avertizat că noile condiții comerciale ar putea permite Meta să colecteze conținut de pe site-urile asociate conturilor de business și să îl folosească pentru dezvoltarea produselor sale de inteligență artificială. Unul dintre specialiști a atras atenția că prevederile ar putea fi invocate inclusiv pentru accesarea materialelor protejate de drepturi de autor, deși aplicabilitatea lor juridică nu este clară.

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Noile condiții nu oferă conturilor de business o opțiune de retragere explicită înainte de intrarea lor în vigoare. Utilizatorii care nu sunt de acord cu modificările sunt îndrumați să înceteze accesarea sau utilizarea produselor Meta în scopuri comerciale. Compania a susținut că actualizarea reunește prevederi existente și că editorii pot controla accesul roboților la site-uri prin protocolul robots.txt, însă experții citați au avertizat că formularea noilor termeni ar putea crea incertitudini privind efectul acestor restricții.

Specialiștii au subliniat că folosirea materialelor pentru antrenarea inteligenței artificiale ridică în continuare întrebări juridice, în condițiile în care litigiile privind drepturile de autor și utilizarea conținutului de către dezvoltatorii de AI sunt încă în curs.

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