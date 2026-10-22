 Un jurnalist de la The Independent, exclus din Air Force One. Trump, acuzat de represalii împotriva presei | adevarul.ro
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Un jurnalist de la The Independent, exclus din Air Force One. Trump, acuzat de represalii împotriva presei

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Casa Albă l-a exclus pe corespondentul publicației The Independent, Andrew Feinberg, din grupul de jurnaliști care urmau să îl însoțească pe președintele Donald Trump într-o deplasare în statul Iowa. Decizia a fost luată la o zi după ce liderul american l-a criticat dur pe reporter pentru întrebările adresate în Biroul Oval, într-un nou episod al tensiunilor dintre administrația de la Washington și presa americană.

Donald trump Air force One FOTO EPA EFE jpg
Foto: EPA-EFE

Potrivit publicației The Independent, Trump l-a numit pe Feinberg „o persoană bolnavă” în timpul confruntării de miercuri. Excluderea jurnalistului din grupul de presă care călătorește cu președintele a stârnit reacții din partea organizațiilor profesionale ale jurnaliștilor, care au văzut în această măsură o posibilă formă de represalii pentru activitatea de presă, notează The Independent. 

Jacqui Heinrich, președinta Asociației Corespondenților de la Casa Albă, a condamnat ferm decizia administrației, pe care a descris-o drept o măsură de represalii.

Accesul jurnaliștilor la deplasările prezidențiale reprezintă o componentă importantă a activității de informare a publicului. Excluderea unui reporter în urma unor întrebări adresate președintelui ridică, astfel, semne de întrebare privind criteriile folosite de administrație pentru a stabili cine poate participa la aceste deplasări.

Cazul The Independent este al treilea incident de acest fel din ultimele săptămâni, în care o organizație de presă a fost exclusă de la călătoriile cu Air Force One, aeronava prezidențială americană.

Conflictul dintre administrația Trump și organizațiile de presă are loc în contextul unor dispute juridice privind accesul jurnaliștilor la evenimentele prezidențiale.

Anterior, judecătorul federal Timothy Kelly a dispus restabilirea acreditărilor de presă, apreciind că retragerea accesului ca reacție la modul în care o publicație relatează evenimentele reprezintă o discriminare bazată pe punctul de vedere exprimat.

Decizia instanței a readus în atenție limitele în care administrația poate restricționa accesul presei la activitățile oficiale ale președintelui.

Excluderea lui Andrew Feinberg din grupul de jurnaliști care îl însoțesc pe Trump în deplasări adaugă un nou episod acestei dispute, în care sunt puse în discuție atât relația președintelui cu presa, cât și dreptul jurnaliștilor de a adresa întrebări critice fără a risca pierderea accesului la evenimentele oficiale.

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