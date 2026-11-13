Merz îi cere lui Trump să nu facă „surprize” după discuția cu Putin. „Continuaţi să jucaţi în Echipa Europei și Echipa Ucrainei”

Cancelarul german Friedrich Merz i-a transmis vineri, 13 noiembrie, preşedintelui american Donald Trump să nu producă surprize după ce va discuta săptămâna viitoare cu omologul său rus Vladimir Putin despre Ucraina.

Friedrich Merz și Donald Trump Foto: AFP

„Aici la Dublin unii se tem că asta s-ar putea transforma într-un al doilea «moment Anchorage». De aceea vreau să formulez foarte clar mesajul nostru către Statele Unite: vă rugăm, nicio surpriză. Continuați să jucați în Echipa Europei și Echipa Ucrainei”, a spus Merz la summitul european din Dublin, referindu-se la întâlnirea de anul trecut a lui Trump cu Putin în Alaska.

Merz susține includerea sprijinului pentru Ucraina în viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene și afirmă că, după discuțiile de la Abu Dhabi, ar putea începe negocieri de pace consistente în următoarele săptămâni.

El a respins însă cererile Rusiei de a face din arhitectura europeană de securitate subiectul principal al dialogului și a arătat că NATO asigură deja cadrul respectiv.

„Discuțiile viitoare trebuie să se concentreze asupra unei chestiuni centrale: în ce cadru se poate garanta securitatea Ucrainei după încheierea păcii? Mai întâi trebuie însă să ajungem efectiv la pacea respectivă”, a explicat șeful guvernului de la Berlin.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a transmis liderilor europeni să urmărească cu maximă atenție discuțiile dintre Statele Unite și Rusia privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei.

Liderul de la Kiev avertizează că negocierile dintre Washington și Moscova ar putea avea consecințe care depășesc problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

„În realitate, este mai degrabă vorba despre un fel de nou cadru de securitate între Europa şi Rusia. (...) Așteptăm mai multe detalii, iar Europa trebuie să fie foarte atentă la aceasta”, a declarat Volodimir Zelenski la Dublin.

Avertismentul vine în contextul în care negociatorii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au ajuns joi la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

Posibilitatea stabilirii unui nou cadru de securitate european în urma negocierilor dintre Washington și Moscova provoacă îngrijorare în rândul liderilor europeni.