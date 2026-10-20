Logodnicul i-a murit înainte de nuntă, iar proprietara restaurantului a refuzat să-i returneze aproape 16.000 de dolari. Cum s-a încheiat disputa

O tânără din Statele Unite și-a pierdut logodnicul cu câteva luni înainte de nuntă și a ajuns într-o dispută juridică cu proprietarii locației unde urma să aibă loc ceremonia. După ce a plătit aproape 16.000 de dolari pentru eveniment, femeia a cerut restituirea banilor, însă compania a invocat clauzele contractuale și a dat-o în judecată.

Zoe Vandeloo și logodnicul său Foto: Zoe Vandeloo

Zoe Vandeloo și Diego Hernandez, în vârstă de 25 de ani, își planificaseră nunta pentru 20 noiembrie 2026. Cei doi semnaseră un contract cu un restaurant pentru evenimente din San Marcos, Texas, în martie 2025. Au plătit în total 15.909,28 de dolari.

Pe 25 aprilie 2026, Diego a murit subit, cu câteva luni înainte de nuntă. „Moartea lui Diego nu a schimbat pur și simplu planurile de nuntă ale cuplului, le-a pus capăt”, se arată în plângerea depusă în instanță, potrivit People.

Proprietara a invocat clauzele contractuale

După decesul tânărului, familia a solicitat restituirea integrală a banilor. Deși coordonatorul evenimentului ar fi transmis inițial că partea sa urma să fie rambursată, proprietara restaurantului a refuzat să returneze suma, invocând clauza de anulare din contract.

Tinerii urmau să se căsătorească în noiembrie 2026 Foto: Zoe Vandeloo

Aceasta a susținut că o rambursare parțială ar fi fost posibilă dacă data rezervată ar fi fost ocupată de un alt client.

În iunie, Zoe Vandeloo a cerut oficial restituirea banilor, avertizând că va acționa compania în instanță. „Nu cer imposibilul. Cer doar umanitate în cel mai rău moment al vieții mele”, i-a transmis tânăra proprietarei.

Aceasta a intentat proces, susținând că firma nu ar trebui să păstreze banii unui cuplu a cărui nuntă nu a mai putut avea loc din cauza decesului unuia dintre viitorii soți.

Compania a dat-o și ea în judecată

Pe 17 august, Posey Meadows a depus o cerere reconvențională, acuzând-o pe tânără de încălcarea contractului. Compania a susținut că aceasta nu ar fi prezentat dovezi privind decesul logodnicului înainte de a deschide procesul.

Avocatul lui Vandeloo a respins acuzația, afirmând că a încercat să transmită reprezentanților legali ai companiei o copie a certificatului de deces, însă oferta sa ar fi fost ignorată.

Reprezentanții restaurantului au declarat pentru publicația People că erau deja în curs de soluționare a rambursării atunci când au fost informați despre proces.

„Decizia de a recurge la litigiu a complicat acest proces”, au transmis aceștia, adăugând că regretă tragedia prin care trece familia.

Mama lui Diego a declarat că disputa juridică a epuizat familia.

„Nu mai avem puterea să luptăm. Nu o mai avem. Suntem epuizați emoțional”, a spus aceasta.