Locuitorii din New Jersey se plâng de simptome îngrijorătoare după ce au văzut drone

Locuitorii din New Jersey și din statele învecinate susțin că s-au îmbolnăvit după ce au văzut drone, având simptome de tuse, nas înfundat sau ochi iritați, relatează Daily Mail.

O femeie din New Jersey a spus că s-a îmbolnăvit atât de rău încât a simțit că „îmi tușesc plămânii”, în timp ce o alta, din New York, a spus că blocarea sinusurilor are sigur legătură cu dronele ce au apărut deasupra Staten Island.

DailyMail.com a ascultat mărturia unui alt rezident din New Jersey potrivit căruia i s-a înfundat nasul și ochii i-au lăcrimat după ce dronele au zburat deasupra casei sale.

Medicii au explicat însă pentru DailyMail.com că este „extrem de puțin probabil” ca aceste boli să fie în vreun fel conectate cu dronele și că mai degrabă sunt boli respiratorii specifice sezonului rece.

„Este distractiv să încerci să dai vina pentru boală pe urmele de condensare ale avioanelor sau dronelor, dar motivul este mult mai banal. Este sezonul virusurilor respiratorii și doar a fi în preajma oamenilor în această perioadă a anului te poate face să te îmbolnăvești”, spune Thomas Moore, expert în boli infecțioase.

Bill Schaffner, un alt expert în boli infecțioase, a adăugat: „Nu se transmite de undeva se sus, ci se răspândește între noi și nu este târziu să ne vaccinăm. Nu cred că trebuie să ne îngrijorăm cu privire la o cauzalitate între drone și simptomele oamenilor de sub ele. Suntem la începutul sezonului virusului respirator și mulți oameni vor începe să tușească, să strănute și să nu se simtă bine”.

Relatările localnicilor vin în contextul observărilor inexplicabile de drone în zona de nord-est, unde au observate zburând deasupra bazelor militare și aeroporturilor în ultimele săptămâni.

FBI, Casa Albă și oficiali din alte agenții au spus că nu există dovezi că dronele ar reprezinta o amenințare pentru siguranța publică.

Un oficial de la FBI a adăugat: „Cred că e vorba de o reacție ușor excesivă”.

Secretarul pentru Securitatea Internă, Alejandro Mayorkas, a asigurat: „Dacă există vreun motiv de îngrijorare, dacă identificăm vreo implicare străină sau activitate criminală, vom comunica asta publicului american”.

Mărturiile localnicilor

Într-un caz, o femeie din statele presupus invadate de drone a postat despre boala ei pe TikTok: „Nu spun că nu are nicio legătură cu dronele, dar nici nu exclud să aibă vreuna”.

„Locuiești în zona celor trei state cu drone și ești la fel de bolnav ca mine?

„Boala mea a început cu dureri peste tot, m-a durut tot corpul, până și părul m-a durut... și apoi a continuat să se transforme în diferite etape.

Îmi curgea nasul ca din robinet, am consumat două cutii de șervețele în tot atâtea zile, și tot ce puteam face era să ma mut de pe canapea în pat și invers... și apoi mi s-au blocat sinusurile”.

Într -un alt videoclip, Andrea, o artistă din Lower East Side, New York, a dat și ea vina pe drone.

Am această „congestie a sinusurilor din cauza dronelor din New Jersey și Staten Island, este destul de aproape de mine. Cred că asta este explicația.

„Mă simt din ce în ce mai rău, iar noaptea trecută a fost cea mai proastă noapte dintre toate și se pare că dronele trăgeau, trăgeau, cred că asta mi-a cauzat infecția sinusurilor”.

Într-un videoclip postat de Shawna, rezidentă din New Jersey, ea a spus: „Mai este altcineva bolnav ca naiba și care își tușește plămânii înainte de Crăciun și nu a început să simtă astea până când dronele nu au apărut?”

Bolile au tendința de a răspândi în această perioadă anului din cauza faptului că oamenii stau mai mult în casă și se adună în grupuri cu ocazia sărbătorilor.

Ultima statistică sugerează că aproximativ 5,4% dintre testele Covid au detectat virusul în prima săptămână din decembrie, în creștere față de 3,9% în urmă cu o lună.

Spitalizările pentru boli similare gripei sunt, de asemenea, în creștere, cu 14%,.

Tendințe similare s-au constatat pentru îmbolnăvirile cauzate de virusul sincițial respirator (RSV) și norovirus.

Totodată, New Jersey este unul dintre cele opt state din SUA care înregistrează acum niveluri „moderate” de boli asemănătoare gripei, un semn al startului sezonului gripal.

„Doar respirația poate determina pe cineva să expire stropi foarte mici de salivă ... în timp ce vorbirea poate face” ca acestea să fie transmise și mai departe.

„Acești stropi pot transporta agenți patogeni respiratori, cum ar fi virușii, și pot fi apoi inspirate de alții și să le provoace o infecție.

„În același timp, vremea rece îi face pe oameni să petreacă mai mult timp adunați în interior, crescând probabilitatea ca ei să respire picăturile și să se infecteze”.

El a spus că simptomele pe care le descriu oamenii sună similar gripei sau altei infecții respiratorii.

Dronele au apărut pentru prima dată pe cerul din New Jersey în urmă cu mai bine de o lună și în prezent sunt observate în fiecare noapte - uneori peste 50 odată.

Biden a însărcinat guvernul federal să stabilească cauza aparentelor „roiuri” și nu a oferit o explicație mulțumitoare.

Avioanele au fost observate în zonele de coastă, înclusiv în jurul siturilor militare sensibile precum Arsenalului Picatinny, dar și în apropierea terenului de golf al lui Donald Trump din Bedminster.