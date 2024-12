„Spionajul 2.0”. Cum ar putea Putin să-și activeze agenții pentru a testa apărările occidentale

Incursiunile cu drone raportate în Europa și SUA ar putea face parte dintr-un complot al Kremlinului de a folosi agenți pentru a sonda apărarea siturilor militare sensibile, relatează Daily Mail, citându-l pe colonelul britanic în retragere Hamish de Bretton-Gordon.

Spionii aflați în adormire ar putea fi activați pentru a lansa operațiuni coordonate de felul celor semnalate pe ambele maluri ale Atlanticului.

Oficialii americani au cerut declararea stării de urgență pe fondul unei invazii de drone raportate pe coasta de est.

Senatorul de New Jersey Jon Bramnick, a susținut chiar în mod senzațional că guvernul SUA ar fi prea înfricoșat pentru a dezvălui motivul din spatele incursiunilor misterioase - în timp ce i-a îndemnat pe șefii apărării de la Pentagon să fie transparenți cu publicul american.

Dincolo de Atlantic, drone au fost văzute survolând bazee militare americane din Anglia - între care RAF Lakenheath și Suffolk, care urmează să găzduiască o parte din armele nucleare ale Americii. Au fost urmate de o serie de activități ale navelor de spionaj rusești și ale aeronavelor de recunoaștere în largul coastei britanice luna trecută.

„Nu este un secret pentru nimeni că sunt celule adormite și chestii în jur. Este spionajul 2.0. Este următoarea etapă. Deci, categoric, ar putea fi cazul”, a avertizat el.

„Dacă ești o persoană tânără și cineva îți oferă câteva mii de dolari pentru a face ceva ce pare simplu, o vei face”, spune el.

Colonelul britanic în retragere, care a investigat folosirea de către dictatorul sirian Bashar al-Assad a armelor chimice în 2013, a subliniat că Rusia poate folosi o tactică similară de „testare a apelor” pe măsură ce Kremlinul încearcă să expună slăbiciunile apărării occidentale.

„Au efectuat două atacuri cu agentul nervos sarin și nu s-a întâmplat nimic, în ciuda faptului că am fost în zonă și am investigat și am adus mostre înapoi în Marea Britanie și i-am avertizat pe miniștri.

„Assad și acoliții săi testau apele și au realizat că Occidentul este interesat, după care au mers mai departe. Sunt sigur că asta este exact ceea ce se întâmplă acum în SUA și Marea Britanie... Testează pentru a descoperi unde sunt slăbiciunile și vulnerabilitățile.

Surse ale apărării din Marea Britanie au insistat că „nu există nicio dovadă” că recentul val de drone care au survolat bazele aeriene americane din Marea Britanie ar fi legat de Rusia sau de orice alt stat ostil, precum China sau Iran.

La rândul lor, agențiile federale au emis o declarație comună săptămâna trecută potrivit căreia dronele reperate în New Jersey nu reprezintă o amenințare străină sau vreun pericol pentru siguranța publică, dar nu au oferit explicații suficiente pentru a-i liniști pe localnicii îngrijorați care le vedeau din casele lor.

O posibilă legătură între incidentele cu drone și spionajul ostil

În ciuda declarațiilor guvernului SUA că nu există dovezi că această activitate poate fi atribuită adversarilor străini, aceasta ar trebui să fie una dintre principalele teorii și pare perfect posibilă”, a declarat pentru MailOnline Nick Pope, un fost oficial al Ministerului Apărării din Regatul Unit care a condus biroul pentru OZN-uri între 1991 și 1994.

„Unii comentatori in domeniul apărării au afirmat că China este la același nivel – sau chiar înaintea – SUA în privința tehnologiei dronelor. Se vorbește mult despre cursa militară pentru a perfecționa roiurile de drone controlate de IA și, așa cum se întâmplă în cazul tehnologiilor militare, probabil că progresele vor avea loc cu câțiva ani înainte de ceea ce este declarat public.

„Așadar ideea că China sau Rusia efectuează spionaj deasupra siturilor militare americane cheie și a infrastructurii naționale critice nu este chiar atât de ieșită din comun.

„Faptul că incursiuni similare cu drone asupra bazelor militare din Marea Britanie au început aproape exact în momentul în care guvernul britanic a autorizat utilizarea armelor Storm Shadow cu rază lungă de acțiune împotriva teritoriului rus susține această teorie.

„Dronele ar putea fi lansate cu ușurință de pe mare, de pe o navă comercială operată de un guvern străin sau chiar de pe un submarin”.

Luna trecută, o presupusă navă rusă de spionaj a fost surprinsă în largul Mării Irlandei, într-o zonă în care se află cablurilor submarine vitale care leagă Marea Britanie de Irlanda, silind o navă de război navală să o intercepteze.

Iantar, declarată de Moscova drept „navă de cercetare oceanografică”, se afla lângă Insula Man cu doar câteva zile înainte ca drone să fie văzute zburând deasupra bazelor aeriene americane din Anglia.

Poziția navei de spionaj, echipată cu mini-submarine, a fost evaluată ca fiind exact deasupra cablurilor energetice submarine care leagă Marea Britanie de Irlanda.

Cu câteva zile mai devreme, nava fusese observată de marina și forțele aeriene norvegiene, americane, franceze și britanice și de serviciile de apărare aeriană în timp ce însoțea o navă de război rusă, Amiralul Golovko, prin Canalul Mânecii.

Iain Ballantyne, editorul revistei Warships International Fleet Review, a declarat pentru Express West că s-ar impune să fie monitorizate mișcările Yantar „foarte atent”.

„Iar dacă Rusia va dori odată să se răzbune pe Regatul Unit și alte națiuni din NATO care sprijină Ucraina în lupta sa pentru supraviețuire, atunci va fi posibil să o facă prin activități ascunse precum sabotarea fundului mării”, a spus el.

„Rusia este deja suspectată că a făcut astfel de lucruri de la invazia Ucrainei în 2022”, a subliniat Ballantyne.