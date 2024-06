LIVE TEXT | Dezbaterea care poate schimba viitorul planetei. Donald Trump, față-n față cu Joe Biden VIDEO

Președintele american Joe Biden și fostul președinte Donald Trump stau față în față joi în cadrul unei dezbateri de o oră și jumătate moderate de CNN în studioul său din Atlanta, prima dintre cele două confruntări televizate care s-ar putea dovedi esențiale într-o cursă strânsă pentru câștigarea Casei Albe în alegerile din noiembrie.

UPDATE 04.10 Președintele Joe Biden le-a spus alegătorilor că economia este în plină expansiune și nu a mers niciodată mai bine cu toate că mai sunt totuși încă multe de făcut. Din punctul de vedere al fostului președinte Donald Trump, „economia se prăbușește” și este într-o dezordine totală.

UPDATE 04.08 Președintele Joe Biden și fostul președinte Donald Trump nu și-au dat mâna când au intrat în studio.

Ultima lor dezbatere a avut în 2020, când nu și-au dat mâna din cauza protocoalelor legate de pandemia de Covid-19.

A doua dezbatere este programată pe 10 septembrie și va fi găzduită de canalul de televiziune ABC. În premieră, prima dezbatere electorală în vederea alegerilor prezidențiale din SUA are loc în iunie, spre deosebire de toamnă, în mod tradițional. Are loc conform unui aranjament între cele două echipe de campanie, care au stabilit și regulile înfruntării, și anume: nu va exista public, doar candidatul care ia cuvântul are microfonul deschis, nu se vor putea ajuta de notițe, dar vor avea la dispoziție un pix și un blocnotes, nu se vor putea consulta cu echipele de campanie în cele două pauze publicitare.

Totodată, s-au înțeles să dea cu banul pentru a alege podiumul la care se vor așeza și ordinea în care vor lua cuvântul în concluzia dezbaterii. Biden a avut posibilitatea de a alege podiumul, iar Trump ordinea vorbitorilor în încheiere.

Dezbaterile prezidențiale americane atrag zeci de milioane de telespectatori și, de-a lungul istoriei, au determinat soarta unora dintre curse. Strategii estimează că această înfruntare cu repetiție vine cu riscuri pentru ambii candidați, în măsura în care sondajele sunt extrem de strânse, iar cursa este marcată de un entuziasm scăzut din partea alegătorilor.

Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, și fostul președinte american Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, sunt cei mai bătrâni candidați la președinția SUA din istorie. În cazul actualului președinte, este de așteptat ca telespectatorii să fie atenți la abilitățile cognitive și capacitatea sa în general de a susține un nou mandat, în timp ce în cel al lui Trump vor urmări abilitatea ta de a avea un discurs coerent.

Subiectele pot include: modul în care candidații ar face față provocărilor generate de prețurile tot mai mari la alimente, migranții la granița dintre SUA și Mexic și războaiele în curs între Israel și Hamas, respectiv Rusia și Ucraina.

Rolul lui Trump în atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, eforturile de a anula alegerile din 2020 și condamnarea sa pentru 34 de acuzații pentru implicare într-o plată tăinuită către o actriță pentru filme pentru adulți ar putea apărea în cursul dezbaterii, la fel ca și problemele juridice cu care se confruntă fiul lui Biden, Hunter, care a fost condamnat pentru că a mințit în legătură cu consumul de droguri pentru a cumpăra ilegal o armă.

Ce arată sondajele privind alegerile prezidențiale din SUA

Potrivit unui sondaj realizat recent de Pew Research Center, citat de Politico, cursa prezidențială din acest an din SUA înregistrează cea mai mare proporție de adulți din ultimele cel puțin trei decenii care au opinii negative față de ambii candidați, mai mare chiar și decât acum patru ani, când cei doi s-au confruntat pentru prima dată.

În viziunea acestui segment de alegători, independenți sau votanți care au opinii defavorabile despre ambii candidați, așteptările pot fi foarte scăzute. Însă ei ar putea decide învingătorul și învinsul într-o cursă care va fi probabil decisă la limită.

Miza este scăzută doar „dacă o judeci ca pe un fel de teatru", a apreciat David Axelrod, fostul strateg de top al lui Barack Obama. Or, e posibil să fie una dintre cele mai importante din istoria Americii, a adăugat el.

Precum în alegerile din 2016 și 2020, alegătorii care au o părere nefavorabilă atât despre candidații democrați, cât și despre cei republicani, înclină acum ușor spre Trump. Pe de altă parte, sondajele sugerează că aceștia sunt și cel mai ușor de convins să-și schimbe părerea.

Un sondaj comandat de Cook Political Report împreună cu Amy Walter a arătat că alegătorii indeciși au mai multă încredere în Trump în majoritatea problemelor, dar sunt mai îngrijorați de temperamentul lui Trump decât de vârsta lui Biden, acestea fiind considerate cele mai importante criterii de evaluare pentru ambii candidați ce vor fi urmărite de către americani în dezbaterea de joi.