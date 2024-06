Cum l-ar putea înlocui democrații pe Biden după o dezbatere cu Trump dezastruoasă

Democrații au intrat în panică după performanța slabă a lui Joe Biden în prima dezbatere electorală cu Donald Trump, stârnindu-se chiar discuții despre înlocuirea președintelui american în cursa prezidențială, relatează Daily Mail.

Biden, în vârstă de 81 de ani, s-a poticnit în prima dezbatere prezidențială, părând răgușit și căutându-și cuvintele în timp ce Trump îi ataca argumentele.

Liderii democrați de rang înalt ar avea discuții legat de dacă Biden ar trebui sau nu să-și continue candidatura la președinție. Alții democrați chiar au sugerat să fie înlocuit.

În acest scenariu, nu ar trebui neapărat ca vicepreședintele Kamala Harris să primească nominalizarea.

Totodată, nu ar fi prea ușor ca Biden să fie înlocuit. El dispune de delegații necesari pentru a câștiga nominalizarea și singura persoană care ar putea decide să iasă din cursă este doar Joe Biden.

Există deja conversații precum că ar fi nevoie de intervenții din partea democraților de vârf Nancy Pelosi, Chuch Schumer și Barack Obama pentru a-l determina pe Biden să ia asta în calcul.

Nu pare că Biden ar lua în considerare această opțiune. El și-a apărat performanța în prima sa dezbatere Trump ca fiind bună și a respins relatările privind retragerea sa din cursă.

Biden, împreună cu soția sa, s-au oprit la Waffle House din Atlanta pentru a lua ceva de mâncare pentru călătoria cu avionul către Raleigh, NC, unde au un eveniment de campanie vineri.

„Cred că ne-am descurcat bine”, a spus Biden presei care călătorește cu el.

Când a fost întrebat despre apelurile de retragere și dacă are vreo îngrijorare cu privire la performanța sa, Biden a spus:„;Nu. Este greu să dezbați un mincinos” The New York Times a subliniat că a mințit de 26 de ori.

Ar fi posibil ca Biden să fie înlocuit în calitate de candidat la președinție.

O complicație este însă faptul că Biden are deja destui delegați pentru a câștiga nominalizarea, și anume are deja 3.894, în condițiile în care pragul este de 1.976.

Conform regulilor partidului, delegații alocați unui candidat pe baza câștigurilor lor primare sunt legați de candidatul lor la primul tur de scrutin la convenție. Și primul scrutin se termină de obicei cu un candidat.

Deci, din punct de vedere legal, delegații lui Biden trebuie să-l voteze.

Cu toate acestea, dacă Biden ar renunța, asta ar însemna că nominalizarea va fi decisă în cadrul Convenției Naționale Democrate din august.

Delegații săi vor deveni „neangajați” și puteau vota pentru orice candidat pe care îl vor dori.

Vicepreședintele Kamala Harris nu ar fi nominalizată în mod automat și nici nu ar avea dreptul de proprietate asupra delegaților lui Biden, deoarece nu a fost pe niciun buletin de vot primar precum Biden.

Dar ea ar fi probabil favorita, având în vedere statutul ei de partener.

Democrații, totuși, puteau alege orice concurent, inclusiv orice guvernator, cum ar fi Gavin Newsom din California, Gretchen Whitmer din Michigan, JB Pritzker din Illinois și Josh Shapiro din Pennsylvania.

Sau una dintre persoanele care au candidat în 2020: secretarul pentru transport Pete Buttigieg, senatorul Amy Klobuchar din Minnesota și senatorul Cory Booker din New Jersey.

Convenția Națională Democrată va avea loc la Chicago în perioada 19-22 august. Fiecare stat al SUA trimite un anumit număr de delegați la convenția națională.

Dacă Biden demisionează, partidul ar trebui să organizeze o serie de voturi în rândul delegaților până când o persoană va obține cei 1.976 pentru a fi nominalizat.

Acest lucru ar duce probabil la o luptă masivă pentru voturi care ar avea loc pe parcursul mai multor zile și ar domina titlurile de presă.

Ultima dată când a avut un astfel de scebariu a fost în1968 și a fost un dezastru, multe reguli noi au fost adăugate pe platforma partidului pentru a împiedica un astfel de haos să se repete.

În acel an, democrații erau îngrijorați de președintele lor foarte nepopular - Lydon B. Johnson - nu ar putea câștiga un alt mandat.

Johnson, sub presiunea partidului, a ales să nu candideze. Dar favoritul pentru nominalizare - Bobby Kennedy - a fost ucis de un asasin în iunie a acelui an.

Vicepreședintele lui Johnson, Hubert Humphrey, și Eugene McCarthy candidau și ei. Nici unul nu a avut suficienți delegați pentru a câștiga nominalizarea la primul tur de scrutin la convenție, care a avut loc la Chicago (la fel ca și convenția democrată de anul acesta).

Lupta a început cu Humphrey câștigând nominalizarea. A fost o controversă uriașă, cu revolte izbucnite în tot orașul. Humphrey a pierdut în cele din urmă alegerile generale în fața lui Richard Nixon.

Din acest punct de vedere, lucrurile ar fi mai ușoare dacă Biden ar renunța la cursă după convenție.

Dacă s-ar întâmpla acest lucru, comitetul principal al partidului ar alege nominalizatul, evitând o luptă la convenție.

În conformitate cu regulile partidului, Comitetul Național Democrat are autoritatea de a alege un nou candidat în cazul în care oricare dintre candidații aflați pe buletinul de vot– candidatul la președinție sau la vicepreședinție – se retrage sau moare.

Președintele partidului Jaime Harrison se va consulta cu liderii democrați din Congres și din Asociația Guvernatorilor Democrați și va raporta constatările sale comitetului, care ar avea ultimul cuvânt.