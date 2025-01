La începutul acestui an, în Los Angeles, flăcările au mistuit totul în calea lor: case, speranțe și moșteniri de-o viață. În mijlocul haosului, comunitățile – inclusiv cea românească – încearcă să-și refacă viețile, dar, după un asemenea dezastru, speranțele înmuguresc cu greu.

Cum ar fi să te trezești într-o dimineață într-un scenariu apocaliptic sau post-apocaliptic pe care l-ai văzut poate doar în „The Road“ al lui John Hillcoat? Cum ar fi să le spui copiilor „noapte bună“ și singura ta grijă să fie că ai uitat să le bagi la spălat echipamentul pentru antrenamentul de mâine, dar a doua seară să te întrebi „unde dormim“? Într-o astfel de realitate s-au trezit mii de americani, dar și români din Palisades, Los Angeles, în ziua de 7 ianuarie. Câțiva kilometri mai departe, Doina Petcu (36 de ani), originară din Republica Moldova, aștepta cu nerăbdare, alături de familia ei, să sărbătorească Crăciunul pe rit vechi, dar dimineața acelei zile avea să fie una total neașteptată.

Primele flăcări au fost raportate pe 7 ianuarie, iar până în dimineața zilei următoare, incendiile s-au răspândit din ce în ce mai mult, acoperind suprafețe de peste 30.000 de acri. În Pacific Palisades, una dintre cele mai afectate zone, 5.500 de case au fost mistuite de flăcări, în timp ce incendiul Eaton din Altadena a devastat o zonă de peste 14.000 de acri. În fapt, în ultimele luni, locuitorii din Los Angeles în principal, dar de pe tot ținutul Californiei, au fost martorii unui dezastru fără precedent: incendii de vegetație care nu doar că au transformat peisajul natural într-un scenariu aproape apocaliptic, dar au răpit zeci de vieți și au distrus mii de case. Chiar dacă incendiile de vegetație sunt un fenomen obișnuit în această zonă, ceea ce se întâmplă de la începutul anului 2025 este cu mult mai grav de cât preziceau scenariile. Amplificate de schimbările climatice și de fenomenele meteo extreme, aceste incendii au lovit cu o intensitate la care nimeni nu se aștepta.

Neputința, la braț cu incendiul

Potrivit Departamentului de Pompieri din California (Cal Fire), în total, peste 12.000 de locuințe și alte tipuri de clădiri au fost distruse, iar pagubele economice sunt estimate la 150 de miliarde de dolari. Peste 205.000 de oameni au fost evacuați, iar multe dintre victimele care au rămas fără locuinţe au fost nevoite să caute refugiu în adăposturi temporare. Până pe 21 ianuarie, 27 de persoane muriseră din cauza incendiilor.

În mijlocul acestui peisaj tragic, oameni precum Doina Petcu, agent imobiliar din Los Angeles, au fost martori direcți ai schimbărilor dramatice nu doar de la peisajul natural, dar mai ales al vieților oamenilor. „Am văzut cu ochii mei cum familii întregi au pierdut totul într-o singură zi“, povestește pentru „Weekend Adevărul“ Doina, care locuiește în SUA de șase ani. „Mulți nu aveau unde să meargă și nu știau ce să facă, deodată trăiau într-o mare incertitudine și nesiguranță“. Totuși, în mijlocul acestei dureri colective profunde, femeia subliniază că o forță uimitoare a apărut în comunități: solidaritatea. „Am văzut cum unor întregi familii, care trăiseră ani de zile în aceleași case, le-au fost pur și simplu distruse locuințele într-o clipă. Este greu de descris senzația de neputință pe care o trăiesc acești oameni“, spune Doina cu deznădejde.

La aproape o oră de mers cu mașina de zona în care locuiește aceasta, Redondo Beach, viețile a mii de oameni se schimbau radical de la minut la minut. „Familiile cu copii, cu viețile complet distruse, nu știau unde să se ducă, se întrebau cum își pot continua viața, mai ales când școlile și alte instituții erau și ele afectate de incendii. Cum îți refaci viața când totul a ars? Cum îți găsești o locuință pentru tine, pentru copiii tăi, care trebuie să meargă la școală într-o perioadă atât de tulbure?“.

Apocalipsă emoțională

Chiar dacă pentru Doina și familia ei pericolul era departe, incertitudinea și confuzia și-au găsit ecoul și în comunitatea în care locuiește: „Locuim la aproximativ 40 de minute distanță de Pacific Palisades, una dintre cele mai afectate zone. Aproape 5.500 de case au fost distruse, iar multe familii și-au pierdut locuințele, inclusiv în perioada Crăciunului. La început, nu am realizat pe deplin ce se întâmplă. Totul a început să devină real pentru mine într-o dimineață, când am dus copilul la școală și am văzut că toate mașinile erau acoperite de scrum. Erau oameni pe stradă care purtau măști, dar parcă nici atunci nu mi-am dat seama cu adevărat de amploarea situației. Mi-am dat seama cât de gravă era situația când școala ne-a transmis că rămâne deschisă, dar că trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Ni s-a spus că, în orice moment, putem primi un mesaj prin care trebuie să ne luăm copiii acasă. Locuim destul de aproape de zonele afectate, dar, deși eram conștienți de pericolul care ne pândea, știam că incendiile vor ajunge până la noi“, își amintește moldoveanca originară din Soroca.

De asemenea, „Weekend Adevărul“ a discutat și cu Lucian Tudor (38 de ani), CEO al unui lanț de restaurante din Los Angeles, despre impactul psihologic pe care l-au avut zilele critice ale incendiilor: „Emoțional vorbind, a fost aproape apocaliptic. Școlile au fost închise, iar copiii noștri, doi băieți de 12 și 14 ani, s-au întors abia azi la cursuri, căci școala lor a ars în proporție de 40%. A fost un impact puternic pentru ei, dar și pentru noi, mai ales că mulți dintre prietenii noștri și-au pierdut casele. Lumea este speriată, traumatizată. Nu doar aerul toxic îi ține în case, ci și o stare generală de depresie, o stare de spirit scăzută care pare să fi cuprins întreaga comunitate. Aproape că nu mai e trafic pe autostrăzi în ultimele două săptămâni, iar mulți oameni nu s-au întors la muncă. Este o situație care afectează întreaga economie a Californiei“.

Un dezastru total neașteptat

În mijlocul haosului provocat de incendiile devastatoare din ianuarie 2025, locuitorii din Los Angeles au fost nevoiți să se adapteze rapid la o realitate în continuă schimbare. Mulți nu erau pregătiți pentru amploarea unui astfel de dezastru. „Probabil că nu toată lumea a fost pregătită pentru a face față unui astfel de incendiu. Noi am încercat să ne protejăm cât mai bine, folosind aplicațiile disponibile pe telefoane, care ne ofereau informații în timp real. Existau diverse aplicații care ne ajutau să înțelegem ce se întâmplă și ce măsuri să luăm, dar nu erau neapărat oficiale, adică nu veneau direct din partea autorităților“, continuă Doina, la rândul ei mamă a doi copii.

În mijlocul haosului provocat de incendii, viața de zi cu zi a fost complet dată peste cap, iar adaptarea la noile condiții a devenit o prioritate pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care încercau să sprijine comunitatea afectată, așa cum este și cazul lui Lucian, originar din Brăila, care în prezent locuiește în Beverly Hills. Managerul de restaurant a implementat măsuri suplimentare de protecție în cadrul unităților din zonele în care se resimțeau efectele incendiilor: „Am ținut ușile și ferestrele închise pentru a ne proteja cât mai bine. Totuși, restaurantele noastre au rămas deschise, deoarece le ofeream mese gratuite pompierilor. Chiar și așa, am redus activitatea la minimum în acele zile. Prima săptămână a fost deosebit de dificilă. Aerul era de o calitate extrem de proastă; mașina lăsată afară peste noapte era complet acoperită de cenușă, iar dimineața, în drum spre muncă, vedeam cenușă pe iarbă și peste tot în jur. Dacă vorbim despre cum se simt oameni din zonele afectate de incendii sau adiacente, este greu de înțeles. Aerul toxic pe care îl respiră este absolut insuportabil. În zona noastră, Redonda Beach, avem briza oceanică care ar trebui să ne ofere un aer curat și proaspăt, dar, chiar și cu acest avantaj, nu este suficient. Aerul este greu de suportat, iar condițiile sunt extrem de dificile“.

Cenușa nu a acaparat doar mediul înconjurător, ci și plămânii celor care se aflau în zonele afectate sau adiacente, iar efectele asupra sănătății au apărut la scurt timp. „Mulți dintre noi ne-am îmbolnăvit. Eu am avut dureri de gât și febră, dar fără alte simptome precum tusea, și mulți prieteni au trecut prin același lucru. Eu m-am tratat cu antibiotice, vitamine și chiar o perfuzie. Aerul contaminat cu impurități, particule toxice și fum, chiar și când purtam măști, a fost imposibil de evitat. Măștile obișnuite nu sunt suficiente pentru a filtra toate acele particule“, își mai amintește Lucian.

Românii, uniți pentru americanii aflați la greu

Vieți pierdute, case mistuite, munca de-o viață distrusă de flăcări, destine schimbate definitiv, vieți luate de la zero într-o fracțiune de secundă. Aceasta este imaginea incendiilor din Los Angeles. Însă, în tot acest haos, oamenii au găsit puterea să se ajute unul pe celălalt, să se hrănească dintr-o sursă infinită de putere – solidaritatea. Dincolo de a-i ajuta pe oameni să supraviețuiască, solidaritatea le-a redat treptat speranța că împreună vor reuși să treacă și peste această grea încercare, că vor reuși să o ia de la capăt. „Am fost contactată de zeci de oameni care mă întrebau ce se întâmplă, cum suntem afectați și ce măsuri luăm. Frica era în aer, nu doar pentru noi, dar și pentru toți cei din jur“, mai povestește Doina Petcu pentru „Weekend Adevărul“.

Însă, cum prețurile locuințelor din Los Angeles pot ajunge și la 2 sau chiar 5 milioane de dolari sau mai mult, posibilitățile de a cumpăra o casă sunt limitate, iar majoritatea celor afectați de incendii au fost nevoiți să își caute chirii, în timp ce, peste câteva luni, vor fi nevoiți să-și plătească în continuare ratele la bancă pentru ceva ce nu mai există. „Membrii echipei mele au prieteni, părinți și rude care și-au pierdut casele. Nu poți rămâne indiferent la astfel de tragedii. Ar trebui să fii o piatră dacă nu te afectează“, continuă Doina. „În timpul unui incendiu, situația devine absolut șocantă. Multe persoane ajung să își piardă nu doar locuința, ci tot pentru ce au muncit întreagă viață, mai ales că pentru clasa mijlocie casa este cea mai mare investiție pe care o fac“, mai povestește agenta imobiliară. Astfel că, după ce proprietarul companiei la care lucrează s-a consultat cu angajații, s-a luat decizia ca toți să își ofere serviciile pro bono: „Am hotărât să ne oferim serviciile gratuit celor care au avut de suferit în urma incendiilor pentru a-i sprijini într-o perioadă extrem de dificilă. În momentele de criză, nu ai cum să faci bani pe seama suferinței altora“, spune Doina cu o voce parțial caldă, parțial rece, ca un avertisment pentru cei care vor să profite de pe urma dramelor umane.

Solidaritatea, cheia supraviețuirii

De asemenea, și Lucian Tudor, care locuiește în SUA din 2017, ne-a povestit despre modul în care comunitatea românească din Los Angeles s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe cei aflați în poate cel mai critic moment din viața lor. „Comunitatea românească s-a mobilizat exemplar. Deși restaurantele noastre nu sunt cu profil românesc, organizez anual evenimente de 1 Decembrie, iar prin asta am ajuns să cunosc foarte mulți români din zonă. Este o comunitate extrem de unită. Cunosc oameni care și-au deschis casele pentru familiile evacuate, prieteni care i-au găzduit și le-au oferit un loc sigur. Din fericire, până la urmă, locuințele lor nu au fost afectate. Am trăit și în Italia, și în Japonia, dar o comunitate românească atât de bine închegată și de calitate cum este cea de aici nu am întâlnit nicăieri“.

Dând dovadă de o solidaritate impresionantă, comunitatea românească din Los Angeles le-a oferit un sprijin vital celor aflați în dificultate, arătând că, în cele mai dificile momente, umanitatea și sprijinul reciproc pot învinge și pot chiar salva vieți. „Românii au fost extraordinari: s-au întâlnit, au pregătit mâncare împreună, au făcut cârnați și au găsit puterea să râdă și să se sprijine reciproc, chiar și în mijlocul dezastrului. Aproape toți românii de aici pe care îi cunosc sunt oameni educați, cu suflet bun, oameni cu caracter, care știu să fie alături unul de altul. Deși e trist că uneori devenim mai uniți printre străini decât acasă, este frumos să vezi cum spiritul de solidaritate prinde viață în astfel de momente de criză“, mai continuă Lucian.

Și Doina vorbește cu multă compasiune și durere despre trauma pe care o trăiesc oamenii care au fost afectați direct de incendii: „Am avut și cazuri de români care au apelat la serviciile companiei pentru a-și găsi o nouă locuință. În zona afectată este o comunitate destul de mare de români și moldoveni, dar nu am lucrat direct cu aceștia. Însă, am avut clienți care, în momentul în care am ajuns la ei, erau complet pierduți. Erau încă în șoc, neputând să înțeleagă cum s-a întâmplat totul atât de rapid. Alții nu știau dacă vor putea să își reconstruiască viața. Am văzut pe rețelele de socializare cazul unei femei care locuia într-o casă moștenită de la bunici, alături de cei doi copii ai ei care suferă de autism. Casa aceea era singura ei oportunitate de a le oferi un viitor stabil, iar acum a pierdut totul. Dintr-odată s-a trezit fără nimic și nu știe ce va urma“.

Schimbări climatice, pregătire insuficientă și propagandă politică

Incendiile care afectează zona Los Angeles au declanșat nu doar o suferință colectivă tradusă în pierderi umane și materiale, ci și o serie de controverse legate de gestionarea crizei de către autoritățile locale și federale. În fața unui dezastru de o asemenea amploare, mulți dintre localnici și experți au criticat reacția autorităților, considerând că măsurile de prevenție luate au fost insuficiente, iar intervențiile la fața locului au lăsat mult de dorit, în ciuda faptului că incendii de acest tip sunt un risc constant în regiune, cu precădere după o perioadă de secetă acută, așa cum a fost anul trecut.

Una dintre principalele controverse a fost legată de curățarea vegetației în zonele vulnerabile. Deși autoritățile au implementat programe pentru a reduce riscul incendiilor prin curățarea vegetației uscate, multe dintre aceste zone sunt protejate de legislația de mediu. California are reglementări stricte în privința conservării mediului și a biodiversității, ceea ce limitează curățarea vegetației în mod eficient. Acest conflict între protecția mediului și riscurile de incendiu a fost subliniat și de oficialii locali, care l-au manipulat în funcție de agenda politică a fiecăruia.

„Eu știu un lucru: sunt democrat, dar sunt conștient că o mare parte din populația Americii a votat cu Trump. În campaniile sale electorale, Trump a promis că va retrage SUA din Acordul de la Paris privind clima, susținând că nu există suficiente dovezi pentru a demonstra impactul utilizării combustibililor fosili, cum ar fi benzina sau motorina, asupra schimbărilor climatice. La scurt timp după ce a preluat funcția, a semnat ordinul de retragere din tratat. Cred că mulți americani sunt de acord cu această decizie pentru că s-a ajuns la un punct în care politicile de mediu sunt percepute ca o povară. Problema este superficialitatea – superficialitatea modului în care sunt puse în practică aceste reglementări ce afectează cetățeanul de rând într-un mod drastic. Astfel, oamenii se îndepărtează de ideea centrală a schimbărilor climatice și protecției mediului, tocmai pentru că nu li se oferă soluții clare sau echilibrate, ci doar constrângeri. Este important să fim conștienți de ceea ce se întâmplă și să analizăm lucrurile în profunzime, dar pentru a face o tranziție reală și eficientă, avem nevoie de sprijinul guvernului“, susține Lucian Tudor.

De asemenea, și Doina Petcu a subliniat importanța condițiile meteo care au favorizat apariția și extinderea într-un ritm atât de alert a incendiilor de anul acesta: „Ultima dată când am avut ploi aici a fost acum zece luni. Clima este extrem de uscată, iar vântul a fost absolut nebun. Aceste condiții meteo au favorizat propagarea incendiilor, iar vântul a ajutat focul să se extindă mult mai repede“. Însă, situația incendiilor din California s-a înrăutățit semnificativ în ultimii ani: „Când am ajuns în Statele Unite, nu exista un astfel de nivel al incendiilor, dar în ultimii cinci ani, lucrurile s-au agravat considerabil“, mai adaugă aceasta, subliniind faptul că „schimbările climatice joacă un rol major în acest proces“. Totuși, în fața unui dezastru de proporții, când flăcările mistuie totul în calea lor, întrebările despre vinovați și greșeli cad în plan secund, iar prioritățile absolute rămân supraviețuirea și gestionarea crizei, consideră agentul imobiliar.