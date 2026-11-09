 NASA vrea să construiască un „oraș” pe Lună până în 2032. Planul de miliarde de dolari | adevarul.ro
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NASA vrea să construiască un „oraș” pe Lună până în 2032. Planul de miliarde de dolari

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NASA a anunțat un nou pachet de contracte și investiții în valoare de până la 10 miliarde de dolari, care au ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii necesare pentru viitoarea bază de pe Lună, planificată să devină operațională la începutul deceniului următor, potrivit Space.com.

Concept artistic al bazei lunare a NASA din apropierea polului sud al Lunii
Concept artistic al bazei lunare a NASA din apropierea polului sud al Lunii Foto: NASA

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului „Max Power”, organizat la Centrul Spațial Kennedy, și include lansarea programului CLPS 2 (Commercial Lunar Payload Services), cu un plafon financiar de 10 miliarde de dolari, precum și alte contracte pentru transport, comunicații și explorare robotică a Lunii, relatează Agerpres.

Jared Isaacman, administratorul NASA, a explicat că noua strategie este necesară pentru extinderea operațiunilor lunare.

„În cadrul contractului CLPS actual, este totul sau nimic”, a declarat acesta, apreciind că un astfel de model poate funcționa atunci când există doar câteva misiuni pe an.

„Însă, atunci când încerci să extinzi operaţiunile la nivelul despre care discutăm astăzi, ai nevoie de flexibilitatea de a reconfigura şi ajusta diversele componente”, a adăugat șeful agenției spațiale americane.

Pentru programul CLPS 2, NASA a selectat opt companii care vor concura pentru viitoarele misiuni lunare: Blue Origin, SpaceX, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Intuitive Machines, Firefly Aerospace, ispace-U.S. și Voyager Technologies.

În paralel, agenția spațială americană a prezentat roverul nuclear PROMISE, un vehicul autonom care va explora polul sud al Lunii începând cu sfârșitul anului 2028. Robotul va fi echipat cu sisteme de foraj și instrumente științifice pentru căutarea gheții și a altor resurse necesare viitoarelor misiuni umane.

NASA a atribuit companiei Blue Origin un contract în valoare de 94 de milioane de dolari, cu posibilitatea extinderii la 234 de milioane de dolari în funcție de performanță, pentru transportarea roverului pe suprafața selenară cu ajutorul modulului Blue Moon Mark 1.

Totodată, agenția a acordat contracte de aproximativ 1,3 miliarde de dolari în cadrul programului VADR, destinate lansărilor și transportului orbital între Pământ și Lună. Aceste misiuni vor include teste de navigație, operațiuni de recunoaștere și transferuri de încărcătură.

Un alt proiect strategic vizează viitoarea rețea de comunicații de pe Lună. NASA a selectat SpaceX pentru lansarea, în 2028, a unor sateliți de comunicații care vor contribui la dezvoltarea unei infrastructuri similare sistemului Starlink, adaptată mediului selenar.

De asemenea, au fost atribuite contracte pentru dezvoltarea unui turn de energie și comunicații denumit miniCAST, unul dintre elementele-cheie ale infrastructurii viitoarei baze lunare.

Potrivit NASA, aceste investiții reprezintă o parte importantă a primei etape a programului de construire a unei baze permanente pe Lună. Etapa inițială, programată până în 2029, se va concentra pe explorare robotică, infrastructură și transport comercial, urmând ca în perioada 2029-2032 să fie dezvoltate facilitățile care vor permite prezența susținută a astronauților pe suprafața Lunii.

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