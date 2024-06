Fenomen îngrijorător în SUA: Turismul pentru căsătoriile sub constrângere ale minorilor

Pe măsură ce tot mai multe state americane interzic căsătoria minorilor, acelea în care aceasta este încă legală devin paradisuri pentru ceremonii constrângătoare ce pot distruge viețile tinerilor. O investigație Newsweek dezvăluie un fenomen îngrijorător.

Sara Tasneem din California avea doar 15 ani când tatăl ei i-a aranjat căsătoria cu un bărbat are avea aproape dublul vârstei ei.

Era vizibil însărcinată în momentul în care când mirii au părăsit zona golfului San Francisco, la mijlocul anilor 90, îndreptându-se spre Reno, Nevada, unde s-au căsătorit legal. „Nimeni nu m-a întrebat dacă este ceea ce îmi doream”, a dezvăluit ea pentru Newsweek .

„Eram o adolescentă minionă, vizibil însărcinată... Nimeni nu m-a întrebat: Vrei să o sun pe mama ta?” Nimic. În acea zi, practic, am semnat să renunț la orice drepturi”.

La acea vreme, legea din statul Nevada permitea minorilor să se căsătorească în baza acordului unui singur părinte.

„A fost nevoie doar de semnătura unui părinte sau tutore, practic pe un acord autentificat la notar”, a spus ea.

Un certificat de căsătorie însemna că mama ei – care nu a avut cunoștință de ceremonie decât după ce aceasta a avut loc – nu mai putea depune acuzații de viol împotriva soțului ei.

De atunci încolo, a fost controlată în fiecare aspect al vieții ei, a relatat ea, iar când a rămas însărcinată pentru a doua oară s-a simțit devastată. „Am fost foarte supărată pentru că știam că este încă un lucru care avea să mă țină captivă în această căsnicie”, a spus ea.

Fiind minoră, nu putea nici să depună o cererea de divorț, nici să caute ajutor la un adăpost pentru violență domestică.

Au trecut șapte ani până ce a reușit să-și părăsească soțul și alți trei până să poată divorța de el. „Sunt pur și simplu atât de multe bariere pentru ca minorii să poată ieși dintr-un mariaj, încât asta creează de fapt o capcană legală aproape imposibil” de depășit, a spus ea.

Tasneem, acum în vârstă de 43 de ani, a spus că a fost uluită să afle în timp ce lucra la un proiect de cercetare în 2017 că minorii sub 18 ani se pot căsători în toate cele 50 de state din SUA și Districtul Columbia.

De atunci, ea a pledat pentru interzicerea căsătoriei minorilor.

Aproape 300.000 de minorii, unii chiar în vârstă de 10 ani, s-au căsătorit în SUA între 2000 și 2018, potrivit Unchained At Last, o organizație ce face eforturi pentru interzicerea căsătoriilor minorilor în SUA. Marea majoritate a mireselor minore au avut drept miri adulți, a explicat organizația.

Căsătoria minorilor presupune că cel puțin una dintre părți are sub 18 ani. Națiunile Unite o consideră o încălcare a drepturilor omului și o formă de mariaj forțat, atunci când că cel puțin una dacă nu ambele părți nu are posibilitatea de a-și da consimțământul pe deplin liber și informat.

Legislația îi pune pe minori în situația de supuși abuzurilor și de a fi deosebit de vulnerabili, întrucât au drepturi legale limitate, spun avocații .

Totuși, începând din din 2018, 12 state au crescut vârsta legală a căsătoriei la 18 ani. Statul New Hampshire ar putea urma în curând — legislația a fost aprobată de Congresul statului și mai trebuie să fie aprobată de guvernatorului republican Chris Sununu.

În același timp, un proiect de lege pentru interzicerea căsătoriilor minorilor este în așteptare în California.

Dar cei care îl susțin spun că, deși se fac progrese, acestea nu au loc suficient de repede. În acest ritm, minorii continuă să fie duși în state în care căsătoria minorilor rămâne legală.

„Întotdeauna a fost ceva foarte ușor de făcut și întotdeauna va fi ușor de făcut”, a apreciat Fraidy Reiss, fondatorul și directorul executiv al Unchained At Last.

„Când un stat interzice căsătoria minorilor, de multe ori veți vedea că într-un stat vecin, unde este încă legală, sau chiar în câteva state mai îndepărtate, veți vedea cifrele crescând... Aș spune că un procent destul de mare dintre supraviețuitorii cu care lucrăm nu s-au căsătorit în statul în care trăiesc”.

Ea a menționat că datele compilate de Unchained At Last au arătat că trei minori s-au căsătorit în Maine în 2020, dar acest număr s-a triplat în 2021, anul în care Pennsylvania, New York și Rhode Island și New York au interzis căsătoriile minorilor

Soluția, a spus ea, este ca fiecare stat din SUA și Districtul Columbia să crească vârsta minimă pentru căsătorie la 18 ani, fără excepții.

Dacă, de pildă, New Hampshire va fi următorul stat care să le interzică, Maine rămâne singurul stat din nord-est unde un adolescent de 17 ani se poate căsătorit legal cu acordul părinților. Acest statul a crescut anul trecut vârsta minimă de căsătorie la 17 ani.

Turismul căsătoriilor „este o afacere mare”, a explicat Reiss, adăugând că acesta este motivul pentru care multe state nu impun condiții de rezidență pentru nunți. „Maine acum trebuie să fie foarte îngrijorat să nu fie noul stat de destinație pentru căsătoria minorilor.

Fetele „sunt pe atât în siguranță pe cât le permite legea cea mai laxă”, a subliniat pentru Newsweek Casey Swegman, director de politici publice la Tahirih Justice Center.

„Există încă o grămadă de state ce permit căsătoria minorilor și care nu au nicio cerință legată de rezidență. Astfel că minorii pot fi aduși din state cu legi stricte în state cu legi laxe, pentru a se căsători în statul respectiv și fie să rămână acolo, fie să se întoarcă înapoi la statul de reședință... avem un talmeș-balmeș de legi în acest sens în Statele Unite, dar, cel mai probabil, căsătoria lor va fi recunoscută în statul în care locuiesc.”

Statele colectează și raportează date despre căsătorii în mod diferit, iar unele nu colectează informații despre rezidență, ceea ce face dificilă estimarea a câți minori au călătorit în afara statului pentru a se căsători, a spus Swegman.

Tasneem a militat pentru o legislație prin care să fie interzisă căsătoria minorilor în Washington. Ea a numit-o „un câștig uriaș”, însă a spus că se teme totuși că asta înseamnă că mulți minori vor fi aduși în acest scop în statul ei natal, California.

„Din cauza mozaicului legal, adulții care doresc să se căsătorească cu copii pot să caute și să găsească state care să le permită”, a spus ea.

„Firește că prădătorii vor călători, pot merge în California și se pot căsători cu ușurință. Din păcate, California nu impune limită de vârstă pentru căsătoriile cu acordul părinților și verificare judiciară." Oamenii le consideră drept măsuri de protecție care îi vor ajuta pe minori, a spus ea, dar „de fapt îi rănesc pe minori, deoarece majoritatea minorilor care sunt siliți să se căsătorească sunt constrânși de părinți”.

Washington, DC, are „o lege incredibil de laxă”, a spus Casey Swegman, director de politici publice la Tahirih Justice Center.. „Tinerii de șaisprezece și 17 ani se pot căsători cu acordul unui singur părinte și fără a fi nevoiți să meargă în fața unui judecător.

„Capitala națiunii noastre se află de fapt în centrul acestei regiuni, ca un fel de destinație larg deschisă, pentru oricine ar dori să se căsătorească lesne cu un minor”, a spus Swegman.

„Trebuie adoptată o legislație simplă, de bun simț, care nu costă nimic, nu dăunează nimănui, pentru a pune capăt unui abuz al drepturilor omului care distruge viața fetelor și creează o capcană legală de coșmar pentru minore”, a spus și Fraidy Reiss, fondatorul și directorul executiv al Unchained At Last.

Unii minori consideră căsătoria drept o cale de scăpare din sistemul de asistență maternală sau din viețile familiale dificile. Iar cei ce se opun interdicțiilor căsătoriei minorilor o consideră o soluție pentru sarcina la adolescență, potrivit lui Hayat Bearat, director interimar al Institutului pentru violență în familie de la Universitatea Northeastern, pentru Newsweek.

Tasneem a spus că cazul ei nu este o excepție și că la fel ca și alți adolescenți sub 18 ani care au trecut prin astfel de mariaje au suferit abuzuri în gospodăria lor înainte de căsătorie.

„Sunt în segmentul majoritar al celor cărora li se întâmplă asta”, a spus ea. „Se întâmplă fetelor care se căsătoresc cu bărbați adulți, care sunt retrași de la școală ca și mine, care au mai mulți copii împotriva propriei voințe, care nu au capacitatea de a renunța la căsătorie.

„Iar când o fac, se confruntă adesea cu sărăcia și creșterea copiilor singuri sau în cadrul sistemului. Aceasta este situația pe care din punct de vedere lega o putem schimba”.