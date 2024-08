FBI investighează o presupusă piratare a campaniei lui Donald Trump. Publicații mari din SUA au primit documente interne sensibile

FBI a confirmat luni că investighează o plângere depusă de echipa de campanie a lui Donald Trump, potrivit căreia Iranul a piratat și a distribuit documente interne sensibile. Mai multe publicații din SUA au relatat că au primit aceste documente, inclusiv un dosar despre JD Vance, partenerul de cursă al lui Trump, relatează The Guardian și Associated Press.

Publicații mari din SUA precum Washington Post (WP), New York Times (NYT) și Politico au relatat că au primit documente interne de campanie sau e-mailuri, inclusiv un dosar de 271 de pagini despre senatorul republican de Ohio JD Vance.

Fostul președinte american și candidat la Casa Alba a acuzat guvernul iranian că se află în spatele piratării într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, susținând că campania sa a fost informată în acest sens de Microsoft.

Sâmbătă, FBI-ul a declarat că este la curent cu presupusul furt de informații, potrivit WP. „Putem confirma că FBI investighează această chestiune”, se arată într-o scurtă declarație, transmisă luni.

Incidentul, care a evocat acuzații de interferență anterioară în alegerile din SUA, a ieșit la iveală joi, când Microsoft a împărtășit „informații” ce indică „din ce în ce mai mult intenția Iranului de a influența alegerile prezidențiale din acest an”.

Politico a relatat că a primit câteva documente interne de campanie de pe un cont anonim al campanie Trump de la o adresă de e-mail AOL. Atașamentul trimis mai multor destinatari includea un dosar din 23 februarie, care părea a fi o cercetare a trecutului lui Vance, în perioada în care Donald Trump se gândea pe cine să aleagă drept vicepreședinte.

Sâmbătă, Steven Cheung, purtătorul de cuvânt al campaniei Trump, a declarat într-un comunicat că hackerii iranieni au pătruns în contul unui „oficial de rang înalt” al campaniei în iunie, menționând momentul ce a coincis cu anunțul fostului președinte.

„Aceste documente au fost obținute ilegal din surse străine ostile Statelor Unite, cu intenția să interfereze cu alegerile din 2024 și să semene haos în procesul nostru democratic”, a spus el.

În postarea sa, Trump a scris că nu a fost luat sustras nimic confidențial, dar furtul a fost flagrant. „Au putut obține doar informații disponibile publicului, dar, cu toate acestea, nu ar trebui să facă nimic de această natură. Iranul și alții nu se vor opri de la nimic”, a scris el.

În 2016, campania lui Hillary Clinton, nominalizata democrată, a fost piratată, presupus de agenți ruși, iar sute de e-mailuri au fost publicate de WikiLeaks . Doisprezece ofițeri de informații militare ruși au fost ulterior inculpați pentru presupusele lor roluri în amestecul în alegeri.

Luni, doi parlamentari democrați cu experiență în comitetele de informații și securitate au cerut ca informații despre cea mai recentă încălcare să fie făcute publice.

Congresmanul democrat de California, Eric Swalwell, a postat pe rețelele de socializare că dorește un briefing cu privire la incident și că, deși îl considera pe Trump „cea mai disprețuitoare persoană care a căutat vreodată o funcție” „aceasta nu înseamnă că America tolerează vreodată interferența străină”.

Adam Schiff, un alt congresman democrat de California, a cerut oficialilor Departamentului pentru Securitate Internă să declasifice informațiile despre natura străină a piratării.

Schiff a spus că comunitatea de informații din SUA „s-a mișcat mult prea încet pentru a identifica în mod corespunzător schema de hacking și dumping realizată de Rusia” în 2016 și „ar trebui să acționeze rapid aici”.

El a mai spus că în acel an, „campania Trump a salutat ingerința Rusiei, a profitat de ea și apoi a căutat să o nege, în detrimentul țării”.

Sâmbătă, un purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională a declarat că administrația Biden „condamnă ferm orice guvern sau entitate străină care încearcă să se amestece în procesul nostru electoral sau încearcă să submineze încrederea în instituțiile noastre democratice”.

Publicațiile care au primit documentele nu le-au făcut publice

Politico, The New York Times și The Washington Post s-au rezumat să scrie despre o potențială piratare a campaniei și au descris conținutul doar în mare, fără a face publice detalii.

Politico a scris în weekend că a început să primească e-mailuri începând cu 22 iulie de la o persoană care s-a semnat „Robert”, conținând un documentde 271 de pagini despre Vance și un raport parțial despre senatorul Marco Rubio, care era, de asemenea, considerat un potențial vicepreședinte. Atât Politico, cât și WP au scris că două persoane au confirmat în mod independent că documentele sunt autentice.

Dosarul lui Vance, ca alte astfel de dosare despre potențiali candidați conține „declarații anterioare cu potențialul de a fi jenante sau dăunătoare, cum ar fi remarcile lui Vance care făcea remarci injurioase asupra lui Trump”.

„Sugerez să nu fiți curios de unde le-am luat”, a răspuns „Robert” la întrebările Politico.

Un raport Microsoft a detaliat un efort al unei unități de informații militare iraniene de a compromite contul de e-mail al unui fost consilier principal al unei campanii prezidențiale. Raportul nu a precizat și ce campanie.

NYT a transmis că nu va detalia motivul pentru care a decis să nu publice scurgerile.

Un purtător de cuvânt al WP a spus: „Ca și în cazul oricărei informații pe care le primim, luăm în considerare autenticitatea materialelor, motivele pe care le-ar avea sursa și evaluăm interesul public în luarea deciziilor cu privire la ce să publicăm, dacă o facem”.

Brad Dayspring, un purtător de cuvânt al Politico, a declarat că editorii săi au considerat că „întrebările referitoare la originile documentelor și la modul în care acestea au ajuns în atenția noastră au fost mai demne de o știre decât materialul propriu-zis din acele documente”.