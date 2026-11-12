 Democratul Scott Colom, victorie surprinzătoare în cursa pentru Senat din Mississippi | adevarul.ro
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Democratul Scott Colom, victorie surprinzătoare în cursa pentru Senat din Mississippi

Alegeri intermediare SUA 2026
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Democratul Scott Colom a învins-o pe senatoarea republicană aflată în funcție, Cindy Hyde-Smith, și va deveni primul senator afro-american ales în Mississippi de la Reconstrucție încoace. Rezultatul este o surpriză în unul dintre cele mai sigure state republicane din SUA și vine după mai bine de o săptămână de numărare a voturilor.

Democratul Scott Colom
Victoria lui Scott Colom încununează un val național de nemulțumire față de administrația Trump Foto: X@scott_colom

„Tot ce am făcut a fost să am curajul să-mi imaginez o seară ca aceasta”, a spus Colom în fața a sute de oameni adunați miercuri la Tougaloo College pentru sărbătorirea victoriei. „Am avut curajul să cred în Mississippi. Am avut curajul să înțeleg că putem arăta țării că Mississippi contează.”

Colom, procuror districtual în vârstă de 43 de ani, a spus că au fost momente în care campania sa, cu șanse mici, părea pierdută, dar că „a trebuit să aibă credință”.

Colom a obținut un avans îngust în noaptea alegerilor, iar diferența s-a mărit pe măsură ce autoritățile electorale au numărat voturile prin corespondență și cele provizorii. Agenția Associated Press a anunțat câștigătorul miercuri, după ce a devenit clar că Hyde-Smith nu mai putea recupera diferența.

Într-un mesaj video de două minute postat pe rețelele de socializare, Hyde-Smith a spus: „Deși nu este rezultatul pentru care am muncit sau pe care ni l-am dorit, respect decizia alegătorilor din Mississippi”. Ea l-a felicitat pe Colom și i-a urat succes „în timp ce își asumă imensa responsabilitate de a reprezenta statul nostru”.

Un rezultat cu valoare istorică

Mississippi nu a mai ales un democrat în Senat din 1982. Au trecut și mai mulți ani, mai exact din 1875, de când statul a trimis ultima oară un senator afro-american la Washington. Colom este și primul bărbat afro-american ales prin vot popular în Senat în istoria statului, întrucât în perioada Reconstrucției senatorii erau desemnați de legislativul statal.

Odată cu alegerea lui Colom, Mississippi, primul stat care a trimis legislatori afro-americani în Congres, a trimis în Senat mai mulți afro-americani decât orice alt stat, cu excepția Illinois-ului. Blanche K. Bruce, ultimul afro-american ales în Senat din Mississippi, s-a născut în sclavie. John C. Stennis, ultimul democrat trimis de stat în Senat, a fost, în cea mai mare parte a carierei, un segregaționist convins.

Potrivit The Guardian, victoria lui Colom încununează un val național de nemulțumire față de administrația Donald Trump, care a eliminat republicani din zone unde democrații nu mai fuseseră competitivi de zeci de ani. Cu Colom, democrații vor avea cel puțin 55 de locuri în Senat, cel mai mare câștig al partidului la alegeri de la mijlocul mandatului prezidențial din 1986 încoace.

În sudul țării, alegătorii au fost mobilizați și de tentativa președintelui de a redesena radical circumscripțiile cu majoritate afro-americană, ceea ce ar fi diluat blocurile de alegători, în mare parte democrați.

Un traseu politic cu precedente

Colom are rezultate notabile în stat. În 2015, el a învins un procuror care ocupa funcția de aproape 30 de ani și a devenit primul procuror district afro-american al circuitului 16. Ca procuror, a avut o rată de succes de 94% la condamnări. Este a șaptea generație de mississippian. Tatăl său, un republican de mulți ani, a făcut campanie pentru Ronald Reagan și a fost apropiat de Thad Cochran, politician de lungă durată al statului, care și-a dat demisia din Senat în 2018 din cauza sănătății precare.

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Spre finalul campaniei, când sondajele arătau o strânsă diferență între candidați, mai multe vedete democrate au venit în stat: Cory Booker, Pete Buttigieg, Kamala Harris și Bill Clinton au făcut apariții alături de Colom. Trump a organizat luna trecută un miting pentru Hyde-Smith.

Joe Biden îl nominalizase pe Colom judecător federal în districtul de nord al statului Mississippi. Cu sprijin din partea republicanilor și a democraților, acesta părea pe cale să obțină o numire pe viață în magistratură, însă Hyde-Smith a blocat organizarea audierii sale de confirmare.

„Eu l-am blocat pe Scott Colom să devină judecător federal, iar voi l-ați blocat să devină senator al SUA”, le-a spus Hyde-Smith susținătorilor în ziua alegerilor.

În zilele de după scrutin, pe măsură ce marja de voturi a lui Colom creștea, acesta a menținut un ritm de campanie amețitor. A vizitat Millsaps College, unde a studiat, precum și universitățile locale Jackson State University și Tougaloo College. Cu camerele de filmat naționale și internaționale pe urmele sale, Colom a trecut pe la mici afaceri locale, printre care librăria și magazinul de muzică Marshall’s și OffBeat, ambele deținute de afro-americani, dar și farmacia Brent’s Drugs, un loc cunoscut din Jackson.

Campanie și mesaj

Colom a făcut campanie cu promisiunea „Mississippi contează”. El le-a spus alegătorilor că îi va reprezenta pe toți locuitorii statului, inclusiv pe cei care și-au susținut adversara și pe președinte.

Cu o săptămână înainte de vot, a mers la mitingul lui Trump pentru Hyde-Smith de la Corinth, pentru a se adresa susținătorilor președintelui și a le asculta grijile economice. A pozat împreună cu unii participanți, care i-au vorbit despre prețurile ridicate la benzină, despre facturile la alimente și despre asigurările de sănătate. Ulterior a spus că discuțiile față în față l-au ajutat să atragă de partea sa chiar și alegători din care nu se aștepta.

Colom a atras atenția la nivel național cu un spot viral, construit pornind de la răspunsul adversarei sale la o întrebare despre scumpirea cărnii de vită. „Aveți atât de multe proteine din care să alegeți”, i-a spus Hyde-Smith unui prezentator de la o televiziune locală. Echipa lui Colom a speculat momentul într-un spot de 30 de secunde, care trece de la replica ei la imaginea unui bărbat care prepară chifteluțe de vită la grătar. „Să aleg altă proteină?”, spune bărbatul. „Mai bine aleg alt senator.”

Colom a circulat prin stat cu o rulotă cu tacos, sub sloganul „alege-ți proteina”, din care a împărțit gratuit tacos alegătorilor.

Numărătoarea și bătălia juridică

Pe parcursul numărării, care a durat zile întregi, atât Hyde-Smith, cât și Colom și-au exprimat încrederea că vor câștiga.

Grupuri naționale pentru vot și avocați au ajuns în „Magnolia State”, alăturându-se organizațiilor locale care au mobilizat alegătorii. Organizații democrate și republicane, între care Comitetul Democrat pentru Campania Senatorială (DSCC) și avocați democrați din firma Elias Law Group, au trimis sute de voluntari și juriști în toate cele 82 de comitate ale statului, pentru a supraveghea ultimele etape ale numărării.

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Mississippi nu are o lege care să prevadă renumărarea automată a voturilor. O renumărare poate avea loc doar dacă este dispusă de o instanță, ca urmare a unui proces intentat împotriva unui comitat sau a unei comisii electorale de comitat de către un partid sau o echipă de campanie. Legea statului nu prevede un mecanism de contestare a voturilor la nivelul întregului stat, așa că procedura ar fi trebuit purtată separat în fiecare comitat.

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