Președintele american Donald Trump a povestit prima interacțiune pe care a avut-o cu Uniunea Europeană, sugerând că antipatia sa vine dintr-o experiență neplăcută cu autoritățile europene, pe vremea când nici nu avea în plan vreun gând de a candida la președinție.

Trump și-a exprimat nemulțumirea față de reglementările care i-au complicat planurile de extindere a terenului său de golf din Irlanda, în cadrul unei conferințe de presă organizată cu ocazia vizitei premierului Irlandei, Micheal Martin.

Președintele SUA s-a plâns că Uniunea Europeană rămâne „o problemă”, argumentând că regulile impuse de aceasta au reprezentat un obstacol pentru afacerea sa și pentru produsele americane.

„Uniunea Europeană nu e corectă. Ne atacă companiile. Au dat în judecată Apple. Avem o problemă cu UE. Ei nu ne iau produsele agricole, nu iau mașini de la noi, iar noi cumpărăm milioane de mașini de la ei: BMW, Volkswagen, Mercedes. Noi facem mașini grozave și nu le acceptă. Nu sunt mulțumit de UE și vom câștiga această bătălie financiară. Uniunea Europeană a fost creată pentru a profita de Statele Unite”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a povestit piedicile de care s-a lovit în momentul în care a vrut să-și extindă afacerea pe care o deține în Irlanda.

„Am o proprietate mare în Irlanda. Este unul dintre cel mai bine cotate hoteluri din Europa. Doonbeg. Este o proprietate magnifică de 600 de acri la Ocean și toată lumea știe asta. Aveam în plan un proiect acolo, o extindere, încă dinainte să mă gândesc la președinție. Iar de la Irlanda am primit aprobările foarte repede, dar mi s-a spus ceva ce m-a deranjat, că trebuie să primesc aprobare și de la Uniunea Europeană. Și am întrebat de ce trebuie să cer de la UE aprobarea pentru extinderea unui hotel care e în Irlanda? Au zis că așa se procedează. Am întrebat dacă durează mult, au spus că procesul durează între 5 și 7 ani! Asta a fost prima experiență cu Uniunea Europeană. Și am renunțat la proiect. Am zis că nu pierd 7 ani pentru o extindere. A fost o experiență foarte neplăcută”.

Hotelul Trump International din Doonbeg se află pe coasta de Vest a Irlandei, are camere şi restaurante cu vedere către Oceanul Atlantic, spa, teren de golf şi plajă.