De ce filmul despre tinerețea lui Donald Trump, în care joacă românul Sebastian Stan, este o surpriză neplăcută pentru campania sa prezidențială

Lansarea filmului reprezintă o surpriză neplăcută în octombrie pentru campania lui Trump. El este doar ultimul fost lider american care a căzut victimă întruchipării pe marele ecran.

Dan Snyder, un prieten apropiat și miliardar al fostului președinte, a contribuit inițial la finanțarea producției filmului cu speranța că acesta îl va descrie pe Trump în mod pozitiv.

După ce a văzut un montaj final, a vorbit cu avocații săi în încercarea de a opri distribuirea acestuia, scrie news.sky.com.

Echipa juridică a lui Trump a emis o notificare de încetare și desistare pentru a opri „comercializarea, distribuirea și publicarea” filmului. Nu au avut succes.

The Apprentice a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes în luna mai.

Săptămâna trecută a avut loc premiera la New York, în Manhattan, după ce a fost înființată o strângere de fonduri Kickstarter pentru a ajuta la „promovarea și apărarea aclamatului film biografic despre Trump pe care America corporatistă se teme să vi-l arate”.

Acum va fi lansat comercial în SUA și Europa. În Regatul Unit va fi lansat pe 18 octombrie.

Producătorii filmului insistă că acesta este „un portret corect și echilibrat al fostului președinte”, bazat pe fapte, după cum se afirmă la începutul filmului.

Filmul începe fără comentarii, redând imagini de arhivă cu discursul lui Richard Nixon „Nu sunt un escroc” și cu afirmația acestuia că nu a profitat niciodată personal de pe urma funcției publice. Comparația implicită cu Trump este de neratat.

Filmul îl prezintă pe „Donnie” la începuturile sale în afacerile imobiliare ale tatălui său în anii 1970 și 1980 - înainte de cariera sa politică și de perioada în care a fost vedeta longevivului reality show TV The Apprentice.

Se termină în momentul în care Trump îl însărcinează pe autorul fantomă al bestsellerului său din 1987, The Art Of The Deal, și se supune unei intervenții chirurgicale pentru liposucție și chelie.

Portretul viitorului președinte este intim. Sebastian Stan imită cu brio multe dintre gesturile și manierismele care au devenit familiare unui public global.

Trump începe ca un tânăr blând, privilegiat și foarte ambițios.

El este prezentat ca fiind implicat în șantaj, corupție, încercări de escrocherie a fraților săi și faliment.

Într-o scenă grafică, el își violează prima soție. În depoziția sa legală de divorț, Ivana și-a acuzat într-adevăr soțul de viol marital.

A retractat afirmația ani mai târziu, insistând: „Donald și cu mine suntem cei mai buni prieteni și el nu m-ar viola niciodată”.

Ivana, mama lui Don Jnr, Ivanka și Eric Trump, a murit în 2022.

În acest film, Trump este ucenicul instruit în corupție pentru a câștiga de Roy Cohn. Cohn îl convinge că nu există „Adevărul”, ci doar ceea ce spui tu că este.

Cohn a fost un cunoscut avocat din New York ai cărui clienți au fost de la Trump, Rupert Murdoch și Andy Warhol până la șefi mafioți.

De la moartea sa, în 1986, el a dobândit un statut aproape legendar în literatura americană, ca manipulator malefic.

Cohn - un homosexual ascuns care a murit din cauza complicațiilor provocate de SIDA - este un personaj central în drama premiată Angels In America și în alte lucrări de ficțiune și non-ficțiune.

Cohn și-a început cariera ca procuror anticomunist feroce și a lucrat alături de Richard Nixon și senatorul american Joe McCarthy, care au condus vânătoarea de vrăjitoare anticomunistă discreditată de la începutul anilor 1950.

Cohn a folosit toate mijloacele pentru a se asigura că atât Julius Rosenberg, cât și soția sa Ethel, mamă a doi copii mici, au ajuns pe scaunul electric pentru spionaj.

La petrecerea de după The Apprentice din Manhattan, Jeremy Strong a declarat pentru Vanity Fair: „Moștenirea lui Roy este o moștenire a lipsei de rușine, a minciunii, a minciunilor, a disimulării, a brutalității și a câștigului ca unică măsură morală”.

Strong este un actor metodist, cunoscut mai ales pentru rolul Kendall Roy din Succession, căruia îi place să locuiască în rolurile pe care le joacă.

În Roy Cohn, el spune că a găsit, de asemenea, „un fel de inocență fără vicleșug și farmec în același timp în care era o persoană letală, brutală, nemiloasă, sălbatică, fără remușcări”.

Până la sfârșitul filmului, Cohn este aproape un personaj patetic, deoarece Trump îl alungă, în parte de teama bolii sale, în parte din cauza sfatului său de „a încetini” realizarea unor „afaceri” din ce în ce mai discutabile.

Trump cedează și îi organizează lui Cohn o ultimă petrecere aniversară la Mar-a-Lago, răsfățată de o Ivana complet alienată, care îi spune că butonii Trump din „aur masiv” și diamante pe care i-a primit sunt falsuri ieftine.

Între timp, magnatul imobiliar își încheie ucenicia furând regulile lui Cohn și transformându-le în propriile reguli pentru cartea sa.

Jeremy Strong, Sebastian Stan și Maria Bakalova au interpretat roluri demne de Oscar, deși este posibil ca Academia să nu aibă chef să onoreze filmul în primăvara anului viitor, dacă omul însuși este votat din nou la Casa Albă.

Indiferent dacă sunt prietenoase sau ostile, biopicurile prezidențiale nu se bucură, de obicei, de succes.

Nici Primary Colours în 1998, nici Reagan anul acesta nu și-au recuperat costurile de producție.

Primary Colours a fost lansat în timpul celui de-al doilea mandat al lui Bill Clinton, prea târziu pentru a-i afecta cariera politică.

Portretul lui John Travolta al alunecosului Jack Stanton, o versiune subțire deghizată a lui Clinton, și „erupțiile sale de bimbo” nu au făcut mare lucru pentru reputația pe termen lung a președintelui.

Dennis Quaid l-a interpretat pe președintele Ronald Reagan într-o hagiografie la începutul acestui an.

Filmul a eșuat la box office, a fost respins de critici și a fost retras rapid din cinematografe. Nu a fost lansat în Regatul Unit.

Reagan a murit în urmă cu 20 de ani, dar Facebook a restricționat și anul acesta publicitatea online a filmului, în cazul în care acesta ar fi fost văzut ca o interferență electorală pentru republicani.

Cel mai de succes film biografic recent a fost satira Vice, în care Christian Bale a adăugat kilograme de proteză pentru a-l întruchipa pe Dick Cheney, vicepreședintele lui George W. Bush.

Anul acesta, adevăratul Dick Cheney, un republican convins care l-a servit și pe Nixon, a susținut-o pe democrata Kamala Harris în detrimentul candidatului propriului partid.

Fiica sa, Liz Cheney, fostă membră a Congresului SUA, conduce campania împotriva sa în interiorul partidului.

Spre deosebire de aceste filme, The Apprentice va fi difuzat chiar în momentul în care americanii decid dacă vor vota sau nu pentru Trump.

Impactul pe care îl va avea este incert. Un spectator prezent la premiera din SUA a crezut că filmul l-ar putea ajuta pe Trump să câștige pentru că „Sebastian Stan este atrăgător”.

Regizorul iraniano-danez al filmului, Ali Abbassi, spune că „este distractiv să călărești pe spatele dragonului”.

Scenaristul Gabriel Sherman speră că filmul „îi face pe oameni să stea într-o sală întunecată și liniștită și să privească cu ochii lor comportamentul omului pe care l-am putea alege să fie următorul președinte”.

Donald Trump poate urî filmul și îl poate denunța. Dar mega-egoistul lăudăros, surprins cu atâta minuțiozitate în „The Apprentice”, va fi totuși supărat, se bănuiește, dacă filmul nu va avea un succes „mare” la box office.