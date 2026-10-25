Donald Trump a reluat amenințările la adresa Cubei și a sugerat că Statele Unite ar putea interveni pe insulă după încheierea războiului cu Iranul. Administrația americană încearcă să-și reafirme influența în America Latină, iar apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului adaugă o miză electorală. Într-o discuție cu „Adevărul”, analistul politic Emanuel Cernat explică obiectivele Washingtonului.

Trump a reluat amenințările la adresa Cubei Foto: arhiva

Trump a făcut declarațiile la un miting electoral organizat în Florida, unde a sugerat că navele de război americane ar putea opri în apropierea coastei cubaneze la întoarcerea din Iran. Președintele a făcut referire și la Marco Rubio, căruia i-ar reveni sarcina de a „duce treaba la bun sfârșit”.

La scurt timp, secretarul de stat a publicat un mesaj adresat celor care își doresc schimbări politice în Cuba, îndemnându-i să profite de moment și să stabilească un parteneriat discret cu CIA.

De ce amenințările lui Trump nu indică neapărat o intervenție iminentă

Emanuel Cernat consideră că declarațiile președintelui american trebuie interpretate atât prin prisma strategiei Washingtonului față de America Latină, cât și în contextul politicii interne din Statele Unite. În opinia sa, nu există suficiente indicii pentru a concluziona că administrația Trump pregătește o operațiune militară împotriva Cubei.

„Nu cred că putem să vorbim în acest moment despre o acțiune militară iminentă pe care Statele Unite ale Americii să o întreprindă împotriva Cubei”, afirmă analistul.

Florida, locul în care Trump a ales să transmită mesajul, găzduiește una dintre cele mai importante comunități cubano-americane din Statele Unite. Pentru o parte a acesteia, politica Washingtonului față de regimul de la Havana reprezintă o temă majoră, iar poziția dură față de conducerea cubaneză poate avea o miză electorală.

Alegerile de la jumătatea mandatului reprezintă un test politic pentru administrația americană. În acest context, discursul despre Cuba îi permite lui Trump să se adreseze unui electorat pentru care schimbarea regimului de la Havana este un obiectiv important.

Amenințările nu sunt însă noi. În ianuarie, după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, Trump a sugerat că Havana ar putea fi următoarea țintă a Washingtonului.

„Nu este prima oară când Donald Trump amenință Cuba cu privire la iminența unor acțiuni militare pe care are de gând să le întreprindă. Prima oară a făcut acest lucru în luna ianuarie, când președintele Nicolás Maduro a fost arestat în Venezuela. Atunci, Donald Trump a anunțat că Cuba este următoarea”, spune Cernat.

Doctrina Monroe și obiectivul Washingtonului de a-și reafirma influența

Dincolo de componenta electorală, declarațiile președintelui american se înscriu, în interpretarea lui Cernat, într-o strategie mai amplă de reafirmare a influenței Statelor Unite în emisfera vestică.

Fost șef MI6: Iranul „a jucat destul de bine o mână slabă” și are „un avantaj strategic” în fața SUA după ce Trump ar fi pierdut inițiativa

Analistul face legătura cu noua interpretare a doctrinei Monroe, un reper istoric al politicii externe americane, asociat cu opoziția Washingtonului față de intervenția puterilor din afara emisferei în afacerile continentului american. În prezent, această abordare este folosită pentru a justifica o atenție sporită acordată securității regionale și limitării influenței rivalilor geopolitici ai SUA.

„Vedem că există această misiune pe care o are Donald Trump, care se înscrie, de fapt, în această nouă doctrină Monroe, una dintre cheile pentru înțelegerea politicii externe a lui Donald Trump și a modului în care administrația sa se raportează la politica internațională”, explică el.

Cuba ocupă un loc aparte în această strategie, atât prin apropierea geografică de Statele Unite, cât și prin relațiile sale istorice cu adversarii Washingtonului. O eventuală schimbare politică la Havana ar modifica raporturile dintre cele două state, însă presiunile americane nu presupun automat recurgerea la forță militară.

„Ideea centrală este că America încearcă să reafirme emisfera vestică drept spațiul său prioritar de securitate și de interes strategic”, afirmă analistul.

În acest context, Cernat interpretează declarațiile lui Trump mai degrabă ca pe un semnal privind intenția administrației de a-și exercita influența asupra evoluțiilor politice din Cuba, decât ca pe anunțul unei invazii iminente.

Marco Rubio îi îndeamnă pe cubanezi să colaboreze cu CIA

Apelul lui Marco Rubio adaugă o nouă dimensiune presiunilor exercitate de Washington asupra Havanei. Secretarul de stat provine dintr-o familie de origine cubaneză și a susținut de-a lungul carierei sale politice o poziție dură față de guvernul cubanez.

Mesajul său a venit imediat după declarațiile președintelui și a fost adresat celor care își doresc schimbări politice în Cuba. Rubio i-a îndemnat să profite de moment și să stabilească o colaborare discretă cu CIA, fără să ofere detalii despre activitățile pe care aceasta le-ar presupune.

Rolul secretarului de stat în acest dosar nu este unul întâmplător, consideră Cernat. „Dacă punem în context faptul că, în declarațiile sale, Donald Trump îl evocă pe Marco Rubio, secretarul de stat american care are origini cubaneze și care, de-a lungul carierei sale politice, s-a arătat un susținător al unei poziții ferme în relația cu Cuba, putem să înțelegem mai bine aceste declarații”, afirmă analistul.

Florida, miză electorală pentru republicani

Componenta electorală rămâne esențială pentru înțelegerea momentului ales de Trump. Florida a devenit în ultimii ani un stat cu susținere puternică pentru republicani, iar comunitatea cubano-americană reprezintă un grup important în politica locală.

Pentru o parte a acestei comunități, opoziția față de regimul de la Havana este o temă centrală. Declarațiile dure ale președintelui pot consolida imaginea unei administrații hotărâte să pună presiune pe guvernul cubanez, fără ca acest lucru să presupună în mod necesar declanșarea unei intervenții militare.

„Această comunitate cubano-americană, care trăiește în Miami și, în general, în Florida, are o puternică influență electorală în acest stat și reprezintă o bază pe care Donald Trump își poate fundamenta susținerea electorală”, explică Cernat.