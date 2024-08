Cum încearcă Donald Trump să-și relanseze campania pentru a nu-i permite lui Harris să câștige teren: „Baza MAGA reprezintă 75% din țară”

În viziunea strategilor republicani, nu ar trebui să fie prea dificil pentru candidatul lor la Casa Albă Donald Trump să-și adapteze campania la noii săi adversari, vicepreședinta Kamala Harris și guvernatorul de Minnesota Tim Walz. Tot ce ar avea de făcut fostul președinte al SUA pentru a-și relansa campania ar fi să sublinieze cât de departe e platforma acestora de preocupările reale ale americanilor; în schimb, el continuă să fie distras de atacurile la persoană, inclusiv contra propriei tabere, relatează New York Times.

În primul său interviu de când Kamala Harris și-a anunțat partenerul de cursă, miercuri, la Fox News, Donald Trump a părut să fie de acord că cea mai bună strategie de atac este să se concentreze asupra politicilor la care au aderat aceștia în trecut.

Platforma Harris-Walz este cea mai îndepărtată campanie din istoria Americii. „Sunt un mediu bogat în ținte”, a spus comentatorul conservator Ben Shapiro.

„Tot ce trebuie să facă este să concentreze atacul, să verse cufărul de război pe care l-a acumulat asupra acestei platforme extremiste, să rămână la un punct simplu: a fost mai bine în 2019 decât în ​​2024”, a spus el.

Divagațiile lui Trump, considerate contraproductive

În urmă cu o săptămână, Trump punea la îndoială identitatea lui Harris ca femeie de culoare în fața unei camere pline de jurnaliști de culoare, la o conferință din Chicago. „Se simte mai confortabil să lanseze atacuri bazate pe personalitate, mai degrabă decât pe cele bazate pe probleme”, a spus Neil Newhouse, un operator republican de sondaje de opinie. „Având în vedere că Kamala este o relativă necunoscută, atacurile legate de politică și de probleme ar avea mai multă acțiune chiar acum.”

Indisciplina lui Trump cu privire la campania electorală i-a alarmat în special pe republicani în momentul l-a atacat în mod repetat pe popularul guvernator republican al statului Georgia, Brian Kemp, pentru că a aderat la tema sa recurentă despre furtul alegerilor din 2020. „M-a întristat să văd doi frați din aceeași familie certându-se”, a apreciat Jack Kingston un fost republican din Georgia și aliat al lui Trump.

După ce s-a pregătit atâta vreme să concureze cu Biden, Trump să se recalibreze, și încearcă acum să facă asta „din mers, cu mai puțin de o sută de zile rămase, iar acesta este un efort extraordinar de provocator”.

În unele cazuri, divagațiile lui Trump sunt chiar mai serioase, semnalând că nu s-ar fi împăcat încă cu ideea că nu mai este într-o cursă prezidențială împotriva președintelui american Joe Biden. Astfel, el s-a întrebat dacă cumva acesta ar putea să încerce să răstoarne decizia Convenției Democrate și să recâștige nominalizarea.

Campania lui Trump, prin purtătorul de cuvânt Steven Cheung, a răspuns acestor îngrijorări, atrăgând atenția că „am definit-o pe Kamala Harris ca eșuată, slabă și periculos de liberală”.

„În numeroase interviuri și discursuri, președintele Trump a arătat un contrast clar dintre platforma lor dezastruoasă și agenda sa de succes America First. În timp ce Kamala a renunțat la interviurile pentru mass-media și refuză să interacționeze cu presa într-un mod substanțial de peste 17 zile de când Biden s-a retras”, a spus el.

Harris nu a acordat un interviu oficial presei de când a devenit purtătorul de stindard al partidului său, notează NYT.

„Tot ce trebuie să facă Trump este să vorbească despre pozițiile sale, așa cum a făcut în 2016”, a spus Ann Coulter, un comentator conservator care s-a despărțit de Trump cu câțiva ani în urmă, în bună parte din cauza incapacității acestuia de a se concentra asupra problemelor importante. „Dar, nu, el petrece primele 20 de minute din fiecare miting atacându-l pe popularul guvernator republican al Georgiei sau încercând porecle stupide pentru Kamala.”

Coulter a adăugat că „republicanii care se așteptau ca Trump să ducă o campanie inteligentă și disciplinată vor fi foarte dezamăgiți”.

Ce a spus Donald Trump despre Kamala Harris și despre partenerul ei de cursă

„El are poziții despre care nici măcar nu e posibil să crezi că există. Se orientează către lucruri de care nimeni nici măcar nu a auzit. Din plin în lumea transgender, în multe lumi diferite”, le-a spus Trump reporterilor reuniți pentru prima sa conferință de presă de când Harris a anunțat că Walz este alegerea ei pentru funcția de vicepreședinte, relatează CNN.

Preț de peste o oră, Trump a discutat subiecte familiare, de la criticarea democraților în ceea ce privește imigrația și economia până la afirmația că partidul democrat a conspirat împotriva președintelui Joe Biden pentru se retrage. El a insistat însă că nu și-a schimbat deloc campania după intrarea în cursă a Kamalei Harris.

„Nu am recalibrat deloc strategia. Sunt aceleași politici: frontiere deschise, politici prea blânde în privința criminalității. Cred că ea este mai rea decât Biden”, a spus Trump. „Pentru că a intrat fără voie în această poziție. A fost acolo cu mult înainte.”

El a mai remarcat că Harris nu este „suficient de inteligentă” pentru a avea o conferință de presă proprie.

Ultimul său eveniment de campanie a avut loc în weekend, când s-a reunit cu coechipierul său, senatorul de Ohio JD Vance. Vance a făcut campanie în aceleași state ca Harris și Walz în această săptămână.

De asemenea, Trump a petrecut o porțiune considerabilă din interviu plângându-se de acoperirea mediatică a mitingurilor sale de campanie, susținând la un moment dat că audiența pentru discursul său din 6 ianuarie 2021 - cu puțin timp înainte de revoltele de la Capitoliul SUA - a fost cea mai mare din toate timpurile.

Monologurile fără șir ale lui Trump revelează un contrast izbitor față de adversarii săi mai tineri care, în cele câteva apariții publice de până acum, a părut mai concentrat pe aria de probleme a platformei sale. Fostul președinte, în schimb, părea înclinat să comenteze asupra tuturor problemelor sub soare, de la sondaje („foarte bune”) până la perspectivele unui nou război mondial („foarte aproape”).

Aluziile sale în criticile mai populare la adresa lui Harris și a statului țării sub președintele Joe Biden au atins câteva linii de atac familiare, chiar dacă uneori suprinzătoare, comentează CNN.

„Acum aveți milioane și milioane de oameni morți și aveți oameni care mor financiar pentru că nu pot cumpăra bacon, nu pot cumpăra mâncare, nu pot cumpăra alimente”, a spus Trump despre americani. „Nu pot face nimic. Ei trăiesc îngrozitor în țara noastră.”

În mare parte, totuși, remarcile lui Trump au fost o repetare a nemulțumirilor mai vechi, precum și o reluare mai vehementă a acuzațiilor mai noi, adesea insultătoare.

Evreii americani care îl susțin pe Harris, a spus Trump, „ar trebui să-și facă un control la cap”.

„A fost foarte, foarte rea cu Israelul și foarte rea cu poporul evreu”, a adăugat el.

El a minimizat impactul pe care dreptul la avort îl va avea asupra viitoarelor alegeri, numind-o „o problemă foarte mică” și „nu mai este un factor mare”, înainte de a susține în mod fals că democrații susțin avortul „chiar și după naștere”.

Cursa pentru Casa Albă, a adăugat Trump mai târziu, nu va fi competitivă – atâta timp cât alegerile nu sunt desfășurate corect, sugerând din nou, în mod fals, că voturile din alegerile trecute nu ar fi fost.

„Baza (MAGA) reprezintă 75% din țară”, a spus Trump, „cu mult peste partidul republican”.

Politico: Noua strategie a lui Trump este supralicitarea atacului asupra agendei liberale

„Știi, nimeni nu știa cât de radicală de stânga era ea dar el este o versiune mai inteligentă a ei, dacă vrei să știi adevărul”, a spus Trump miercuri la Fox & Friends, despre Tim Walz, partenerul de cursă al lui Harris. „Probabil este cam la fel cu Bernie Sanders. Probabil că este mai mult decât Bernie Sanders.”

„Acesta este o platformă care ar dori ca această țară să devină comunistă imediat, dacă nu mai devreme”, a adăugat el.

Consilierii Trump plănuiau, indiferent de partenerul ales Harris pentru candidatul ei la vicepreședinție, să-i eticheteze drept extremiști de stânga, potrivit unui consilier de campanie căruia i-a fost acordat anonimatul pentru a dezvălui discuții interne.

Atacurile subliniază calculul central al campaniei lui Trump: că, prin alegerea lui Harris drept o liberală ieșită din limite, ei pot respinge apelul ei la alegăturii din statele oscilante, care vor determina rezultatul alegerilor din noimebrie. În portretizarea campaniei a lui Harris și a lui Walz – un fost antrenor de fotbal și membru al Gărzii Naționale – drept extremiști, rareori angajamentul Partidului Republican față de mantra „liberală” a fost atât de limpede.

„Platforma Harris-Walz este cea mai radicală din istorie”, a declarat pentru POLITICO fostul președinte al Camerei Newt Gingrich, un consilier informal al lui Trump. „Câștigăm cu o marjă remarcabilă o campanie definită de probleme, concentrată ideologic.”

Pe rețeaua lui socială Truth Social, Trump i-a catalogat pe Harris și Walz „cel mai radical duo de stânga din istoria Americii”, în timp ce colegul de candidatură JD Vance, aplica aceeași critică omologului său democrat.

„Această decizie, de a-l selecta pe Tim Walz, este un alt semn că nu-i pasă de ceea ce crede poporul american”, a spus Vance marți seara la emisiunea Fox News „Hannity”. „Ea este în asta doar pentru a se supune radicalilor de extremă stângă din propriul partid”.

Harris a adoptat poziții progresiste cu privire la unele probleme majore, inclusiv Green New Deal. Dar ea i-a frustrat și pe membrii progresiști ​​ai partidului său, inclusiv prin prisma istoricului ei de procuror și pentru îndepărtarea de propunerea Medicare for All la mijlocul campaniei ei primare prezidențiale din 2019.

Walz a trecut printr-o schimbare ideologică de când a câștigat un loc la Congres în 2006. El a îmbrățișat unele politici social liberale, deși, în general, a înclinat mai mult spre legislația bipartizană și centristă când a fost reprezentantul unui district roșu. După care a început să promoveze politici mai progresiste în acest stat.

Abordarea sa mai recentă este exact cea pe care se bazează republicanii, inclusiv un ordin executiv prin care a făcut din Minnesota primul stat care protejează accesul la îngrijiri medicale pentru afirmarea sexului. De asemenea, republicanii s-au legat de trecutul său militar și de reacția sa la protestele din Minneapolis în urma uciderii afro-americanului George Floyd în 2020.