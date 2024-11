Tatuajul care ar putea sabota candidatura lui Pete Hegseth în fruntea departamentului Apărării: Ce semnificație are „Deus Vult”?

Pete Hegseth, propus de Donald Trump pentru funcția de secretar al Apărării, se află în mijlocul unei controverse legate de un tatuaj pe care îl are pe biceps: „Deus Vult” – o expresie latină care înseamnă „Dumnezeu vrea asta” și care, de-a lungul istoriei, a fost folosită ca un strigăt de luptă al cruciaților creștini din Evul Mediu.

Tatuajul, aparent inofensiv pentru unii, a stârnit îngrijorări majore, fiind asociat cu grupuri de extremă dreapta și cu naționaliștii albi, scrie The Independent.

Hegseth, veteran al Gărzii Naționale a Armatei și prezentator la Fox News, susține că fraza are o semnificație personală și că a fost aleasă pentru a reflecta tematica din cartea sa „American Crusade: Our Fight To Stay Free” ( (Cruciada americană: Lupta noastră pentru a rămâne liberi). Totuși, pentru mulți, tatuajul este mai mult decât un simplu simbol religios – este văzut ca un semnal de alarmă care ar putea submina imaginea lui în fața celor care se opun extremismului.

De altfel, acest tatuaj nu este primul incident care îl pune pe Hegseth în centrul unor controverse. Un raport al Associated Press dezvăluie că tatuajul a fost semnalat în trecut drept un posibil risc de extremism de un coleg din unitatea sa militară, ceea ce a condus la o anchetă internă. Acest raport a declanșat un val de reacții, iar pozițiile s-au împărțit: unii consideră că este vorba despre un „motto creștin”, alții văd în acest simbol o aluzie periculoasă la grupuri extremiste.

Vicepreședintele ales JD Vance a sărit imediat în apărarea lui Hegseth, condamnând ceea ce a numit „bigotismul anti-creștin” al Associated Press. „Îl atacă pe Pete Hegseth pentru că are un motto creștin tatuat pe braț,” a scris Vance pe rețelele sociale, considerând acest tip de critică drept un atac nejustificat. De cealaltă parte, Olivia Troye, fost consilier al Casei Albe pe teme de securitate și combaterea terorismului, consideră că acest tatuaj este un semnal prea clar pentru a fi ignorat: „Tatuajele lui Hegseth sunt cele pe care le au naționaliștii albi. Forțele de ordine federale sunt foarte familiarizate cu aceste simboluri,” a afirmat Troye, subliniind că Hegseth a fost deja interzis de la serviciul în Garda Națională cu ocazia inaugurării lui Joe Biden, din cauza unui alt tatuaj – o cruce a Ierusalimului – care, de asemenea, a fost asimilată de anumite grupuri de extremă dreapta.

Tatuajul „Deus Vult” a fost și obiectul unei anchete interne în cadrul Gărzii Naționale, când un coleg de serviciu al lui Hegseth l-a semnalat ca o potențială „amenințare internă”. Că această problemă să devină o temă de dezbatere națională a fost oarecum inevitabil, având în vedere contextul tensiunilor politice și sociale actuale. Într-o perioadă în care extremismul și radicalizarea sunt monitorizate cu atenție, un astfel de simbol, chiar și cu o semnificație istorică, poate fi interpretat cu totul altfel, mai ales atunci când este asociat cu un fost militar și cu un posibile candidat pentru funcția de secretar al Apărării.

În ciuda controversei, Hegseth a apărut public pentru a-și apăra alegerea, spunând că tatuajul este doar un „motto personal” și nu are nicio legătură cu vreun grup extremist. „Deus Vult” este, de asemenea, un simbol pe care Hegseth îl folosește în contextul unei teme naționale, în cadrul căreia vorbește despre libertate și despre idealurile Americii.

Cu toate acestea, desemnarea lui Hegseth pentru o funcție de prim rang în administrația Trump vine cu o serie de provocări. Acesta face parte dintr-un grup de nominalizați care a stârnit deja controverse, inclusiv fostul congresman Matt Gaetz și Robert F. Kennedy Jr., iar acest tatuaj adaugă o altă dimensiune dezbaterii.

Într-un moment în care extremismul și simbolurile legate de naționalismul alb sunt teme sensibile în politica americană, alegerea lui Trump de a-l propune pe Hegseth pentru funcția de secretar al Apărării ar putea deschide o nouă serie de discuții despre ce semnifică cu adevărat loialitatea față de țară și de ce idealuri ar trebui să reprezinte cei care sunt aleși să conducă instituțiile de securitate națională ale Americii.

Hegseth, în vârstă de 44 de ani, are un trecut de serviciu militar în locuri precum Guantanamo Bay, Irak și Afganistan, și a fost o figură proeminentă în promovarea unor teme legate de veterani. De asemenea, el a devenit o voce importantă pe Fox News, promovând un discurs de susținere a armatei și de apărare a idealurilor conservatoare. Cu toate acestea, alegerea sa pentru o funcție de vârf în domeniul apărării naționale ar putea deveni un subiect fierbinte în dezbaterile politice din perioada următoare.

Echipa lui Trump cântărește alegerea pentru Pentagon după apariția unei acuzații de agresiune sexuală la adresa lui Pete Hegseth

Oficiali de rang înalt din echipa de tranziție a președintelui ales Donald Trump au analizat vineri viitorul lui Pete Hegseth, alegerea lui Trump pentru a conduce Departamentul Apărării, pe fondul noilor dezvăluiri potrivit cărora poliția a investigat o acuzație potrivit căreia acesta ar fi agresat sexual o femeie în 2017.

Agitația internă cu privire la viitorul lui Hegseth a fost declanșată de o plângere transmisă echipei de tranziție cu informații detaliate despre afirmația unei femei că Hegseth a agresat-o într-un hotel din Monterey, California, după o conferință republicană, potrivit unei persoane familiarizate cu plângerea care a vorbit sub condiția anonimatului de teama represaliilor. Femeia care a redactat plângerea a declarat că presupusa victimă era o prietenă care a semnat ulterior un acord de confidențialitate cu Hegseth, relatează Washington Post.

Poliția din Monterey a confirmat că l-a investigat pe Hegseth

Poliția din Monterey a confirmat că l-a investigat pe Hegseth cu privire la o acuzație de „presupusă agresiune sexuală” în 2017 și că incidentul nu s-a soldat cu acuzații penale.

Echipa de tranziție a fost luată prin surprindere de acuzațiile detaliate și se teme acum de alte dezvăluiri negative despre Hegseth, a declarat persoana familiarizată cu plângerea. „Există o mulțime de frustrări în această privință”, a declarat persoana respectivă. „El nu a fost verificat în mod corespunzător”.

Tim Parlatore, un avocat al lui Hegseth, a declarat vineri că acuzația de agresiune a fost „investigată pe deplin și s-a constatat că nu este adevărată”. Întrebat dacă Hegseth a solicitat un acord de confidențialitate cu femeia, Parlatore a spus că „nu există alte schelete care să iasă la iveală”. El a adăugat: „Nu există niciun motiv să se retragă, din câte știu eu”.

Președintele ales nu a fost informat cu privire la amploarea acuzației de comportament sexual nepotrivit înainte de a-l alege pe Hegseth ca nominalizat pentru Pentagon, deoarece nicio firmă privată nu l-a verificat, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune, care a vorbit sub rezerva anonimatului de teama represaliilor.

Directorul de comunicare al lui Trump, Steven Cheung, a declarat într-o declarație că Trump îl susține pe Hegseth.

„Președintele Trump nominalizează candidați de mare calibru și extrem de calificați pentru a servi în administrația sa”, a declarat Cheung. „Dl Hegseth a negat energic toate acuzațiile și nu a fost depusă nicio acuzație. Așteptăm cu nerăbdare confirmarea sa în funcția de secretar al apărării al Statelor Unite, astfel încât să poată începe din prima zi să facă America sigură și măreață din nou.”

Presupusul incident ar fi avut loc atunci când Hegseth a participat la o conferință a Federației Femeilor Republicane din California, în Monterey, și ar fi avut loc cu puțin înainte de miezul nopții, pe 7 octombrie 2017, la Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa, potrivit declarației poliției, citată de Vanity Fair. Acuzația către poliție a fost făcută la 12 octombrie 2017, se arată în raport.

WP nu a putut găsi nicio referire la acest caz în dosarele judiciare. Declarația poliției nu dezvăluie numele reclamantului, menționând identitatea și vârsta acestuia ca fiind „confidențiale”. De asemenea, în general, WP nu dă numele presupuselor victime ale agresiunilor sexuale.

O postare pe Facebook a unui grup numit Fresno Republican Women îl arată pe Hegseth vorbind cu femeile republicane din Monterey în ziua presupusului incident. „Pete Hegseth vorbește în fața unei mari mulțimi de femei republicane în Monterey”, se arată în postare.

Shirley Mark, care era președinta Federației Femeilor Republicane din California la momentul respectiv, conform declarațiilor fiscale, a declarat joi, într-un scurt interviu, că a auzit ceva despre acuzație, dar că nu cunoaște identitatea acuzatoarei și că nu are niciun comentariu.

Hegseth a fost căsătorit de trei ori

Hegseth a fost căsătorit de trei ori, potrivit înregistrărilor judiciare. S-a căsătorit cu prima sa soție, Meredith, la vârsta de 20 de ani și au divorțat în 2009, potrivit documentelor depuse la tribunalul din Minnesota. Cuplul a fost de acord că motivele despărțirii au fost „destrămarea iremediabilă” a căsătoriei și „infidelitatea” lui Hegseth, potrivit unui document depus în dosarul lor de divorț. Ea a refuzat să comenteze.

S-a căsătorit cu cea de-a doua soție a sa, Samantha, în 2010. În timp ce era căsătorit cu Samantha, Hegseth a avut un copil cu o altă femeie, Jennifer Rauchet, pe atunci producătoare la Fox News, în august 2017. Potrivit înregistrărilor judiciare, Samantha Hegseth, a depus o cerere de divorț în septembrie - la o lună după nașterea copilului. După al doilea divorț, Hegseth s-a căsătorit cu Rauchet.

Hegseth este unul dintre membrii Cabinetului Trump care ar putea întâmpina rezistență în Senat. Selecția sa i-a luat pe mulți prin surprindere. Prezentatorul Fox News, care a servit în Garda Națională a Armatei, s-a făcut ecoul plângerilor lui Trump că armata este prea „woke” și, în timpul primului mandat al lui Trump, l-a încurajat cu succes pe președinte să grațieze ofițerii Armatei acuzați de crime de război, în ciuda obiecțiilor Pentagonului.

Echipa lui Trump a început să-l examineze oficial pe Hegseth după ce Trump l-a sunat pe 7 noiembrie pentru a-l întreba dacă este interesat să devină secretar al Apărării, a declarat pentru The Washington Post o persoană familiarizată cu discuțiile, vorbind sub rezerva anonimatului.

Alegerea lui Trump pentru funcția de procuror general, Matt Gaetz, se confruntă, de asemenea, cu o examinare reînnoită a acuzațiilor de conduită sexuală nepotrivită înainte de confirmare potențial controversată. Anul trecut, Departamentul de Justiție a renunțat la o investigație privind acuzațiile că Gaetz a încălcat legile privind traficul sexual într-un caz în care a fost implicată o fată de 17 ani, dar Comisia de etică a Camerei Reprezentanților a analizat chestiunea mai recent și era pe punctul de a vota publicarea unui raport atunci când Gaetz a demisionat din Congres săptămâna aceasta - imediat după decizia lui Trump de a-l desemna procuror general. Gaetz a negat comiterea de infracțiuni.

Președintele ales însuși a fost, de asemenea, acuzat de-a lungul anilor de hărțuire și agresiune sexuală - acuzații pe care le neagă. În cadrul unui proces civil de anul trecut, juriul l-a găsit pe Trump responsabil pentru abuzul sexual asupra scriitoarei E. Jean Carroll și l-a obligat să plătească daune.