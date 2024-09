Bărbatul care a încercat să-l ucidă pe Trump îndemna Iranul să îl asasineze pe fostul președinte

Ryan Wesley Routh s-a prezentat ca un om care a construit locuințe pentru persoanele fără adăpost din Hawaii, a încercat să recruteze luptători pentru ca Ucraina să se apere împotriva Rusiei și și-a descris sprijinul și apoi disprețul față de Donald Trump - îndemnând chiar Iranul să îl ucidă.

„Sunteți liberi să îl asasinați pe Trump”, a scris Routh despre Iran într-o carte în 2023, ”Războiul fără victorie al Ucrainei”, care îl descria pe fostul președinte drept un ”prost” și un ”bufon” atât pentru revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, cât și pentru ”gafa imensă” de a părăsi acordul nuclear iranian.

Routh a scris că a votat cândva pentru Trump și că trebuie să își asume o parte din vină pentru că l-a ales.

Routh, în vârstă de 58 de ani, a fost arestat duminică după ce autoritățile au declarat că l-a urmărit pe candidatul republican la președinție în timp ce acesta juca golf în West Palm Beach, Florida, cu o pușcă de tip SKS, într-o aparentă tentativă de asasinat dejucată de serviciile secrete, scrie apnews.com.

Prin intermediul amprentei sale online voluminoase, al înregistrărilor publice, al interviurilor de presă și al înregistrărilor video, s-a conturat o imagine a lui Routh ca om cu un trecut infracțional, plin de indignare și opinii care variază de la stânga la dreapta, inclusiv sprijin pentru Bernie Sanders, Tulsi Gabbard, Nikki Haley și Trump.

Înregistrările electorale arată că acesta s-a înregistrat ca alegător neafiliat în Carolina de Nord în 2012, cel mai recent votând în persoană în timpul alegerilor primare democrate din acest stat din martie.

De asemenea, Routh a făcut 19 donații mici în valoare totală de 140 de dolari începând din 2019 prin intermediul ActBlue, un comitet de acțiune politică care distribuie donații candidaților democrați, conform înregistrărilor privind finanțarea campaniilor federale.

Într-un tweet din iunie 2020, după uciderea lui George Floyd de către poliție, Routh a declarat că președintele Trump de atunci ar putea câștiga realegerea prin emiterea unui ordin executiv de urmărire penală a comportamentului necorespunzător al poliției. Cu toate acestea, în ultimii ani, postările sale par să se fi acrit de Trump și și-a exprimat sprijinul pentru președintele Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris, candidatul democrat la prezidențiale.

„DEMOCRAȚIA este pe buletinul de vot și nu putem pierde”, a scris el pe X în aprilie în sprijinul lui Biden.

În iulie, după tentativa de asasinat asupra lui Trump la un miting în Pennsylvania, o postare pe contul lui Routh îi îndemna pe Biden și Harris să îi viziteze pe cei răniți în atac și să participe la funeraliile pompierului care a fost ucis.

„Trump nu va face niciodată nimic pentru ei”, a scris Routh.

În cartea sa, listată pe Amazon și consultată de AP, Routh notează: „M-am săturat atât de mult ca oamenii să mă întrebe dacă sunt democrat sau republican, deoarece refuz să fiu pus într-o categorie”.

Lumea ar fi mai bună dacă ar fi condusă de femei, a scris el în cartea care are linkuri către site-ul său și contul său X, deoarece „se pare că toate problemele lumii se învârt în jurul bărbaților cu o nesiguranță uriașă și o inteligență și un comportament copilăresc”.

El posta frecvent pe rețelele de socializare despre Ucraina și alte conflicte și avea un site web care încerca să strângă bani și să recruteze voluntari pentru a lupta pentru Kiev. Pe site-ul său, o fotografie a lui Routh, cu părul sălbatic, îl arată zâmbind, purtând un tricou și o jachetă împodobite cu steaguri americane.

„Este vorba despre bine împotriva răului”, a spus Routh într-un videoclip care circulă online. Și într-un tweet, el a spus: „Am de gând să lupt și să mor pentru Ucraina”.

O înregistrare video realizată de AP îl arată pe Routh la o mică demonstrație în Piața Independenței din Kiev în aprilie 2022, la două luni după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea țării.

O pancartă pe care o ținea în mână spunea: „Nu putem tolera corupția și răul pentru încă peste 50 de ani. Puneți capăt Rusiei pentru copiii noștri”.

În aceeași zi, el a vizitat și un memorial improvizat pentru „străinii uciși de Putin”.

Dar Routh nu a servit niciodată în armata ucraineană și nici nu a lucrat cu militarii acesteia, a declarat Oleksandr Shahuri de la Departamentul de coordonare a străinilor din cadrul Comandamentului ucrainean al forțelor terestre.

Shahuri a declarat pentru AP că Routh contacta periodic Legiunea Internațională a Ucrainei cu ceea ce el a descris ca fiind „idei fără sens” care „pot fi cel mai bine descrise ca fiind delirante”.

Routh a apărut într-un videoclip în fața Capitoliului SUA, exprimându-și frustrarea că Ucraina nu primește mai mulți comandouri afgane pe care a încercat să le recruteze.

„Le este teamă că oricine și oricine este spion rus”, a declarat el pentru site-ul de știri Semafor în 2023.

La începutul acestui an, el chiar a scris pe Twitter despre cântăreții Bruno Mars și Dave Matthews pentru a organiza un efort în stilul „We are the World” pentru Kiev. „Avem nevoie de un cântec omagial emoționant pentru Ucraina în timp ce sprijinul stagnează”, a scris el. „Am versuri și muzică”.

De asemenea, Routh i-a scris pe Twitter fostului baschetbalist Dennis Rodman, cerându-i ajutorul pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Coreei de Nord, pentru a reduce tensiunea cu această țară. Într-un alt mesaj, el invită protestatari din Hong Kong să stea în casa lor din Hawaii pentru a scăpa de represiunea chineză.

Routh și-a trăit cea mai mare parte a vieții în Greensboro, Carolina de Nord, unde a avut probleme cu forțele de ordine, inclusiv o condamnare din 2002 pentru posesie de explozibili, cablu de detonare și un capac de detonare, conform înregistrărilor judiciare.

News & Record din Greensboro a raportat că arestarea a avut loc după ce Routh a fugit de la un control în trafic și a ținut poliția la distanță timp de trei ore cu „un pistol mitralieră complet automat”.

Dosarele instanței arată că autoritățile au confiscat de la Routh explozibilul și un număr nedefinit de arme de foc. Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Routh a fost de acord să se supună unei evaluări a sănătății mintale și să respecte orice recomandări de tratament.

Dosarele mai arată că Routh a fost condamnat pentru o infracțiune de posesie de bunuri furate în 2010, precum și pentru infracțiuni minore, inclusiv port ilegal de armă ascunsă, fugă de la locul accidentului, exces de viteză și conducere cu permisul anulat.

În dosarul penal din 2010, detectivii au stabilit că Routh depozita materiale de construcții furate și alte articole în depozitul întreprinderii sale de acoperișuri, unde locuia la acea vreme. Banii proveniți din vânzarea bunurilor furate au fost folosiți pentru a cumpăra cocaină crack, conform unei declarații pe proprie răspundere a poliției folosită pentru a obține un mandat de percheziție.

În ambele cazuri de infracțiune, înregistrările judiciare arată că judecătorii l-au condamnat pe Routh fie la probațiune, fie la o pedeapsă cu suspendare, ceea ce i-a permis să scape de închisoare.

Nu a fost imediat clar cum a reușit Routh să obțină o armă. În majoritatea statelor, este în general interzis ca o persoană condamnată pentru o infracțiune să cumpere sau să dețină o armă de foc.

În 2018, Routh s-a mutat în orășelul Kaaawa, Hawaii, la aproximativ 45 de minute de Honolulu, pentru a intra în afaceri cu fiul său adult construind mici magazii din lemn. Potrivit paginii sale de LinkedIn, structurile ar „ajuta la abordarea celei mai mari rate a persoanelor fără adăpost din Statele Unite din cauza gentrificării fără precedent”.

„Cu toții ne-am săturat să vedem oameni fără adăpost peste tot pe insulă, care nu au unde să meargă”, a declarat el pentru Honolulu's Star-Advertiser în 2019.