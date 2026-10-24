Barack Obama revine în campania electorală pentru a-i susține pe democrați, înaintea alegerilor decisive din SUA

Fostul președinte american Barack Obama revine în prim-planul politicii, participând la evenimente electorale în sprijinul candidaților democrați, cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

Barack Obama Foto: Getty Images

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, își continuă propria campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

CNN notează că Trump va participa sâmbătă seară la un miting în Georgia, în același timp cu evenimentul lui Obama din Detroit, ceea ce va crea un moment de confruntare simbolică între cei doi foști și actuali lideri de la Casa Albă.

Trump este așteptat să voteze anticipat sâmbătă în Florida, unde a organizat ieri un miting.

Obama își va începe campania la Cleveland, în Ohio, alături de candidatul democrat pentru Senat, Sherrod Brown, și de candidata la funcția de guvernator, Amy Acton. Aceasta din urmă a ajuns și mai mult în atenția publicului după ce contracandidatul său republican, Vivek Ramaswamy, a lansat o reclamă controversată în care apare mama sa, de care este înstrăinată.

După deplasarea la Detroit, Obama va participa la un eveniment de campanie alături de candidata democrată la funcția de guvernator, Jocelyn Benson, și de candidatul democrat pentru Senat, Abdul El-Sayed.

Acesta a atras atenția în această săptămână după ce a intrat în dispute cu mai mulți republicani proeminenți care i-au criticat credința musulmană.

Apariția lui Obama în Michigan are loc cu o zi înainte ca Trump să viziteze statul pentru a face campanie în sprijinul candidaților republicani.

Miza alegerilor din noiembrie

Alegerile de la mijlocul mandatului („midterms”) din SUA reprezintă un test decisiv pentru administrația Trump și un adevărat barometru al nemulțumirilor publice.

Sunt programate pentru 3 noiembrie 2026, în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Scrutinul va decide componența Camerei Reprezentanților și a unei părți a Senatului, precum și funcțiile de guvernator în 39 de state și teritorii.

Campania electorală este dominată de creșterea costului vieții, inflație, prețurile carburanților și alimentelor, costurile serviciilor medicale și taxele vamale impuse de administrația Trump.

Printre temele importante se numără și războiul din Iran, restricțiile privind avortul, centrele de date pentru inteligența artificială, acuzațiile de corupție și politica externă a SUA.

În perspectiva scrutinului, republicanii și democrații au recurs la redesenarea controversată a circumscripțiilor electorale pentru a-și spori șansele de a obține majoritatea.

Totodată, administrația Trump a fost criticată pentru afirmațiile repetate, nefondate, privind fraudele electorale și pentru folosirea banilor publici în reclame de campanie în favoarea republicanilor.