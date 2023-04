Băiețelul care s-a născut cu o „carapace“ pe spate i-a uimit pe medici. Despre ce boală rară este vorba FOTO

Un copil născut cu „carapace” care crește pe cea mai mare parte a spatelui a fost alintat de către părinți „micuța țestoasă". James McCallum i-a uimit atât pe părinții, cât și pe doctorii săi din Clearwater, Florida, SUA.

Conform mirror.uk.co, mama băiețelului, Kaitlyn, susține că ecografiile din timpul sarnicii nu au indicat nimic suspect înainte de nașterea micuțului. Însă, pe măsură ce copilul creștea, proaspăta mămică devenea tot mai îngrijorată de cum arăta spatele copilului ei. Băiețelul s-a născut în august 2021, la Morton Plant Hospital din Clearwater, Florida, SUA.

Proaspăta mămică a fost îngrijorată când a observat niște cruste pe spate, crezând inițial că este vorba despre un semn din naștere.

Kaitlyn în vârstă de 35 de ani și soțul ei, Tim, 41 de ani, recrutor de personal medical, au așteptat luni de zile pentru un diagnostic, în timp ce carapacea, acoperind cea mai mare parte a spatelui lui James.

Malformații benigne, asemănătoare unei tumori

După două luni și supus mai multor consultații, micuțul James, acum în vârstă de 19 luni, a fost diagnosticat cu nev melanocitar congenital gigant - malformații benigne, asemănătoare unei tumori, rezultate din dezvoltarea defectuoasă a celulei pigmentare.

Până în prezent, James a suferit două runde de intervenții chirurgicale: prima în februarie 2022 și cea de-a doua mai 2022 pentru a îndepărta cea mai mare parte a nevului. Acest lucru i-a permis, în sfârșit, să stea întins pe spate. Apoi a fost supus unei expansiuni tisulare pentru a înlocui nevul cu piele sănătoasă din pielea rămasă pe spate.

Procedura a fost un succes, iar Kaitlyn și Tim speră că James va trebui să fie supus unei ultime runde pentru a îndepărta nevul în întregime.

Dormea pe o parte

Kaitlyn spune că el are acum mai multă mobilitate și „cu siguranță” pare să se simtă mai confortabil acum.

„Înainte de a fi îndepărtată, crescuse rapid și devenise ca o carapace de broască țestoasă pe spatele lui. A ajuns în punctul în care a trebuit să îl culcăm pe o parte, deoarece nu putea să își pună capul pe pernă, deoarece formațiunea era foarte voluminoasă. Când s-a născut, mama mea și Tim au observat amândoi ceva pe spatele lui. Arăta ca un fel de semn din naștere, dar se închega pe alocuri. A fost îngrijorător, deoarece părea că ceva nu era în regulă. Doctorii nu știau cu adevărat ce era. La început, acoperea 75% din spate și începuse să devină mai gras și mai umflat, părea că se dezvoltă. Când a împlinit două luni, un dermatolog pediatru a reușit să ne spună ce era și apoi a început procesul de îndepărtare. Este mult mai fericit și se simte mult mai confortabil, și vom fi fericiți că totul va dispărea până la vară”, a spus mama copilului.

„Grupul de Facebook este minunat"

Înainte de a fi supus primei operații de îndepărtare în februarie 2022, James a trebuit să facă un RMN pentru a evalua dacă masa creștea și în interior.

În urma operației reușite, Kaitlyn și Tim au explorat ideea extinderii țesutului, după ce s-au temut că nevul ar putea crește din nou. S-au alăturat unui grup de Facebook dedicat sprijinirii persoanelor care suferă de această afecțiune la nivel global și, în cele din urmă, au fost trimiși la un specialist.

„Prin acel grup am putut fi îndrumați la un medic din Chicago. Suntem în Florida, dar am fost dispuși să facem orice trebuie pentru a scăpa de ea. Am făcut o consultație online pentru a vedea cu ce avem de-a face și apoi am stabilit cu medicul să începem extinderea țesuturilor. Acest proces îl poți face acasă. Extensoarele sunt puse sub piele de către medic și apoi le-am injectat cu ser fiziologic o dată pe săptămână, acasă. Încet se extinde pielea sănătoasă care înlocuiește nevusul", a povestit mama copilului.

„Grupul de Facebook este minunat și lucrează cu Nevus Outreach Organization, care fac o muncă de cercetare genială. Prima rundă de expansiune a țesuturilor a fost un succes și James se va întoarce la Chicago în aprilie pentru a avea ultimele expansoare plasate și extinse pe tot parcursul verii. Doctorul ne-a spus că odată ce este îndepărtat, a dispărut. Doar că vor rămâne niște cicatrici", a spus Kaitlyn.