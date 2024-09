Autoritățile din New York au găsit o soluție mai umană pentru problema înmulțirii rozătoarelor: pilule contraceptive

Parlamentarii din New York propun norme pentru a reduce în mod uman populația de șobolani și alte rozătoare, având în vedere contracepția și interzicerea capcanelor cu lipici ca alternative la otravă sau la o moarte lentă și brutală.

Politicienii au venit de mult timp cu modalități creative de combatere a rozătoarelor, însă unii parlamentari propun acum măsuri la nivel de oraș și de stat pentru a face mai mult, transmite The New York Times.

În orașul New York, ideea de a distribui contraceptive pentru șobolani a primit joi o nouă atenție din partea administrației municipale, după moartea unei bufnițe scăpate de la grădina zoologică, cunoscută sub numele de Flaco, care a fost găsită moartă cu otravă de șobolani în organism.

Shaun Abreu, membru al Consiliului municipal, a propus joi o ordonanță care ar stabili un program pilot de control al milioanelor de șobolani care pândesc în stațiile de metrou și pe terenurile goale, prin utilizarea contraceptivelor în locul substanțelor chimice letale. Abreu, președinte al Comisiei pentru salubritate și gestionarea deșeurilor solide, a declarat că contraceptivele sunt, de asemenea, mai etice și mai umane decât alte metode.

Contraceptivul, denumit ContraPest, este conținut în granule sărate și grase care sunt împrăștiate ca momeală în zonele infestate cu șobolani. Acesta acționează prin atacarea funcției ovariene la șobolanii femele și prin întreruperea producției de spermatozoizi la masculi, a relatat The New York Times.

În prezent, exterminatorii din New York omoară șobolanii folosind capcane instantanee și capcane lipicioase, otrăvuri care îi fac să sângereze intern și monoxid de carbon gazos care îi poate sufoca în vizuini. Unii amatori și-au dresat chiar și câinii pentru a-i vâna.

Rashad Edwards, un actor de film și televiziune care conduce împreună cu soția sa compania de gestionare a dăunătorilor Scurry Inc. din New York, a declarat că cea mai bună metodă pe care a găsit-o atunci când are de-a face cu rozătoarele este monoxidul de carbon.

El încearcă să folosească cea mai umană metodă posibilă, iar monoxidul de carbon eutanasiază șobolanii încet, adormindu-i și omorându-i. Edwards evită să folosească otravă de șobolani ori de câte ori este posibil, deoarece este periculoasă și chinuitoare pentru rozătoare, a spus el.

Unii legislatori din Albany iau în considerare o interdicție la nivel de stat a plăcilor lipicioase în cadrul unui proiect de lege în curs de examinare în Legislativ. Capcanele, realizate de obicei dintr-o placă de carton sau plastic acoperită cu un material lipicios, pot prinde în capcană și animalele mici care aterizează pe suprafața sa.

Edwards se opune interzicerii capcanelor lipicioase, deoarece le folosește împotriva altor dăunători, precum furnicile, pentru a reduce utilizarea globală a pesticidelor. Atunci când furnicile pătrund într-o casă, Edwards folosește capcane lipicioase pentru a-și da seama pe unde trec cel mai des. Acest lucru îl ajută să restrângă zonele de utilizare a pesticidelor „astfel încât să nu stropești toată casa”.

„Aceasta nu este o problemă din care putem să ucidem pentru a scăpa”, a declarat Jakob Shaw, un manager de proiecte speciale pentru People for the Ethical Treatment of Animals. „Este timpul să adoptăm aceste metode mai umane și de bun simț”.

Două orașe din California au adoptat interdicții privind capcanele cu lipici în ultimii ani. La nivel federal, un proiect de lege aflat în prezent în comisie ar interzice capcanele la nivel național.

„Se pune capăt unei practici cu adevărat inumane de gestionare a populațiilor de șobolani”, a declarat Jabari Brisport, senatorul statului New York care reprezintă o parte din Brooklyn și a sponsorizat proiectul de lege care propune noile orientări. „Există modalități mai eficiente și mai umane de a trata șobolanii.”

Fiecare generație de newyorkezi s-a străduit să controleze populația de șobolani. Primarul Eric Adams a angajat anul trecut un „țar al șobolanilor” însărcinat cu lupta împotriva rozătoarelor detestate. Luna trecută, orașul New York a redus cantitatea de hrană servită șobolanilor prin obligarea tuturor întreprinderilor să pună gunoiul în cutii.

În timp ce războiul împotriva șobolanilor nu are un sfârșit în vedere, exterminatorul Edwards a spus că putem învăța multe de la reziliența lor. Rozătoarele, a spus el, nu pot fi niciodată eradicate, ci doar gestionate.