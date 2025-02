"Arta Afacerii" a lui Trump pe scena mondială, o lecție de manipulare extremă. Pregătiți-vă pentru ce urmează!

În celebra sa lucrare din 1987, The Art Of The Deal (cartea sa favorită, după Biblie), Donald Trump, pe atunci dezvoltator imobiliar din New York, prezenta 11 dintre tacticile sale preferate de negociere. Una dintre ele, punctul 5, spunea clar: „Folosește-ți pârghiile”.

Însuși Trump explica: „Cel mai rău lucru pe care îl poți face într-o afacere este să pari disperat să o închei. Asta îi dă celuilalt de înțeles că miroase sânge și, din acel moment, ești mort.” Și niciodată această strategie nu a fost mai evidentă decât în ultimele zile, când Trump a aplicat presiunea fiscală asupra tarifului vamal, o taxă menită să scadă importurile, scrie jurnalistul specializat pe economie, Alex Brummer în Daily Mail.

La sfârșitul lunii trecute, guvernul din Columbia a refuzat să accepte avioane din SUA care transportau deportați. Imediat, Trump a amenințat cu taxe de 25% pentru produsele columbiene, iar dacă Bogotá nu ceda, acest tarif avea să ajungă la 50% într-o săptămână. În câteva ore, președintele Columbiei a cedat și zborurile de deportare și-au reluat cursul. Aceeași poveste s-a repetat luni, când Trump a anunțat tarife de 25% pe mărfurile din Mexic și Canada. În câteva ore, ambele țări au promis să întărească măsurile de control la graniță pentru a stopa migrația ilegală și traficul de droguri.

Analiști economici respectabili din întreaga lume au comentat inutilitatea construirii unor bariere tarifare. Economiștii de renume, cum ar fi Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel, susțin că tarifele sunt un act de autovătămare pentru America, deoarece acestea măresc prețurile importurilor și generează inflație. Dar Krugman și alții ca el nu au înțeles esența, susține Daily Mail.

Trump, la bază, nu este un protecționist, ci un manipulator brut al puterii. Tarifele sale nu sunt menite să oprească importurile de tequila sau lemn, ci să-și facă adversarii să cedeze sub presiune. După un mandat deja marcat de conflicte și provocări, Trump vrea să arate lumii că este un lider nemilos, hotărât să impună schimbarea.

Și, să fim sinceri, Trump știe că are la dispoziție doar patru ani, cât în permite Constituția, pentru a face ce își propune. Are 78 de ani, dar, în ciuda vârstei, nu își pierde timpul.

Și succesele sale cu vecinii săi apropiați vor fi urmărite îndeaproape de următoarele ținte: China și Uniunea Europeană.

Să începem cu China. Casa Albă este extrem de sceptică față de ambițiile strategice ale Beijingului. Trump descrie taxa de 10% impusă pe produsele chineze ca pe „o lovitură de deschidere”. În răspuns, liderul suprem al Chinei, Xi Jinping, a inițiat o anchetă asupra puterii economice globale a Alphabet (proprietarul Google), iar apoi a impus un tarif de 15% pe cărbunele american, gazul natural lichefiat și echipamentele agricole.

Ce urmărește Trump?

Care este, însă, adevărata miză pentru Trump? Vrea cu adevărat să mărească prețul mărfurilor chinezești și să apese asupra cetățenilor americani? Sau există un alt obiectiv ascuns? Mulți analiști sunt de părere că Trump vizează reînvierea acordului comercial semnat în 2020 cu China, care a pus capăt unui război tarifar continuu și l-a convins pe Xi să cumpere bunuri și servicii americane în valoare de 200 de miliarde de dolari.

Trump știe că joacă un joc periculos. Oricât de încurajator ar fi că își apără țara, ar putea merge prea departe. Într-un moment în care cele mai mari economii europene se află pe marginea recesiunii, acțiunile sale amenință să împingă întreaga lume într-o prăpastie economică. Nu trebuie uitat că Marea Depresiune din anii 1930 a fost provocată, parțial, de un război tarifar când guvernul american a ridicat prețul zeci de mii de importuri.

Totuși, adevărul este că Trump se află într-o poziție puternică. Economie SUA, care valorează 27 de trilioane de dolari, generează peste 70% din bogăția internă, fiind mult mai puțin dependentă de comerțul extern decât vecinii săi și economiile deschise.

Și acum ajungem la Uniunea Europeană. Bruxelles se află într-o poziție vulnerabilă, având în vedere că economia Germaniei, cea mai importantă din UE, stagnează de mai bine de doi ani. Președintele Franței, Emmanuel Macron, se află într-o poziție de vulnerabilitate politică, guvernând mai mult în haos decât în ordine.

Trump a declarat deja că nu mai acceptă ca americanii să conducă milioane de automobile germane, în timp ce mașinile Chevrolet și Buick sunt imposibile de găsit pe străzile din Düsseldorf și München. Cel mai probabil, el vizează aplicarea unei presiuni economice asupra Uniunii Europene, nu doar pentru a reduce importurile de automobile, dar și pentru a forța aliații să cheltuiască mai mult pe apărare, contribuind astfel la NATO.

Suntem martorii unei adevărate lecții de negociere globală. Tarifele nu sunt doar o tactică economică, sunt un instrument de putere pură.

Merită subliniat faptul că în 2018, când Trump a impus ultima dată taxe Chinei, companiile americane au ales să absoarbă majoritatea costurilor crescute, inflația nu s-a materializat, iar impozitele din SUA au crescut, deoarece taxele vamale s-au dublat.

Riscul, așadar, pentru sănătatea economiei interne a Americii și pentru dinamica piețelor sale financiare s-ar putea dovedi minim. Într-adevăr, dacă Mexic și Canada se dovedesc a fi doar primele dintre câteva piese de domino care au căzut, politica tarifară agresivă a lui Trump ar putea fi văzută în cele din urmă ca un triumf al diplomației economice care realizează obiective strategice cheie.

Deși riscurile sunt mari, Trump joacă acest joc cu o hotărâre nemăsurată. Poate părea o strategie riscantă, dar până acum se dovedește eficientă.

Abordarea sa dură a negocierii, perfecționată în lumea acerbă a afacerilor imobiliare din New York, poate fi neconvențională. Dar dă deja semne că funcționează. Și de un lucru putem fi siguri: președintele SUA nu va da înapoi. Luați doar nr. 8 din lista tacticilor de negociere ale lui Trump: „Ripostați”. „În majoritatea cazurilor sunt foarte ușor de înțeles“, scrie el în The Art Of The Deal. „Sunt foarte bun cu oamenii care sunt buni cu mine. Dar când oamenii mă tratează rău sau pe nedrept sau încearcă să profite de mine, atitudinea mea generală, toată viața mea, a fost să ripostez foarte tare”. Puneți-vă centurile de siguranță, ne așteaptă o călătorie plină de hopuri, avertizează jurnalistul specializat pe economie, Alex Brummer, în Daily Mail.