America, în pericol să piardă statului de cea mai mare putere a lumii

Istoricii au avertizat că statutul Americii de cea mai mare putere a lumii se va încheia din același motiv ca și cel al predecesorilor săi - strivită de un munte de datorii pe care politicienii consideră convenabil să le ignore.

Iar secolul de glorie al Statelor Unite s-ar putea încheia mai repede decât se aștepta, țările din Asia fiind din ce în ce mai susceptibile de a-i contesta acest rol.

Plățile dobânzilor la datorie au depășit cheltuielile pentru apărare la începutul acestei luni, dar nu forța armelor va fi cea care va duce țara la prăbușire, potrivit istoricului Niall Ferguson, citat de Daily Mail.

„Orice mare putere care cheltuiește mai mult pentru serviciul datoriei decât pentru apărare nu va rămâne mare pentru foarte mult timp“, a spus el într-un articol scris pentru Bloomberg, explicând o teorie pe care o numește Legea lui Ferguson.

„A fost adevărat în cazul Spaniei habsburgice, Franței , Imperiului Otoman, Imperiului Britanic. Această lege este pe cale să fie pusă la încercare de SUA începând chiar din acest an".

Biroul pentru buget al Congresului (CBO) a estimat săptămâna aceasta că numai în acest an se vor adăuga încă 1,9 trilioane de dolari la datoria națională, care va ajunge astfel la o valoare amețitoare de 36 trilioane de dolari.

Aceasta este egală cu valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse de SUA în cursul unui an.

Datoria se apropie de un nivel record

Potrivit CBO, creșterea costului asigurărilor medicale și creșterea ratei bancare la un nivel maxim din ultimii 23 de ani se numără printre factorii care ar putea duce datoria la 56 000 de miliarde de dolari în următorii zece ani, ceea ce ar duce-o la un nivel record de 122% din PIB.

Și se pare că există puține variații în această privință între cei doi concurenți prezidențiali, atât Joe Biden, cât și Donald Trump adăugând 7 miliarde de dolari la această cifră în timpul mandatelor lor, potrivit WSJ.

JH Cullum Clark, de la Bush Institute-Southern Methodist University Economic Growth Initiative, a studiat istoria superputerilor anterioare și vede paralele tulburătoare cu situația actuală a Americii.

Precedente istorice

El spune că modelul a fost stabilit încă din Imperiul Roman, când cheltuielile excesive i-au tentat pe împărații din secolul al III-lea să înceapă să deprecieze moneda, declanșând o inflație endemică care, în cele din urmă, a distrus puterea acestuia de a se apăra.

Bogățiile care veneau din Lumea Nouă au orbit Spania și au făcut-o să înțeleagă dependența sa de împrumuturile externe pentru a-și menține imperiul în străinătate ceea ce a pus capăt dominației sale în secolul al XVII-lea.

În cele din urmă, "a reușit să intre în incapacitate de plată de șapte ori numai în secolul al XIX-lea, după ce intrase în incapacitate de plată de șase ori în cele trei secole anterioare", au scris economiștii Carmen Reinhart și Kenneth Rogoff în cartea lor This Time Is Different: Opt secole de nebunie financiară.

A fost rândul Franței 100 de ani mai târziu, după o serie de neplăți ocazionale, înainte ca Marea Britanie să-și piardă locul în fața SUA în secolul al XX-lea, cu o creștere vertiginoasă a datoriei în timpul și imediat după cel de-al Doilea Război Mondial.

Lira sterlină a fost moneda internațională de rezervă între cele două războaie, permițându-i să își finanțeze imperiul extrem de întins, dar a pierdut în mod decisiv acest statut în favoarea dolarului american în perioada de după război.

Raportul datorie/PIB al Americii a scăzut în timpul anilor '90 prosperi, atingând un minim de 32% în 2001.

De atunci, însă, acesta a urcat la 99 %, impulsionat de marea recesiune din anii 2010 și de impactul pandemiei Covid-19.

Cea mai mare contribuție la creșterea cumulată a fost încorporarea legislației recent adoptate, care a adăugat 1,6 trilioane de dolari la deficitele prevăzute", a scris CBO în raportul său.

„Această legislație a inclus credite suplimentare de urgență care au oferit 95 de miliarde de dolari pentru ajutor Ucrainei, Israelului și țărilor din regiunea Indo-Pacific ”.

Statul dolarului de monedă de rezervă a lumii, amenințat

Nevoia lumii de a cumpăra dolari folosiți pentru comerțul internațional a protejat SUA de nivelul ridicat al datoriilor, dar acestea sunt semne din ce în ce mai mari că statutul său de monedă de rezervă a lumii este amenințat.

Agenția de rating de credit Fitch a retrogradat ratingul datoriei SUA de la cel mai înalt rating AAA la AA+ în august anul trecut, invocând „o deteriorare constantă a standardelor de guvernanță”.

Și în noiembrie, agenția Moody's a avertizat că ar putea elimina ratingul AAA al guvernului, reducând în același timp perspectiva de la stabilă la negativă .

„Chiar dacă o țară emite principala monedă de rezervă, chiar dacă o țară este puterea geopolitică dominantă, asta pur și simplu nu salvează țările”, a spus Cullum Clark pentru WSJ. „Își pierd acest statut”.

China deține cantități mari din datoria SUA

Profesorul Paul Kennedy, istoric la Yale, avertizează că națiunile asiatice, inclusiv China, dețin mari cantități de datorie americană sub formă de bonuri de trezorerie.

El a declarat că acestea dețin în prezent puterea de a declanșa o amenințare seismică la adresa statutului Americii dacă "ar decide, dintr-un motiv oarecare, să se războiască politic cu SUA și să arunce pe piață cantități uriașe de obligațiuni de trezorerie".

Mi-am întrebat prietenii economiști despre această enigmă... ca o mare putere, foarte mare și, într-un fel, supraexpusă, să poată continua să emită din ce în ce mai multe obligațiuni denominate în valută fără să fie, să spunem, pedepsită pentru asta", a spus el.

Cartea sa din 1987, The Rise and Fall of Great Powers (Ascensiunea și căderea marilor puteri), a contribuit la concentrarea atenției politicienilor asupra pericolelor reprezentate de datorii, care au dat roade prin scăderea nivelului datoriei în raport cu PIB-ul în anii 1990.

Și alte națiuni, inclusiv Danemarca, Suedia, Finlanda și Canada, au reușit, de asemenea, să-și reducă cheltuielile cu datoria în ultimii ani, în ciuda impactului pandemiei.

Cu toate acestea, datoria națională a ocupat până acum un loc secundar în cursa prezidențială, republicanii promițând reduceri de taxe, iar Biden promițând să nu majoreze impozitele federale pentru familiile care câștigă mai puțin de 400 000 de dolari pe an.

Reducerile fiscale din 2017 ale lui Donald Trump expiră anul viitor, dar Biden a declarat că va prelungi cel puțin o parte din acestea pentru persoanele cu venituri mici și medii.

Trump însuși a declarat că toate acestea vor fi prelungite dacă se întoarce la Casa Albă, ceea ce ar putea costa încă 5.000 de miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani.

„Efectele nocive ale creșterii ratelor dobânzilor care alimentează creșterea costurilor cu dobânzile pentru o uriașă datorie existentă continuă“, a declarat Michael Peterson, director executiv al think tank-ului fiscal Peter G. Peterson Foundation.

„Este definiția nesustenabilului“, spune acesta.