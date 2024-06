Alegătorii americani au îndoieli din ce în ce mai mari cu privire la Joe Biden: „Nu mai este aceeași persoană”

Îndoielile alegătorilor americani privind vârsta şi capacitatea cognitivă ale preşedintelui Joe Biden sunt din ce în ce mai mari, mai ales după ce au apărut în presă comentarii referitoare la o recentă întâlnire cu liderii Congresului la care participanţii se întrebau dacă nu cumva a adormit. În replică, oficialii Casei Albe au declarat că el rămâne un lider inteligent și dinamic.

Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, este cea mai în vârstă persoană care a deținut președinția în Statele Unite. Pentru o mare parte din cariera sa, Biden s-a bucurat de reputația de a fi un maestru negociator, fiind apreciat pentru cunoștințele sale detaliate despre probleme și pentru că înțelegea motivațiile celeilalte părți, dar mai ales pentru capacitatea sa de a luat decizii potrivite când presiunea era mare. În ultimul an, însă, această reputație s-a diminuat atât pe fondul atacurilor din partea republicanilor, dar mai ales al gafelor pe care Joe Biden le-a făcut în timpul apariţiilor sale publice, relatează The Wall Street Journal.

După întâlnirea cu liderii Congresului în ianuarie, pentru a negocia un acord de finanţare pentru Ucraina, mai mulţi participanţi au declarat că Joe Biden a vorbit atât de încet, încât unii participanți se chinuiau să-l audă, a citit după notiţe, a făcut pauze lungi și uneori a închis ochii atât de mult timp, încât unii din sală s-au întrebat dacă nu cumva a adormit. Casa Albă a declarat, însă, că preşedintele este ager și că cei care îl critică fac politică partizană.

Problemele preşedintelui american par să fi apărut de anul trecut, când, în cadrul unor negocieri cu din Camera Reprezentanților, comportamentul său și stăpânirea detaliilor părea să se schimbe de la o zi la alta, potrivit președintelui de atunci al Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, și altor doi congresmeni. În unele zile, a avut schimburi libere și spontane cu republicanii, iar în altele a mormăit și a părut să se bazeze pe notițe.

„Obișnuiam să mă întâlnesc cu el când era vicepreședinte. Mă duceam la el acasă. Nu mai este aceeași persoană”, a declarat McCarthy într-un interviu.

Oficialii Casei Albe au respins multe dintre relatările celor care s-au întâlnit cu președintele sau au fost informați despre aceste întâlniri ca fiind motivate de politici partizane.

„Congresmenii republicani, liderii străini și experții nepartizani în domeniul securității naționale au arătat clar, prin propriile lor cuvinte, că președintele Biden este un lider inteligent și eficient, care are un palmares profund de realizări legislative”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates. „Acum, în 2024, republicanii din Camera Reprezentanților fac afirmații false ca tactică politică, care contrazic categoric declarațiile anterioare făcute de ei înșiși și de colegii lor”.

Cele mai puţine declaraţii şi interviuri

Cu toate acestea, într-un sondaj realizat în martie de Wall Street Journal în rândul alegătorilor din șapte state în care se desfășoară bătălia electorală pentu un nou mandat de preşedinte al SUA, doar 28% au spus că Biden este mai potrivit fizic și mental pentru președinție, în timp ce 48% l-au ales pe Trump.

Îndoielile cu privire la capacitea cognitivă a lui Biden, care are 81 de ani, au fost amplificate în februarie, când avocatul special Robert K. Hur, care l-a interogat timp de aproximativ cinci ore în timpul anchetei privind gestionarea de către acesta a documentelor clasificate, a raportat că memoria lui Biden a fost „semnificativ limitată”. Biden a răspuns în cadrul unei conferințe de presă: „Știu ce naiba fac!”.

Comparativ cu ceilalţi preşedinţi americani, Joe Biden a acordat cele mai puține interviuri și conferințe de presă, potrivit datelor colectate de Martha Joynt Kumar, profesor emerit la Universitatea Towson, iar ultima sa întâlnire de amploare cu o agenție de presă independentă a avut loc în octombrie 2021.

Acesta a avut mai puține întâlniri restrânse cu legislatorii pe măsură ce mandatul său a înaintat, arată registrele de vizită. În timpul primului său an de mandat, chiar și în condițiile restricțiilor legate de pandemie, a organizat aproape 40 de întâlniri cu mai puțin de 20 de legislatori în Aripa de Vest. Acest număr a scăzut la aproximativ 24 în al doilea an și la aproximativ 12 întâlniri în al treilea an.

Gafe grave, care i-au afectat imaginea

Pe 20 mai, în timpul unui eveniment din Rose Garden care celebra luna moștenirii evreilor americani, Biden a spus că unul dintre ostaticii americani reținuți în Gaza era invitat la evenimentul de la Casa Albă, apoi s-a corectat.

Cu o zi mai devreme, la un eveniment de campanie din Detroit, el a declarat că a fost vicepreședinte în timpul pandemiei Covid-19, care a început la trei ani după ce a părăsit această funcție. A fost una dintre numeroasele gafe din discursul unic care au determinat Casa Albă să facă corecturi în transcrierea oficială.

De asemenea, în ianuarie, el a confundat doi dintre secretarii săi de cabinet hispanici, Alejandro Mayorkas și Xavier Becerra. În timpul unei strângeri de fonduri din februarie la New York, el a povestit că a vorbit, la reuniunea Grupului celor Șapte din 2021, cu cancelarul german Helmut Kohl, care a murit în 2017.

În aceeași lună, la o altă strângere de fonduri, Joe Biden a spus că în timpul summitului G-7 din 2021 a vorbit cu fostul președinte francez François Mitterrand, care a murit în 1996.

Şi gafele au continuat atunci când a vorbit despre despre parașutările de ajutoare umanitare pentru a sprijini Ucraina, când, de fapt, acestea erau în Gaza, sau când l-a menţionat pe președintele egiptean Abd el-Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi, pe care l-a numit „președintele Mexicului”. Asta fără a mai lua în considerare ofensa pe care a adus-o cetăţenilor din Papua Noua Guinee după ce a declarat, la o comemorare militară, că unchiul său a fost mâncat de canibalii din acest stat în Al Doilea Război Mondial...

În acest context, tot mai mulţi americani sunt derutaţi, mai ales că, potrivit analiştilot politici, percepțiile alegătorilor cu privire la acuitatea mentală a candidaților sunt modelate în parte de filmările și reportajele de știri despre derapajele lor publice.