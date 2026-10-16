A rezistat doar cinci zile la Casa Albă. Purtătoarea de cuvânt a lui Trump, demisă după un debut controversat

Katie Zacharia a fost înlăturată din funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe, la mai puțin de o săptămână de la preluarea postului, potrivit unor surse citate vineri de The New York Times.

Katie Zacharia, demisă după doar cinci zile ca purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Foto: Youtube/The White House

Decizia vine după un debut dificil, marcat de întrebări privind modul în care Zacharia și-a prezentat experiența profesională în domeniul juridic și de reacțiile apărute după prima sa conferință de presă.

Nici reprezentanții Casei Albe, nici Katie Zacharia nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de publicația americană.

Președintele Donald Trump a declarat vineri că a încurajat-o pe purtătoarea sa de cuvânt să se gândească din nou dacă dorește să ocupe acest post.

„Sincer, dacă aș fi în locul tău, m-aș mai gândi”, a spus Trump, relatând discuția pe care ar fi avut-o cu Zacharia.

Liderul de la Casa Albă a adăugat: „Katie, ai nevoie de asta? Nu cred că ai nevoie de asta”.

Zacharia a susținut prima și, în cele din urmă, ultima sa conferință de presă în calitate de purtătoare de cuvânt marți. Apariția a fost urmată de numeroase articole și comentarii despre felul în care aceasta și-ar fi prezentat cariera în domeniul dreptului.

Controversa a vizat inclusiv folosirea titulaturii de avocat. Donald Trump o descrisese drept „avocată”, deși Zacharia nu promovase examenul de admitere în barou.

Potrivit The New York Times, aceste întrebări au umbrit începutul mandatului său și au precedat îndepărtarea sa din funcție, după numai cinci zile.